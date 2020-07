Cristina Tárrega hace balance de 'Animales Nocturnos': "Esto a mí me da la vida"

Hace poco más de un mes, Cristina Tárrega (52 años) comenzaba un nuevo proyecto televisivo. La periodista se ponía al frente de Animales Nocturnos, un late night de los lunes de Telecinco, producido por Cuarzo, que cuenta con entrevistas íntimas en plató y llamadas de los espectadores. Esto último, lo más ilusionante para la presentadora. Así lo ha revelado en conversaciones con JALEOS.

"Me lo he pasado fenomenal", ha asegurado Cristina Tárrega a este periódico sobre su experiencia en Animales Nocturnos. Pero más allá de su rol de presentadora, lo que más le gusta a la periodista de este formato es que "el espectador tiene un sitio para hablar y así, formar una cadena humana". Un oportunidad que, en su opinión, además de ser "lo bonito de la televisión", va de la mano con su forma de ser. "Esto a mí me da la vida. Mi fondo es este. Eso es lo que yo quiero, solidaridad entre espectador y espectador".

Cristina Tárrega, en 'Animales Nocturnos'. Telecinco

Estas palabras confirman las reacciones que ha tenido Cristina Tárrega en varias emisiones de Animales Nocturno, ante la llamada de la audiencia. Y es que, han sido varios los programas en los que se le ha visto conmocionada mientras escucha las historias de los espectadores, que recurren al programa para pedir alguna ayuda. "Jesús, no te vamos a dejar tirado. No llores, te lo pido por favor", le dijo la presentadora a un hombre que llamaba para solicitar una reducción de estómago porque no podía valerse por sí mismo.

El día del estreno del formato, la presentadora ya comentaba en su perfil de Instagram que la audiencia tendría un papel relevante en este espacio. "Dejadme deciros que en este, mi nuevo programa, lo único importante sois vosotros", escribía.

Cristina Tárrega ha vuelto a asumir la conducción de un programa, ocho años después de salir de Telemadrid y dejar de presentar Territorio Comanche, un formato que sigue siendo recordado como su espacio estrella y por el que pasaron grandes figuras de la política y la cultura. En este mantuvo el espíritu de Sola en la ciudad, donde resolvía las dudas de los espectadores sobre cuestiones sexuales, románticas o psicológicas. Fórmula enfocada en ayudar a los demás, que ha mantenido la valenciana a lo largo de su trayectoria y que hoy se repite en Animales Nocturnos, a donde ha vuelto como presentadora tras ejercer de colaboradora en varios espacios.

Han sido muchos los años en los que Cristina Tárrega ha colaborado en distintos programas de Mediaset, como El Programa de Ana Rosa, Supervivientes o Gran Hermano. Este verano, finalmente, la cadena la ha premiado con ser la presentadora de Animales Nocturnos, donde se siente feliz de volver a escuchar a los espectadores.

[Más información: Cristina Tárrega, la apuesta de Telecinco este verano: vuelve como presentadora a lo 'Territorio Comanche]