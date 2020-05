Jesús Reyes: "Dejaría todo por ser el estilista de la reina Letizia"

Jesús Reyes (32 años) se coló de manera masiva en los hogares de toda España cuando aceptó formar parte del programa Mujeres, Hombres y Viceversa en Telecinco como estilista de pretendientes y tronistas. Corría el año 2013 y este extremeño, Licenciado en Periodismo, especializado en Moda y Máster de Comunicación en Televisión, revolucionó las audiencias por sus comentarios afilados, sus respuestas ácidas y sus valoraciones fashion a aquellos que iban a buscar el amor -y también la fama-.

Pero a finales del 2016 todo cambió. Reyes decidió coger las riendas de su destino y frenó en seco. Valoró interiormente qué era lo que quería hacer, hacia dónde quería dirigir su vida y echó el cierre temporal a esa televisión gamberra de entretenimiento.

El periodista Jesús Reyes. Jesús Reyes

Durante un tiempo trabajó en un periódico digital donde escribía y publicaba noticias sobre corazón, moda, casas reales y celebrities. En los últimos dos años, ha creado su empresa, ha publicado un libro, ha tenido su propia sección de Estilo en Canal Extremadura y colaboradora con diversas publicaciones de prensa impresa.

Ahora JALEOS entrevista al periodista, estilista y empresario y con él aborda temas como sus proyectos de futuro, la televisión en la actualidad y sus planes personales junto al hombre de su vida.

¿Cómo está y cómo está llevando este confinamiento?

Estoy bien, en un momento feliz. Este confinamiento me ha pillado en un momento laboral muy bueno. En ese sentido tengo la mente ocupada y también he decidido que durante estas semanas de confinamiento mi labor, más allá de la profesional, se va centrar en ayudar. Estoy apoyando a la Fundación Ronald McDonald's, que da comida y casa de acogida en Madrid a niños enfermos de cáncer y que no tienen techo. También estoy ayudando a pequeñas empresas, restaurantes de amigos y conocidos. En estas semanas de pandemia no he querido hacer ninguna campaña comercial ni he aceptado colaborar con marcas. Mi compromiso ahora a través de las redes como personaje público tiene que ser ayudar, tiene que ir más allá de publicitar un zapato o un reloj.

¿En qué proyectos laborales anda ahora mismo?

Llevo trabajando durante dos años full time con mi propia agencia, CoolHunting Madrid Comunicación. Este proyecto me ha dado la posibilidad de combinar mis grandes pasiones: comunicación y moda, aunadas bajo esa misma plataforma que es CoolHunting Madrid Comunicación. Estamos trabajando con diferentes firmas del sector de la moda, belleza, diseño, calzado, estilo de vida y lujo. Y estoy muy agradecido porque en estos momentos complicados, estas marcas, que llevaban ya meses confiando en mis servicios, continúan con nosotros. Incluso hemos ganado nuevas cuentas. Siempre conectado, por supuesto, con el mundo de la televisión, que es mi medio y en el que me gusta moverme. Además, estoy con mi segundo libro.

¿De qué trata?

Va a ser un análisis del sector moda y retail enfocado al mundo del marketing. Un libro fresco y dirigido a un público joven: el que me gusta y el que me sigue. Tengo la propuesta de la editorial, y si toda esta situación del coronavirus mejora, saldrá a finales de año. Hay un capítulo de entrevistas a grandes personalidades y un capítulo dedicado exclusivamente al branding de la reina Letizia. Te puedo adelantar que he conseguido una entrevista con su sobrina, Carla Vigo Ortiz, aunque para todos los curiosos: solo hablamos de moda.

Ángeles Muños, vocalista de Camela, vestida por Jesús Reyes en su último concierto en el WiZink Center de Madrid.

¿Algún proyecto laboral que haya hecho este año con ilusión y no se haya podido desarrollar mejor por la pandemia?

Una acción que me ha hecho mucha ilusión es poder arrancar siendo el estilista de Ángeles Muñoz, componente de Camela. A finales del pasado año empezó a coger forma y a principios de 2020 recibí una propuesta en firme para que fuese su estilista oficial durante toda la gira. La vestí para los Premios Odeón: iba maravillosa, fresca, diferente. Y luego hicimos la puesta de largo en Madrid, en su concierto en el Wizink Center. La vestí en los dos cambios que hizo sobre el escenario. El resultado fue impactante. Pero por la pandemia, todo cancelado. Estoy deseando vestirla otra vez en eventos, photocalls, en la grabación de algún vídeo...

¿Qué tal la experiencia con Camela?

