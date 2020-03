Ona Carbonell anuncia que está embarazada de su primer hijo

Ona Carbonell (29 años) ha anunciado que está esperando su primer hijo con su pareja, Pablo Ibañez, con el que mantiene una relación desde hace más de 10 años.

La nadadora olímpica ha sido la encargada de dar a conocer la feliz noticia a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. En la fotografía aparece luciendo un bañador negro en el que se deja entrever una abultada barriga, junto a sus excompañeras del equipo español de natación sincronizada a las que entrevistó la semana pasada.

"Las buenas noticias siempre son mejores cuando las compartes con tus compañer@s. ¡¡El equipo aumenta!!", ha escrito la nadadora deportista olímpica junto a la instantánea.

La publicación ha recibido multitud de likes y comentarios de sus compañeros y amigos, que felicitan a la pareja por esta buena noticia. "¡¡Ahhhhhhhhhhhhh muchas felicidades!!", ha escrito Dafne Fernández (34) junto a varios emoticonos con corazones; "¡¡Enhorabuena, bonita!! ¡¡Qué notición!!", ha comentado Natalia Sánchez (29).

Se trata del primer hijo de la deportista y de su novio, Pablo Ibañez. La pareja se conoció en el centro de alto rendimiento de Cugat (CAR) cuando ella tenía solo 19 años y él era un gimnasta en la Selección. "Él era deportista, entrenaba en la Selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos pero teníamos amistades en común. Cuando puede me acompaña a los viajes, aunque las sincros son muchas horas. Aunque me acompaña, no nos vemos mucho. Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email", aseguró en 2014 en una entrevista.

La pareja posó junta en un photocall por primera vez en 2016, durante la alfombra roja de la Gala Mundial de la Infancia que organiza la plataforma solidaria Do It For Them!, en favor de la Fundación Vicente Ferrer.

Ona Carbonell llevan juntos desde que ella tenía 19 años.

"A Pablo no le gustan muchos los focos, pero cuando son temas solidarios, procuramos poner nuestro granito de arena. Los dos nos fuimos a La India después de los JJOO de Londres a hacer un voluntariado con Vicente Ferrer, está implicado en el proyecto y ha decidido acompañarme", declaró entonces a los medios.

El atleta es muy reservado con su vida privada y, salvo contadas excepciones, ha preferido mantenerse alejado de las cámaras. Ella misma lo explicó durante su participación en Masterchef Celebrity, cuando le preguntaron si era posible que su pareja acudiera a visitarla: "Si viene Pablo no me lo creo. Meter a Pablo en Masterchef que lo ve muchísima gente, creo que es tarea imposible", afirmó.

A pesar de que llevan juntos más de una década, la pareja todavía no se ha casado y no tienen pensado ¡pasar por el altar. La propia Carbonell ha asegurado en varias ocasiones que "algún día llegará", pero que por el momento prefieren vivir con pasión su relación y disfrutar del día a día.

Además de su amor por el deporte, la pareja comparte la pasión por los animales y tienen dos perros de acogida a los que adoran y de los que no dudan en presumir en sus redes sociales.

"Ayer fue el #diamundialdelosperros y con tanto trabajo y el campus no pude compartir nada, pero recuerdo el día en el que adopté a los míos . Cómo han crecido y qué feliz me hacen #adopta #perro #dog #wave #weekend #sunday #happy #tane #shima #puppy", escribió Carbonell en sus redes sociales junto a una instantánea de las mascotas cuando era unos cachorros.

La pareja también tiene una casa en Menorca, localidad por la que siente un gran cariño, que adquirieron al 50 por ciento a principios de 2018. Se trata de una vivienda de unos 80 metros cuadrados con jardín ubicada cerca de Mahón.

