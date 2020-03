La estrategia de Mediaset España para proteger a sus presentadores del coronavirus

La crisis por el avance del coronavirus en España ha provocado que muchas empresas en el país, incluyendo, cómo no, Mediaset, hayan tomado medidas con el objetivo no solo de proteger a sus trabajadores sino de evitar el contagio. En estos últimos días, se ha podido comprobar cómo presentadores titulares como Risto Mejide (45 años) o Pedro Piqueras (64) no se encuentran en sus puestos de trabajo. Y por el contrario, Isabel Jiménez (38) o David Cantero (59) están presentando los Informativos de Telecinco en solitario y en horarios diferentes a los habituales.

Según ha podido confirmar JALEOS, la estrategia que Mediaset España ha llevado a cabo para proteger a sus trabajadores a sus caras visibles es la de la alternancia de presentadores, una medida organizativa siguiendo el protocolo interno.

Risto Mejide presentó su última entrega de Todo es mentira este pasado miércoles 11 de marzo y no volverá al programa vespertino de Cuatro hasta finales de marzo. Este anuncio lo hizo él mismo a través de su cuenta de Instagram: "Como parte de las medidas de control y contención aplicados por Mediaset, os comunico que una parte del equipo -entre los que me incluyo- no volveremos al programa como mínimo hasta el 23 de marzo. The show must go on, sí, pero con responsabilidad. Suerte y ánimo a todos".

Esta salida temporal de Mejide ha coincidido en el tiempo con el aterrizaje de Javier Gómez (42) al espacio. El copresentador ha estado junto a Marta Flich (42) jueves y viernes. Se desconoce por el momento si Flich tomará el testigo de la titularidad en solitario frente a la ausencia de Mejide o si seguirán contando con Gómez para las tardes del programa de La fábrica de la tele.

El caso de Isabel Jiménez y David Cantero en Informativos Telecinco es levemente diferente. Según ha podido conocer este medio, el protocolo irá marcado por "cada redacción". Los presentadores titulares del Informativo de las 15 horas en Telecinco, Jiménez y Cantero, no coincidirán durante las próximas semanas. Cantero comenzó presentando en solitario el jueves 12 de marzo.

Por su parte, Jiménez ha tomado las riendas del informativo de las 21 horas, la segunda edición, ocupando el espacio de Pedro Piqueras. El director de los informativos está siguiendo las mismas medidas que Risto Mejide, "acogiéndose al protocolo de actuación con medidas adicionales entre empleados de la compañía y actividades del grupo".

David Cantero ha sido otro de los presentadores de Mediaset que ha utilizado sus redes sociales para concienciar a la ciudadanía de la importancia de prevención y de la responsabilidad común para evitar el contagio y el colapso de hospitales. "IMPORTANTE: Se trata de que en ningún caso nos contagiemos muchos a la vez; eso colapsaría por completo los centros sanitarios. De ahí las medidas, por eso se llama a la responsabilidad. Puede que muchos pasemos esta especie de gripe, pero no puede ser que seamos todos a la vez; poco a poco y todos los casos podrán ser atendidos", comenzaba relatando el presentador.

"Hay que reducir las posibilidades de contagio y minimizar los efectos de esta crisis sanitaria. De eso se trata: de aplicar máxima responsabilidad colectiva e individual. De nada sirven el miedo y la alarma innecesaria, seamos sensatos y reduzcamos nuestra actividad social al máximo durante unas semanas. Eso, y una cuidadosa higiene personal, frenará el avance del coronavirus... Unas semanas de calma y recogimiento y acabaremos entre todos con esto... ¡No hay otra forma! ¡Pensad y actuad con sensatez!", concluye.

[Más información: Ana Rosa Quintana presenta su programa sin público como medida contra el coronavirus]