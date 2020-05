La enfermedad de Laura Escanes que salió a la luz por unas críticas en Instagram

Una de cal y otra de arena. Hace escasas semanas Laura Escanes (24 años) era noticia por un asunto de carácter negativo. Su labor como influencer se ha visto gravemente afectada ante la crisis del coronavirus, toda vez que los eventos a los que estaba invitada como promotora de diversas marcas fueron cancelados.

En una ocupación como esta, donde la relación social es una de las piedras angulares, esta incertidumbre económica es más que patente: "Me han cancelado algunos trabajos, algunos viajes, algunas cosas, eventos en Madrid, fuera de España…" confesó la catalana en redes sociales con notable preocupación.

Las buenas noticias para Escanes llegan en el ámbito doméstico. Hace siete meses nacía Roma, la hija que tiene con su marido, Risto Mejide (45), y con la que ha podido pasar más tiempo del esperado ante el inesperado paréntesis laboral citado en las líneas anteriores. Ese asunto, el de su maternidad, ha vuelto a estar en el candelero en los últimos días. La razón, el posado de la influencer en bikini para una conocida marca. Es la primera vez que se veía a Laura Escanes en traje de baño tras dar a luz:

La cantidad de halagos que recibió la barcelonesa sobre su figura están directamente relacionados con los numerosos cuidados que ha llevado a cabo, tanto durante su embarazo como tras él, tanto en materia de nutrición como de ejercicio físico. Una de las responsables de ello es Crys Díaz, su entrenadora personal, quien explicó en una entrevista reciente concedida a Mujer hoy que durante el segundo trimestre de su embarazo "insistimos en ejercicios de tonificación de espalda, glúteo medio, transverso y suelo pélvico con el fin de corregir sus problemas derivados de la hiperlordosis lumbar".

Explicaciones

Laura Escanes tuvo que explicar su problema de columna tras recibir críticas en Instagram. Gtres

Esta enrevesada palabra no es la primera vez que aparece asociada a Laura Escanes. Fue la propia modelo quien tuvo que explicar dicho problema de salud a raíz de una serie de comentarios malintencionados en sus perfiles de redes sociales. En uno de sus múltiples posados, puesta de perfil, algunos followers la acusaron de usar herramientas de retoque fotográfico, como Photoshop, para realzar sus glúteos.

Finalmente, la razón a dicha postura no tenía nada que ver con ningún software, ni siquiera con una pose sensual. El motivo es el problema de salud comentado anteriormente, la hiperlordosis lumbar, un aumento en la curvatura de esta zona de la espalda en la que están implicadas cinco vértebras, y sobre la que se ejerce buena parte de la carga en la espalda.

Entre las razones que explican la aparición de este problema de salud hay varias. Una de ellas, la obesidad, parece descartada en el caso de Laura Escanes, quien incluso poco después de su embarazo presumía de una talla 40. Sin embargo, hay otros factores, como la tendencia a una postura incorrecta o el uso de zapatos de tacón que sí podrían haber pasado factura a la modelo barcelonesa.

Otro problema

Hay otro problema de salud que ha afecta a su día a día. Instagram

Muy a su pesar, la hiperlordosis lumbar no es el único problema de salud que ha sufrido Laura Escanes y por el que ha tenido que dar explicaciones públicamente. A mediados de 2018 explicó la causa por la que pasaba algunos periodos de tiempo con grandes molestias y sin apenas poder ingerir alimentos: "Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable... ningún medicamento me ayuda ni me sirve".

Sobre ello, en un momento dado habló en Instagram, después de la preocupación mostrada por sus seguidores: "Ya estoy mucho mejor. Para los que me preguntáis... me salieron unas cuentas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua". El asunto se complicó más de lo esperado, teniendo incluso que pasar por el hospital. "Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico", detalló.

Este problema de salud le obligó en una ocasión a postergar una firma de libros programada con motivo de la publicación de su primera obra Piel de letra: "Lamentándolo mucho (estoy llorando de la rabia y dolor) por un tema de salud y médicos no puedo asistir a la firma de mañana en Valencia. La firma queda pospuesta hasta nueva fecha. Cuando lo sepa os aviso, pero será pronto. Tengo muchas ganas de veros y achucharos. Os quiero mucho", escribía entonces.

