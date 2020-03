'Operación Triunfo' toma drásticas medidas contra el coronavirus

El coronavirus ya se encuentra en casi todos los rincones del mundo, por lo que no era de extrañar que llegase también a Operación Triunfo. Este fin de semana los concursantes salieron por primera vez al exterior para firmar discos en Madrid, Barcelona y Valencia y perdieron la seguridad y el aislamiento que les otorga estar dentro de la academia, por lo que previamente se les dio una charla sobre la nueva pandemia que azota el mundo.

Pero, las medidas de seguridad que ha tomado el programa no se quedan ahí. Terminar contagiados por coronavirus no solo sería un gran riesgo para la salud de los concursantes, sino que además podría entorpecer las galas y propiciar que muchos de los chicos y chicas no pudiesen utilizar su voz. Por lo que, la dirección del programa ya pidió el pasado fin de semana que todos los asistentes a las firmas de discos llevasen las manos limpias y desinfectadas, además de evitar el contacto con ellos.

Pero, además, una nueva medida de seguridad se les ha impuesto a los concursantes, quienes ya no pueden mantener contacto con el público que asiste a las galas. Esto implica que, al cruzar los triunfitos la pasarela, no pueden chocar las manos con los cientos de fans que asisten cada domingo al programa. Ha sido el propio Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo 2020, quien ha confirmado la nueva medida después de que varios periodistas y espectadores se diesen cuenta: "Que el público en el plató de OT no haga por chocar las manos a los concursantes durante su paseíllo al escenario, ¿tiene algo que ver con el coronavirus?", ha preguntado un usuario, a lo que Rubira no ha dudado en contestar: "Sí, por precaución".

La salud es lo primero. https://t.co/IYrLC4Uo4S — Tinet Rubira (@tinetr) March 1, 2020

La polémica de Estrella Morente

Estrella Morente (39) se subía este pasado viernes a las tablas del teatro de Antonio Banderas en Málaga para celebrar el Día de Andalucía. Un espectáculo muy especial en el que estuvo arropada por Enrique Morente Carbonell y Jalal Chekara. La cantante aprovechaba su actuación para repetir la misma jugada de Operación Triunfo. En su segunda canción volvió a hacer un guiño a la tauromaquia, como ya hizo en la famosa academia.

Estrella aprovechó su paso por el talent show y su actuación con Nia para introducir una modificación en la letra de la canción Volver que desató el enfado de muchos, incluida la organización. La cantante comenzaba los primeros compases de la canción con unos versos del poeta José Bergamín ensalzando la tauromaquia. Morente, que está casada con el torero Javier Conde, cambió el inicio del tema para cantar "ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida al mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que es una cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía".

Estrella Morente junto a Nia tras su polémica actuación. TVE

Tras el paso de Estrella por Operación Triunfo, varios miembros del concurso se pronunciaron al respecto. Según explicó en redes sociales el director de Gestmusic, Tinet Rubira, esa variación en la letra "no estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos".

Ese alegato a favor de la tauromaquia llegó sólo unas horas después de que RTVE lamentara los insultos que pronunció Maialen a los aficionados a los toros. "El tono de los comentarios de la concursante son opiniones personales que no compartimos. Fueron realizadas en el canal Youtube en directo de forma espontánea durante una conversación entre varios participantes. TVE está obligada a defender la pluralidad y la libertad de expresión", comentó la directora de Entretenimiento de RTVE, Toñi Prieto, en el programa RTVE Responde.

