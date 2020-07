Enrique Ponce y Ana Soria: el detalle de sus paseos de amor que ha pasado desapercibido

Enrique Ponce (48 años) y Ana Soria (21) son la pareja estrella del verano. La noticia del romance entre el torero y la estudiante de Derecho ha provocado un enorme revuelo mediático y ambos son constantemente perseguidos por las cámaras mientras disfrutan de unas idílicas vacaciones en Almería junto a la familia de ella.

El exmarido de Paloma Cuevas (47) y su nueva novia no esconden su amor y se han dejado ver paseando por el puerto, comiendo en familia o disfrutando de un día de relax en alta mar junto a los padres de la joven.

En todas esas idílicas estampas que han ido viendo la luz, la complicidad entre Enrique y Ana traspasa los objetivos. Además, se evidencia lo integrado que el diestro está en su familia política. Pero hay otro aspecto que, sin embargo, brilla por su ausencia en cada una de esas imágenes y que saca a relucir la irresponsabilidad de la pareja, que parece tan centrada en vivir su amor que ha olvidado un detalle muy importante.

Enrique Ponce y Ana Soria pasean su amor por Almería. Gtres

Y es que cabe recordar que Andalucía, la región donde el torero y su novia disfrutan de sus vacaciones, es una de las comunidades autónomas de España más afectada por los rebrotes de coronavirus, una crisis que ha obligado a la Junta a tomar medidas como establecer el uso obligatorio de mascarillas en todas las situaciones, incluso en la playa. Es por esto que llama la atención que Enrique Ponce y Ana Soria aparecen sin mascarilla en todas las fotografías en las que se les ve juntos.

Al percatarse de esta infracción, las redes sociales han clamado contra la pareja por no tener en cuenta una medida de prevención tan importante a la hora de celebrar sus encuentros y de pasear su amor por las calles de Almería. Una actitud que muchos internautas califican de "vergonzosa", a la vez que se preguntan irónicamente si por ser famosos están exentos de esta obligación.

Enrique Ponce: cuidadito con lo de estar con más gente sin mascarilla. Que la chica tiene 21 añitos pero tú ya tienes una edad para pillar el virus. pic.twitter.com/nmdEa8oahE — Ana ن 🇪🇦🖤 (@anvaltej) July 21, 2020

Ole Ana Soria y amigas sin una mascarilla....#VivaLaVida314 — Paz Quesada (@pazquesada) July 12, 2020

Ana Soria y sus amiguis sin mascarilla tope guays. Qué se ande con cuidado Enrique Ponce que ya está en edad de riesgo. #VivaLaVida314 #COVIDー19 — Dedo en la llaga (@antiparasitismo) July 12, 2020

#VivaLaVida314 Qué guay la novia veinteañera de Enrique Ponce, tan pija, tan mona, con sus amiguitas por la calle y sin rastro de mascarilla en ninguna de ellas. Qué asco dan, no? — Gataluna2😷😷 (@Gataluna21) July 12, 2020

El fotógrafo Diego Arrabal (49) también destacaba el irresponsable gesto de Ponce y Soria este domingo en Viva la vida. "Les recuerdo a Enrique Ponce y a su nuevo amor que en Andalucía hay que llevar la mascarilla. Puedes ser Enrique Ponce o quien tú quieras, pero hay que llevarla", aseveraba el paparazzi.

Amor y complicidad

La pareja no oculta su amor mientras disfruta de sus primeras vacaciones. Gtres

Más allá de este detalle que ha levantado críticas hacia la pareja, Enrique Ponce y Ana Soria están viviendo sin cortapisas su incipiente amor, ajenos al qué dirán. Desde que saliera a la luz la relación entre ambos, la pareja ha decidido no esconderse y así lo están demostrando en sus primeras vacaciones juntos.

Y es que los enamorados parecen estar llevando a rajatabla el mensaje que ella compartía hace unos días en su perfil de Instagram: "La vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Busca lo que te llena y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta".

Planes de futuro

Ana Soria ha modificado sus planes para estar junto a Enrique Ponce.

La relación entre el torero y la estudiante parece más que afianzada y ya piensan en sus planes de futuro juntos. Tal y como adelantaba JALEOS, Ana estudia Derecho en la Universidad de Granada y tenía previsto marcharse el próximo curso a Polonia con una beca Erasmus. Pero su nueva relación con Ponce ha hecho que la joven modifique sus planes. "Hace unos meses tomó la decisión de no irse fuera, se lo comunicó a sus padres, quienes le aconsejaron que hiciera lo que mejor viese", se desliza a este medio.

A pesar de que las fuentes consultadas aseguran que el diestro no ha interferido en ala decisión de su novia, sí está claro que es él el motivo principal por el que ella ha alterado sus prioridades: "Está mirando universidades a distancia para poder estar más cerca de Enrique y así terminar el tercer año de carrera más a su lado. Esto le ha costado mucho decidirlo porque allí tiene a todas sus amistades. La mayoría de sus amigas de toda la vida de Almería se fueron a Granada".

Ver esta publicación en Instagram 🌞 Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 15 Jul, 2020 a las 2:51 PDT

La postura de Ponce, se apostilla, es siempre la misma: "Él, pese a lo que se dice, entiende que Ana está en otra etapa de la vida y no quiere influenciarla". Se ha puesto muy contento cuando le ha dicho que viajará con él. Será una gira dura por muchos factores y necesita a Ana cerca. Eso sí, se hace ver que "de momento, Ana le acompañará solo en los primeros meses de su gira" y se incide que "solo estará puntualmente, irá y vendrá, todo depende de los exámenes y de sus obligaciones académicas". Esa parte, la académica, es la que más ocupa y preocupa a sus padres, sobre todo a su progenitor, Federico.

[Más información: Los planes de Ana Soria para septiembre: sin Erasmus, nueva universidad y viaje a América con Enrique Ponce]