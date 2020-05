La venta 'maldita' de las casas que fueron escenario de 'Mi casa es la tuya'

Entre sus paredes se ha entrevistado a presidentes del Gobierno, actores o cantantes de renombre internacional, entre otros. Sobre sus sofás, personajes ilustres han relatado los momentos más emotivos que han vivido; y han demostrado sus habilidades culinarias sobre sus fogones. Dos de las casas que han servido como escenario del programa Mi casa es la tuya y su versión especial, Mi casa es la vuestra, pueden presumir de haber visto pasar por su puerta personas que han hecho historia en España y, a pesar de ser casas famosas, no consiguen encontrar ningún comprador interesado.

La propiedad más conocida es el impresionante chalé del norte de Madrid que durante años ha sido el hogar de Bertín Osborne (65 años) y su familia (que vivían ahí de alquiler); y el que durante más de nueve temporadas ha sido el escenario del programa de entrevistas, tanto en su periodo en La 1 como en Telecinco.

Bertín Osborne en una imagen promocional del programa 'Mi casa es la tuya', donde aparece en la cocina.

Hace justo un año, en mayo de 2019, el propietario de esta mansión decidió ponerla a la venta a través de la inmobiliaria Estate One por 3,5 millones de euros. Pero un año después todavía sigue en el mercado y el dueño no ha hecho ningún cambio para llamar la atención a un posible comprador interesado: no ha bajado ni un euro el precio de venta, no ha cambiado de inmobiliario ni ha modificado las imágenes promocionales de la casa.

La casa, ubicada en una parcela de más de 3.700 metros cuadrados, ha sido 'publicitada' gracias a la grabación del programa que ha mostrado la mayor parte de los rincones de esta vivienda. En su cocina, Paz Padilla (50) se probó algunos de los modelos que iba a lucir en las Campanadas de Fin de Año de 2019 y durante varias temporadas Bertín Osborne se peleó programa tras programa con los fogones para saber cómo funcionaban.

Se trata de una estancia con una isla central con vitrocerámica que se une a una especie de barra americana donde parte de los invitados pueden sentarse mientras el chef cocina. Todo ello decorado con líneas simples y vanguardistas, donde imperan el color blanco y al marrón.

Detalle del exterior de la casa donde ha vivido durante años Bertín Osborne.

Su amplio jardín ha sido otro de los escenarios preferidos por los organizadores del programa para entrevistar a los personajes junto a la piscina y la zona de terraza con multitud de sofás y sillones para descansar. Fue en esta zona, por ejemplo, donde Pablo Motos (54) recordó su infancia y confesó que había sido un pequeño delincuente de barrio, y donde Santiago Abascal (44) desveló cómo fueron sus comienzos en la político.

Cuando el tiempo no lo permitía o si el invitado prefería no estar al aire libre, el equipo de rodaje se desplazaba al interior. El personaje de la semana grababa la entrevista entonces en el hall, el salón o el comedor presentes en las planta inferior, que está decorado siguiendo unas tonalidades cálidas con estancias muy grandes y abiertas, lo que da una mayor sensación de amplitud.

Fue este amplio y luminoso salón el que ha acogido a algunos de los invitados más ilustres del espacio de entrevistas, como Mariano Rajoy (65) cuando todavía era presidente del Gobierno y acudió al programa que entonces se emitía en La 1 bajo el nombre En la tuya o en la mía.

Bertín Osborne y Mariano Rajoy en uno de los salones de la casa.

Lo que no se ha visto en el programa es la planta superior, donde se encuentran las habitaciones de la vivienda. Nada más llegar al segundo nivel hay un gran salón o zona de estar que distribuye esta planta en dos partes. Por una lado, se sitúa el dormitorio principal que ocupa una superficie de 72 metros cuadrados aproximadamente, con un amplio vestidor, baño completo con ducha y salida a una terraza de 137 metros. Por el otro lado del salón se accede a otros tres dormitorios más con sus baños en suite.

Escenario temporal, a la venta

Otra de las casas que ha sido escenario del programa Mi casa es la tuya también lleva más de un año en el mercado sin conseguir encontrar un comprador interesado. Se trata de la mansión de la urbanización de Sierra Blanca (Marbella) donde se grabaron los ocho programas especiales de Mi casa es la vuestra, la sexta temporada en la que el presentador recibía a varias personas en la misma entrega y que duró de septiembre de noviembre de 2018.

En esta ocasión, los organizadores del programa decidieron que al ser un formato diferente también querían una casa diferente y alquilaron este impresionante propiedad por 25.000 euros al mes.

La temporada especial de 'Mi casa es la vuestra' se grabó en una impresionante mansión de Marbella.

Pero a pesar de haber acogido entre sus puertas a invitados de la talla de María Teresa Campos (78) y sus hijas, Carmen Borrego (53) y Terelu Campos (54); a Julio Iglesias Jr (47); a Antonia Dell'Atte (60) y su hijo Clemente (32); o a Boris Izaguirre (54); todavía no ha encontrado un comprador interesado.

Hace más de dos años que la vivienda se encuentra a la venta a través de la inmobiliaria Rhone property por 7,5 millones de euros, y en todo este tiempo no ha conseguido colgar el cartel de 'vendido'. El tiempo ha pasado y, aún así, el dueño del inmueble tampoco ha hecho ningún cambio ni en el precio, ni en la agencia, ni en las imágenes promocionales.

La casa que escogieron para grabar la sexta temporada, que recibe el nombre de Villa Pashmina, está ubicada en una parcela de más 2.500 metros cuadrados, de los cuales 1.243 metros son construidos. Una superficie de gran tamaño perfecta para poder acoger a todos los invitados del programa y para que el equipo de grabación pudiera trabajar sin complicaciones.

La propiedad distribuye su espacio en dos plantas (con ascensor incluido) donde se encuentran nueve habitaciones, nueve baños, un amplio jardín, piscina, cine privado, sauna y un gran baño turco. No obstante, la parte que mayor protagonismo tuvo durante Mi casa es la vuestra fue el exterior, con amplios jardines, dos porches formados por columnas de piedra de estilo toscano y la piscina en el centro; donde se grabaron gran parte de las entrevistas.

