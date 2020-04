La enfermedad de Dani Martín que le ha hecho adelgazar más de 11 kilos en tiempo récord

Si no tiene en su mano la fórmula del éxito, desde luego está muy cerca de hallarla. A Dani Martín (43 años), la vida le sonríe, al menos desde el punto de vista profesional, ya que, a pesar de no haber publicado aún su nuevo disco, sus singles se mueven por los primeros puestos de las listas de canciones más escuchadas. Un buen ejemplo de ello es Los huesos, el tema que ha lanzado recientemente y que cuenta con la colaboración del colombiano Juanes (47).

El caso del madrileño supone un magnífico ejemplo de cómo relanzar una carrera artística en solitario después de abandonar la banda, El Canto del Loco, que le lanzó al estrellato. Con cuatro discos de estudio ya a sus espaldas, Dani Martín pasa por ser uno de los artistas más reconocidos en el panorama nacional, e incluso sigue abriendo puertas en territorio latinoamericano.

Precisamente con el pretexto del lanzamiento de Los huesos, el madrileño fue entrevistado el pasado martes en El Hormiguero, un programa donde se siente especialmente cómodo, gracias, entre otras cosas, a detalles como el que tuvo el espacio que conduce Pablo Motos meses atrás, cuando le dieron la gran sorpresa de llevarle al estadio del club de fútbol de sus amores: el Wanda Metropolitano.

Confesión

En esta ocasión, la entrevista no abordó su vertiente como aficionado futbolístico, pero, al margen de sus impresiones sobre su nuevo single, sí que dejó una revelación personal importante, relacionada con el ámbito de la salud: Dani Martín es intolerante al gluten. Él mismo fue el encargado de anunciarlo públicamente en El Hormiguero, a raíz de la pregunta sobre cómo estaba llevando el periodo de confinamiento. El madrileño destacó que estaba "más delgado que nunca", lamentando, en tono de broma, que no pudiera ir ahora a la televisión: "Siempre he ido cuando he estado gordo". Y es que ha confesado que en este tiempo, apenas seis meses, ya ha perdido más de 11 kilos.

Esa afirmación causó cierta sorpresa entre el equipo de colaboradores del talk show de Antena 3, especialmente en Cristina Pardo (42), quien se preguntaba cómo era posible que alguien estuviese obteniendo resultados en ese sentido en pleno confinamiento, una etapa en la que muchas personas están abusando de determinados productos poco saludables, lo que unido al sedentarismo se está traduciendo en unos kilos de más a la hora de pasar por la báscula.

Dani Martín presumió de tener incluso "algo parecido a abdominales", gracias al ejercicio que está pudiendo realizar en su jardín, aunque también está contribuyendo de forma notable sus cuidados en materia de alimentación: "Me han dicho que tengo intolerancia al gluten desde septiembre, así que ha sido un poco a la fuerza".

Cuidados

El caso de Dani Martín no es aislado. Muchas personas han recibido un diagnóstico similar en su etapa adulta, tras sufrir algunos de estos síntomas: dolor persistente en la zona abdominal, diarreas frecuentes, eccemas o erupciones en la piel, dolor de cabeza, fatiga y confusión, estreñimiento, náuseas y vómitos, anemia, adormecimiento o dolor de las extremidades, hinchazón abdominal. Se estima que está presente en el uno por ciento de la población y, entre todos los afectados, tiene una incidencia mayor en el colectivo femenino que en el masculino.

Básicamente, la intolerancia al gluten, también conocida como enfermedad celíaca, consiste en la mala relación que establece el organismo con las proteínas procedentes de varios cereales: el trigo, la cebada, el centeno e hibridaciones como el triticale. Siendo esos ingredientes parte importante de muchos alimentos, a los pacientes diagnosticados con este problema les toca llevar una dieta estricta, además de habituarse a leer con detenimiento el etiquetado de todos aquellos productos que compran.

Así, los embutidos, patés, harinas de arroz, quesos rallados o en lonchas, conservas de carne y pescado, sobre todo cuando llevan salsas, el chocolate, los sucedáneos del café, los frutos secos tostados o fritos y los helados se convierten en unos alimentos prácticamente prohibidos en la dieta de una persona celíaca.

