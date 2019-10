La indirecta de Rosana a Toñi Moreno tras su ruptura: "El amor es para darlo, no para pedirlo"

La ruptura sentimental entre Rosana Arbeló (55 años) y Toñi Moreno (46) vio la luz el pasado miércoles. A pesar de que su relación era muy especial, todo eso ya forma parte del pasado. Se apunta como motivo del cese de la relación a un claro enfriamiento que ha provocado que la pareja dejara de verse pese a que llevaban meses conviviendo bajo el mismo techo.

Una semana después de darse a conocer la noticia de la separación, la cantante ha publicado en las historias de su cuenta de Instagram varias fotografías con mensajes reflexivos que muchos han interpretado como una clara indirecta hacia la presentadora.

Historia de Instagram de la cantante Rosana.

Con el hashtag #mesumo, la canaria ha compartido las siguientes palabras: "El amor es una quimera de un solo sentido como la flecha, que sólo tiene una punta, no dos. ¿Cuándo ha visto usted una flecha que vaya y venga? El amor es para darlo, no para pedirlo. No pida amor. Delo, si tiene. Y si no, pues no", concluye la intérprete de Si tu no estás aquí.

El fin de la relación entre Rosana y Toñi supone un momento agridulce para la catalana dentro de la felicidad que atraviesa con su embarazo. Toñi quería que Rosana diera un paso más en su relación y la cantante parece que no ha respondido a sus expectativas. En otras palabras, la andaluza esperaba que Rosana se comprometiera más en la historia que vivían a pocos meses de la llegada de la pequeña Lola.

Entre ellas surgía una conexión especial hace dos años, que traspasó la pantalla el pasado mes de mayo cuando Rosana fue entrevistada por Toñi. Aquella conversación se recuerda como una de las entrevistas más sinceras. En palabras de Rosana: "Cuanto más te conozco, más siento que la magia existe porque he hecho una canción sin conocerte que tiene que ver tanto contigo. Eres imprescindible para mi vida", se declaraba Toñi, a la que Rosana replicaba lo que sigue: "Sabes que eres correspondida y te voy a dar una mala noticia; no me echas ni con agua caliente".

