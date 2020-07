Nueva polémica de Omar Montes: le cancelan un concierto por negarse a usar mascarilla

Omar Montes (32 años) la ha vuelto a liar. Se ha quedado compuesto y sin novia. Esta vez la polémica es en la ciudad costasoleña de Fuengirola (Málaga). El cantante iba a celebrar un concierto en la noche de este domingo en el recinto de Marenostrum, con la promotora Caviar Urban Music, pero el evento ha sido cancelado por su comportamiento "incívico" al negarse horas antes a ponerse mascarilla en la entrega de un donativo al Banco de Alimentos.

Según ha sabido JALEOS, a pesar de que las autoridades municipales le han instado a que se pusiese la mascarilla, él optó por no obedecer. Desde el consistorio se lo dijeron varias veces, y volvió a desistir en ponérsela aludiendo que no era necesaria. Por ello, el ayuntamiento ha decidido suspender el concierto en Marenostrum con el que se abría la temporada estival.

Omar Montes tomándose fotos con sus fans en Fuengirola. EL ESPAÑOL

Respecto a este suceso, el concejal de Cultura Rodrigo Romero, y responsable de Marenostrum, explica a este periódico que "Fuengirola es una ciudad segura, cuyos habitantes han cumplido con rigor todas las recomendaciones y normas decretadas por las autoridades sanitarias, durante el estado de alarma y tras él. Por lo tanto, no estamos dispuestos a permitir que nadie eche todo este esfuerzo por tierra con actitudes o acciones incívicas como las que hemos vivido hoy. Estas conductas no tienen cabida en nuestra ciudad, ni tampoco en Marenostrum Fuengirola- Edición Limitada, que tanto esfuerzo nos ha costado adaptar a las normas sanitarias para que pueda celebrarse este verano".

Besos y abrazos sin mascarilla

El cantante posando con una fan. EL ESPAÑOL

Durante la jornada de este domingo, Omar Montes se ha dedicado a posar con toda la juventud que se le acercaba en el paseo marítimo de Fuengirola, sin cubrirse con la mascarilla y haciendo alardes, que no han gustado nada a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, que ya han fijado a partir de este lunes como obligatoria la mascarilla en todos los espacios. Las autoridades municipales han lanzado públicamente un comunicado en el que se detalla lo que sigue: "La principal prioridad para los firmantes es la seguridad de la población y de los asistentes a los eventos. Creemos firmemente que no sólo debe darse en el recinto, sino que debe extenderse también fuera del mismo. Nuestro compromiso con la música en vivo es indudable, pero no mayor que el que tenemos con la salud de todos".

Así, el Ayuntamiento de Fuengirola, el recinto Marenostrum, la promotora Caviar Urban Music y el patrocinador Sik Silk aseguran en este escrito que "es una medida que lamentamos, principalmente por todos los seguidores del artista, que no podrán disfrutar de su música en directo, pero creemos que no se puede ser tibio con estas cuestiones ni tolerante con actitudes que perjudican a todos".

Los responsables del festival puntualizan que "es preciso actuar de manera responsable. En estos días más que nunca, ya que el peligro de contagios no ha desaparecido, ni lo hará si no atendemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias". La misión de Omar Montes era la de entregar el cheque de 1.000 euros al Banco de Alimentos. Allí estaba rodeado de fans y no quiso tomar las medidas de seguridad pertinentes. Ante la previsión de lo que podía suceder este domingo por la noche, todo quedaba cancelado. Marenostrum asegura que la devolución de las entradas se realizará íntegramente y de manera automática en breve. Además, informan que la música seguirá sonando en el Marenostrum Edición Limitada durante todo el verano.

La versión de Omar Montes

El comunicado y los vídeos de Omar Montes en su Instagram.

En su red social Instagram, el cantante ha querido explicar lo sucedido emitiendo, a través de varios Stories, un comunicado redactado por él mismo y varios vídeos en los que detalla, paso a paso, lo acontecido. "Me están haciendo una performance; no me han pagado ni un duro. He venido hasta Málaga, he ido a un sitio benéfico. Y eso que soy una persona de riesgo, tengo polinosis, y cuando he dado el cheque del dinero para los niños que lo necesitan ha venido un montón de gente y le he preguntado al organizador del evento cuál era el motivo. Él me ha dicho que porque han llamado a unos familiares y amigos", ha comenzado su explicación el de Pan Bendito.

Para continuar: "Yo le he explicado que soy una persona de riesgo y que no llevaba mascarilla en ese momento. Le he avisado de que me podían pegar algo y él me decía que no, que no pasaba nada. Han venido a hacerse fotos conmigo y ahora me dicen que han cancelado el evento por eso, cuando lo han cancelado porque no habían vendido suficientes entradas y no tenían para cubrir los gastos. ¡Ahora decírselo a los niños pequeños que han venido de Barcelona, que están en la puerta! Decidles que no habéis hecho una buena promoción y no hacéis las cosas bien. Sois unos sinvergüenzas. Encima que he venido, teniendo a mi abuela mala, ¡vamos, hombre!". Al final del vídeo se ve cómo llega su equipo de sonido y Omar remacha, explicando: "Le han dicho a mi equipo que se suspende porque hemos llegado borrachos. Ni mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos. Aquí ninguno tomamos alcohol".

[Más información: El drama de Omar Montes: su tío, en estado crítico]