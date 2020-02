Las horas bajas de Bertín en Telecinco: su programa toca fondo y peligra la nueva temporada

La renovación de 'Mi casa es la tuya' aún no ha sido confirmada por la cadena.

La carrera de Bertín Osborne (65 años) en Telecinco no pasa por su mejor momento. La novena temporada de su programa, Mi casa es la tuya, ha marcado mínimo histórico con una media del 12% de share, unos malos datos que no han remontado ni con la 'resurrección' de María Jiménez (70) en el último episodio el pasado 14 de febrero, una entrega que tuvo que conformarse con ser la tercera opción de la noche frente a Tu cara me suena y El debate de las tentaciones.

Ante esas aciagas cifras, la continuidad del espacio en la cadena de Paolo Vasile (67) sigue sin confirmarse, tal y como ha afirmado a Bluper el productor del programa, Pablo Carrasco.

Desde la productora reconocen que deben trabajar por mejorar la audiencia, aunque también se hace referencia a un factor que ha perjudicado al programa en la última temporada emitida: la competencia. Y es que el espacio de entrevistas no ha podido luchar contra dos rivales tan fuertes como el exitoso concurso de imitaciones en Antena 3 y el debate del reality revelación de la temporada en Cuatro.

En la última entrega emitida, María Jiménez celebraba su 'fiesta de resurrección'. Mediaset

En ese sentido, Carrasco considera que Mediaset ha beneficiado al programa de Mónica Naranjo (45) frente al de Bertín: "Son decisiones que hay que respetar. El productoal que hayan beneficiado, será porque se lo ha ganado", comenta.

Está por ver, por tanto, si la cadena decide dar una nueva oportunidad a Mi casa es la tuya, que en la anterior tanda de episodios, sin una competencia destacable, sí logró brillar con un 14,9% de cuota media, liderando las audiencias en nueve de sus diez entregas.

Fichaje estrella

Bertín Osborne daba el salto a Mediaset en 2016.

Bertín Osborne llegaba a Telecinco en 2016 como uno de los grandes fichajes de la temporada. Tras haber arrasado en La 1 con el espacio En la tuya o en la mía, Mediaset arrebataba el formato a la corporación pública y lo relanzaba con el título Mi casa es la tuya.

La cadena de Fuencarral se enfrentaba entonces al reto de mantener el gran éxito que el formato había obtenido en TVE, donde logró unas cifras de vértigo: en seis meses, emitieron 26 capítulos de los que 19 fueron líderes. Aquella única temporada emitida en La 1 cosechó una media de 3.355.000 espectadores y un 18,4% de share, convirtiéndose en uno de los formatos estrella de la cadena pública, cuya audiencia media estaba muy por debajo de la del espacio de entrevistas.

'En la tuya o en la mía' arrasó en La 1 durante seis meses. TVE

Más allá de lo que el destino depare a su programa, lo cierto es que a Bertín Osborne todavía le queda al menos un año en Mediaset, pues en febrero de 2018 renovaba su contrato de vinculación con la cadena por un período de tres años, lo cual podría influir a la hora de estudiar si se producirá o no una décima temporada.

Además, cabe repasar algunos de los hitos que Mi casa es la tuya ha logrado a lo largo de su historia. Y es que el formato ha contado con entregas memorables como la reaparición televisiva de Pepe Navarro (68) tras un largo silencio, la entrevista a Jorge Javier Vázquez (49) tras su ictus o la primera aparición televisiva de José Ortega Cano (66), Ana María Aldón (42) y Gloria Camila (25) juntos en su casa de Madrid.

