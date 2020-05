Eva Longoria pierde dinero con la venta de su mansión en Hollywood Hills

Los negocios rentables en el mercado inmobiliario son algo habitual en el mundo de las celebrities, que consiguen duplicar el precio de algunas viviendas por el mero hecho de haber vivido en ellas, como carta de presentación. No obstante, hay ocasiones en los que esta especulación no sigue los planes ambiciosos ideados por los famosos. De hecho, lejos de embolsarse grandes beneficios a la larga terminan perdiendo dinero, tal y como le ha ocurrido a Eva Longoria (45 años).

Tras más de dos años en el mercado, la actriz acaba de vender la impresionante mansión que posee en Hollywood Hills, una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, y la transacción no ha sido como le hubiese gustado a la actriz. En un primer momento, la puso a la venta por 12,9 millones de euros, un precio cercano a algunas de las propiedades de estas famosas colinas y con el que, además, quería ganar algo de beneficio al poner un precio superior al que pagó años atrás a Tom Cruise (57) por la misma vivienda, en torno a 10,52 millones de euros.

Detalle del exterior de la villa francesa que Eva Longoria acaba de vender.

Sin embargo, el paso del tiempo le ha demostrado a Eva Longoria que esto no iba a ser posible. No solo no ha podido obtener beneficio o recuperar lo invertido, sino que ha terminando perdiendo dinero al conseguir venderla a finales de este mes de abril por 7,6 millones de euros.

El complejo en cuestión es una villa situada en la cima de la colina de una de las zonas más exclusivas de Los Ágeneles, con vistas de 180 grados a la ciudad estadounidense y una gran seguridad y autonomía, ideal para estrellas de la talla de Tom Cruise o Eva Longoria.

La casa que acaba de vender Eva Longoria disfruta de unas vistas de Los Ángeles de 180 grados. Realtor.

La propiedad de más de una hectárea se divide en dos zonas: una villa de estilo francesa con tres dormitorios y tres baños; y una casa de campo con cuatro dormitorios y cuatro baños. Todo ello rodeado de caminos de piedra, una piscina sobre la que cuelga un puente, varias pasarelas con vegetación y multitud de espacios para disfrutar del aire libre, entre los que destaca un patio cubierto de enrejado perfecto para cenar bajo las estrellas.

La casa principal, de estilo francés, ha sido rediseñada y renovada por el arquitecto Mark Rios de Rios Clementi Hale Studios siguiendo una simple premisa: la funcionalidad. Según explicó la propia Longoria a Arquitectural Digest,"quiero que funcione como una casa. No quiero que sea un museo, así que lo está haciendo sofisticado y elevado, pero funcional. Ese es un equilibrio realmente difícil de conseguir".

Eva Longoria rediseñó la vivienda pensando en la funcionalidad de la casa. Realtor.

La peculiar forma que tenía Eva Longoria de concebir se puede apreciar en el interior, donde el suelo elaborado a partir de tablones anchos de roble, techos de estilo catedral y paredes de yeso veneciano consiguen hacer realidad su imagen de "granja moderna".

El diseño de Mark Rios también se puede apreciar a la perfección en la suite principal de la vivienda, ubicada en el segundo piso. Es una estancia que tiene su propia chimenea, con acceso a una terraza donde la actriz podía relajarse disfrutando de las vistas al valle y a la ciudad.

Eva Longoria aseguró que concebía su casa como una "granja moderna". Realtor.

Actualmente, Eva Longoria vive con su esposo José Bastón (52) y su hijo en una impresionante mansión en Beverly Hills, otra lujosa zona de Los Ángeles, que compraron a finales de 2017 por 13,5 millones de dólares (12,45 millones de euros).

La pareja se conoció hace 11 años, pero no fue hasta cuatro años después cuando comenzaron una relación sentimental. Durante sus inicios trataron de mantener el noviazgo en secreto, hasta que en noviembre de 2013 la noticia de su relación se hizo oficial después de que ambos fueran fotografiados cogidos de la mano durante la inauguración de un museo en la Ciudad de México.

Eva Longoria y José Bastón recién casados.

Contrajeron matrimonio el 21 de mayo de 2016 a través de una elegante boda que se celebró en la casa que posee el empresario en Valle de Bravo, en México. Una ceremonia por todo lo alto en la que no escatimaron en gastos y en la que estuvieron rodeados de sus familiares y amigos, con grandes estrellas internacionales. Dos años después, en 19 de junio de 2018, nació el primer hijo de Eva Longoria y el cuarto de José Bastón, al que llamaron Santiago Enrique (1).