Camela es historia de España. A nivel nacional, ella es una de las artistas más consagradas. Ángeles es una mujer muy exigente, tiene un público muy fiel y sus conciertos siempre están llenos. Trabajar con ella es fácil, es consciente de que cuando contrata los servicios de un profesional es para entregarse a ellos. Se ha dejado guiar y aconsejar. Sabe que su imagen necesita, no sé si mejorar es la palabra, pero sí recibir un toque actual. Había que respetar el ADN de Camela pero conseguimos propuestas que gustaron a ella y a mí, y al público.

¿Echa de menos su etapa en aquella televisión tan guerrera?

Como periodista, reconozco que ese tipo de programas de entretenimiento funcionan muy bien en televisión. ¿Que si volvería a hacerlo? Ahora estoy en otro momento... Hay programas que sí encajan con mi actual perfil profesional: MasterChef Celebrity, Desafío extremo, pero la tele que he hecho hasta ahora... Bueno, la disfruté, pero ahora estoy en otro momento.

Jesús Reyes en las oficinas de su agencia, CoolHunting Madrid Comunicación. Jesús Reyes

¿Cuál es el mejor recuerdo que atesora de sus días en Telecinco?

La diversión diaria. No es igual llevar la comunicación de empresas de lujo que hacer aquella tele. Echo de menos la diversión, despertar y estar constantemente riéndome con mis compañeros, disfrutando de casa momento.

¿Y el peor?

Las exigencias. Si decides poner un pie en un programa en el que te dan un papel, tienes que cumplir. Hay días que lo llevas mejor y peor. No todos los días tenemos buenos días. Hay que esforzarse para que eso no se note y divertir a quien está detrás de la pantalla.

¿Compensó económicamente?

Económicamente compensa en el momento en el que tu nombre empieza a sonar fuerte y salen otros proyectos que hacen que tu caché suba. En general, que estés en una posición privilegiada. En ese sentido, siendo honestos, la tele me ha dado mi nombre y apellido; y me ha abierto la puerta para poder trabajar con grandes marcas del mundo de la moda que a lo mejor en otras circunstancias no habría sido posible.

¿La gente puede hacerse rica con la televisión?

No lo sé. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a dar de ti? La clave del éxito está en encontrar un equilibrio. Yo mismo jugué a querer contar parte de mi vida privada. Lo hice una vez. Te puede dar dinero, pero entras a ser personaje y dejas de lado lo profesional. Hay que saber encontrar el equilibrio. Hay muchos compañeros que lo hacen desde hace años y siguen estando ahí. Yo ahora no quiero cruzar esa línea, solo quiero estar en un papel profesional. La televisión es una carrera de fondo, no de velocidad: mejor ir poco a poco antes que quemar el personaje.

El empresario Jesús Reyes. Jesús Reyes

¿De quién guarda un buen recuerdo y de quién no?

Guardo un recuerdo maravilloso de Emma García. Es una mujer cercana, transparente, divertida, seria -porque le gusta el trabajo bien hecho-. Ella me enseñó a hacer televisión. De Jorge Javier Vázquez también. Siempre que he trabajado con él, lo he hecho supercómodo. ¿Y de quien no guardo tan buen recuerdo? No he tenido tan malas experiencias como para dar un nombre negativo.

¿Qué tendría que pasar para que aceptara entrar en Supervivientes?

No lo cogería en ningún caso. No está entre mis objetivos. Mi objetivo profesional ahora es hacer televisión blanca y Supervivientes no es un formato blanco.

Si pudiera elegir una única mujer con la que ejercer de estilista de cabecera en exclusiva para ella, ¿quién sería?

Lo tengo claro: la reina Letizia. Es la mejor embajadora de la moda y la marca España. Ha sabido adaptarse a las exigencias de la Corona de una monarquía tan importante como la española y tiene una percha estupenda. Ella es periodista, ha ejercido como tal; y esa conexión que tengo con ella siempre me ha gustado. Debo decirte que me siento afortunado porque de manera indirecta yo ya 'visto' a la reina Letizia. En mi agencia tenemos una firma de joyería, Lisi Fracchia, de la cual Letizia tiene varias joyas. Me encantaría poder vestirla. Pararía y dejaría todo por ser el estilista de la reina Letizia. Sería el techo de mi carrera profesional.

La reina Letizia con pendientes de Lisi Fracchia. Gtres

En el plano personal, aunque es discreto, no lo oculta, felizmente enamorado, ¿verdad?

Estoy en el momento más feliz de mi vida y pleno.

¿Qué destacaría de él?

Es la persona que me faltaba, mi bastón, mi eslabón para que todo encajase... Estoy feliz, en parte también por ese cariño suyo que recibo día a día.

¿Es el hombre de su vida?

Sin ninguna duda.

¿Planes de futuro?

Planes de futuro siempre hay. Obviamente cuando estás feliz y pleno con la persona a la que amas, te ves con él toda tu vida.

