El drama de Rosana: atrapada en Colombia por el coronavirus y sin poder volver a España

Son muchos los españoles que les cogió la pandemia del coronavirus fuera de España por trabajo, por placer, cruceros... Aunque Iberia ha repatriado a cerca de 6.000 españoles, hay otros que todavía están atrapados o en un limbo sin tener solución, como le ha ocurrido a la cantante canaria Rosana Arbelo (56 años).

La artista se encuentra en una situación dramática en Colombia, donde se encontraba preparando y grabando un programa. La música española estaba inmersa en sus compromisos profesionales cuando estalló la crisis sanitaria por el coronavirus y para cuando quiso marcharse del país descubrió que no podía: las fronteras estaban cerradas. "Despertar y ver que estamos en una especie de pesadilla de mal gusto", ha asegurado.

Rosana ha asegurado que su problema no es volver a España, si no que no puede salir de Colombia.

La canaria ha contado lo sucedido este lunes, durante una entrevista con Pedro Piqueras (64) en los informativos de Telecinco, y ha señalado que su problema no es que no pueda entrar en España, si no que no puede salir de Colombia. En el país latinoamericano van "más o menos 10 días después que España", ha asegurado la cantante del tema de Viva la Vida.

"De repente ocurrió y nos dijeron que había que quedarse en casa", ha comentado la cantante. Al parecer, Colombia ha tomado medidas aún más restrictivas que las que tomó en su momento China: "Hay restricciones de movimiento de todo tipo. Incluso no se puede bajar siquiera con los perrillos a la calle. Puedes llamar por teléfono para que te traigan cosas pero no puedes estar saliendo a la calle de ninguna de las maneras".

En cuanto a los días de confinamiento, de momento van a ser "inicialmente hasta el 14 del mes que entra; 19 días", ha comentado Rosana, que también tenía que grabar el próximo día 14.

Rosana está tranquila gracias a los mensajes de aliento que están transmitiendo el gobierno colombiano: "Tranquilidad por encima de todo, porque se presupone que en Colombia no hay un alto índice de casos".

La cantante Rosana asegura que está bien en Colombia.

La artista ha aprovechado la intervención, además, para valorar el comportamiento en general de la ciudadanía del país latinoamericano durante esta crisis sanitaria: "Sorprendentemente, a pesar de que no hay tantos casos, la gente está haciendo caso. Lo están haciendo muy bien", y ha explicado que "la gente no está preocupada".

En cuanto a como ha sido la recepción de los europeos allí, ha afirmado que no se ha sentido menospreciada: "Hay una empatía brutal... Una necesidad brutal de que todo amaine".

La cantautora ha estado reflexionando estos días y cree que, a pesar de lo duro que están siendo estos momentos, la gente extraerá una lección de toda esta crisis en la que está sumida el mundo entero: "Estoy segura de que en este final de mundo se esté formando un nuevo comienzo de un mundo distinto donde espero que todos empecemos a ser más humanos".

La semana pasada, el presidente de Colombia Iván Duque anunció que el país entraría en una cuarentena total a partir del próximo martes 24 de marzo y durante 19 días para enfrentar el coronavirus. "La pandemia ha tocado nuestras vidas", aseguró entonces.

"Estamos ante un momento único de nuestra historia mundial y nacional. Es el momento de protegernos, es el momento de entender que nuestro comportamiento salva vidas, de cooperar con fuerza y valorar como nunca el trabajo de los médicos y los profesionales de la salud", añadió el presidente del país latinoamericano.

