Natalia Jiménez ('MasterChef Junior') cuenta su calvario tras el programa: "Todo se me fue de las manos"

Natalia Jiménez fue concursante de la cuarta edición de MasterChef Junior y ha escrito un libro, Querer(te), en el que narra lo mucho que sufrió tras el programa y cómo su vida cambió drásticamente. Confiesa que tuvo problemas con la alimentación una vez terminada su aventura televisiva y gastronómica. Habla sin tapujos de la anorexia que padeció, sobrevenida de su afán de perfección que siente desde pequeña y que, tras MasterChef Junior, se descontroló, haciéndola caer en ese pozo.

En ningún momento culpa al programa de nada; el problema lo tenía ella y solo ella, aunque sí reconoce que, como en todo programa que se precie, no todo fueron sonrisas y colegueo. Hay "mucha presión" detrás de las cámaras, pero siempre ganarán para ella, en una balanza, los buenos recuerdos. JALEOS ha podido entrevistar a Natalia, quien aprovecha la coyuntura para lanzar un mensaje de fuerza y positividad a todas esas personas que, como ella, un día vieron desmoronarse su vida.

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?

Tenía ganas de desahogarme y de enseñar a la gente todo lo que yo había aprendido por las malas sin que tuvieran que vivirlo ellos.

¿Quién le recomendó escribir?

La verdad es que no me lo recomendó nadie en sí, siempre tenía muchas ganas y cuando le pregunté a mi psicóloga si le parecía buena idea me dijo que sí.

¿Cómo fue su experiencia en 'MasterChef'? ¿Quién la animó a asistir?

Fue una experiencia muy entrañable y conocí a mucha gente. Nadie me animó a asistir, de hecho al principio les daba un poco de miedo, pero les convencí.

¿Es cierto que lo pasó mal en el programa?

No, sí que es verdad que tenía mucha presión pero solo tengo recuerdos bonitos.

¿Cómo era el trato detrás de las cámaras?

Cogí mucho cariño a muchas de las personas que estaban con nosotros, aunque como en todo programa había sensación de nervios. Pero siempre nos llevamos todos bien.

¿De dónde cree que nacieron sus problemas con la alimentación?

Desde pequeña siempre tuve una obsesión por la perfección y cuando salí del programa, después de estar tres meses sin ver a mis amigos ni a mi familia, empecé a sentir como que mi mundo había cambiado, que ya no encajaba. Intenté que todo fuera exactamente como antes de irme al programa, incluso mi peso, pero se me fue de las manos...

¿Qué mensaje lanza a las personas que han sufrido lo que usted?

Que se repitan una y mil veces que ellas pueden con eso, a mí es lo que más me ha ayudado. Somos mejores que cualquiera de estas enfermedades y podemos superar cualquier situación. Cuando el cerebro se vuelve loco es simplemente para que te des cuenta de que algo en tu vida no va bien y tienes que cambiarlo.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Me encanta la psicología y gracias a esto he aprendido muchas cosas. La verdad es que me encantaría también trabajar en el mundo de la redes sociales, ya que he creado una comunidad con la que me siento muy cómoda y puedo expresarme con mucha libertad.

¿Volvería a participar en un programa como 'MasterChef'?

Sí, me hizo aprender muchas cosas y fue una experiencia muy importante en mi vida. Lo único que cambiaría es la forma de ver las cosas cuando volví.

