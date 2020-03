El entramado empresarial de Manuel Carrasco y Almudena Navalón: el matrimonio, en cifras

Manuel Carrasco (39 años) y Almudena Navalón (34) están plenos de felicidad tras dar la bienvenida a su segundo hijo. Esta semana ha sido una de las más importantes de su vida. El matrimonio, que ya tenía una hija llamada Chloe de dos años y medio, está excelso y ya se encuentra en casa con su bebé. Lo cierto es que se trata de una de las parejas más sólidas del panorama nacional; dos personas triunfadoras en sus respectivas profesiones.

Ahora que la familia crece, JALEOS ha podido conocer cómo se encuentran las cuentas de Manuel y Almudena y ha descubierto que, en general, su segundo hijo ha venido, como se suele decir, 'con un pan debajo del brazo': no se pueden quejar teniendo en cuenta los tiempos de estrecheces económicas. Por su parte, Carrasco figura como administrador único de El Foreño S.L, una sociedad fundada en 2003 que tiene su sede en Isla Cristina. Muestra una situación de lo más saneada y, se entiende, como el pilar y soporte de sus finanzas.

Manuel y su mujer Almudena durante un evento de la firma de ropa de esta en 2019. Gtres

En 2018 arrojó unos beneficios de 2.149.136,40 de euros con el consiguiente resultado positivo de 334.119,21 de euros. Además, la empresa disfruta de un patrimonio en positivo que suma la nada desdeñable cifra de 1.434.154,04 euros; casi 300.000 euros más que el año anterior. En este punto, una persona entendida hacer ver lo que sigue: el que crezca el patrimonio de un ejercicio con respecto a otro suele mostrar un buen manejo del equilibrio entre las posesiones y las deudas.

Pero, ¿cómo está la situación empresarial de Almudena, su mujer? Este medio ha podido averiguar que la segunda empresa en la que Manuel Carrasco figura como administrador único se llama Denis Marlon y fue fundada en 2018 para gestionar la firma de ropa de Almudena. Eso sí, ella no aparece en el órgano de la administración. Los datos que se tienen de esta empresa son de 2018 y, como es habitual en empresas que están comenzando, las cifras de su balance de cuentas están en rojo. Ese año registró unas pérdidas de 6.000 euros y tiene un patrimonio negativo de 2.800 euros.

Eso sí, se aclara y puntualiza que esto es algo habitual en las empresas que comienzan, ya que no ha ingresado ni un euro en ese periodo (algo fundamental para tener unas cuentas saneadas) y al comienzo de toda aventura empresarial se suele hacer una inversión y se requiere, pues, tiempo para recuperarlo. Aseguran los entendidos en la materia que lo más habitual es que deban transcurrir tres años hasta obtener beneficios.

Si bien al principio se hablaba de la 'empresa bastón' de Manuel Carrasco, lo cierto es que no siempre ha corrido la misma 'suerte'. La primera empresa que fundó Carrasco fue Proyectos e inversiones La Punta S.L., fundada en 2004 y con sede, también, en Isla Cristina. En esta figura Manuel Carrasco como administrador único desde su fundación. Es una empresa que lleva años sin actividad, ya que desde hace años no ha ingresado ningún euro; y en 2018 no tuvo ni euro de beneficio ni de pérdida.

Además de todo ello, es reseñable que su patrimonio -lo que tiene una compañía una vez se le han quitado las deudas- está en negativo: -134.000 euros en 2018. Sea como fuere, de estos datos se puede colegir que Manuel Carrasco y Almudena Navalón cuentan con una patrimonio empresarial sólido y fructífero, gracias, sobre todo, a la estabilidad de la sociedad El Foreño.

Una familia feliz

Este pasado martes, el matrimonio recibía a su segundo hijo en común. Aunque en su última aparición pública, durante la entrega de premios Ondeón, Navalón presumió de barriguita y confirmaron que estaban esperando un niño, todavía no han querido desvelar el nombre ni se han pronunciado ante la buena noticia. Eso sí, aseguraban que estaban muy contentos de poder aumentar la familia creando así "la parejita". Manuel y Almudena viven en uno de sus momentos más dulces, y a la felicidad del nacimiento de Chloe, y al éxito profesional y empresarial del cantante y Almudena, se suma la llegada de un nuevo miembro a la familia, al cual seguro que presentan muy pronto a través de sus redes sociales.

El 22 de octubre de 2019 la pareja anunció que serían padres por segunda vez, con una fotografía donde aparecían junto a Chloe, su primera hija, mientras Almudena posaba con su mano derecha sobre una barriga ligeramente abultada. "La vida nos sonríe y se abre paso en nuestra familia, ¡¡¡vamos a ser papás de nuevo y estamos muy felices!!! Almudena Navalón #desdeaquidelotrolado", escribió en su momento el artista.

En una entrevista posterior, Navalón explicó que lo estaban buscando y que se encuentran muy felices con la llegada del pequeño. "Ha sido más sorpresa que otra cosa pero era algo que teníamos en mente, ha sido maravilloso", aseguró, "pero sí que es verdad que vino antes de lo que nosotros teníamos planeado, estamos encantados". Almudena y Manuel Carrasco se conocieron en 2013, cuando ella trabajaba como periodista en Antena 3. La joven entrevistó a Carrasco como artista invitado en su programa musical, y pronto comenzaron una relación.

Tres años después, a finales de 2016, la pareja anunció que esperaban su primer hijo en común, y el 9 de junio de 2017 llegaba al mundo la pequeña Chloe en el Hospital Universitario Universitario Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La pareja, que siempre ha querido mantener su vida privada alejada del foco mediático, decidió oficializar su relación en septiembre de 2018 con una boda íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, en una finca en Bolonia (Cádiz).

