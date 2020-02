OT la 'lía' con una espectadora ciega en Twitter

El pasado lunes, las cuentas oficiales de Operación Triunfo en redes sociales compartían un vídeo en el que se anunciaban los lugares a los que acudirían los concursantes este sábado para firmar discos y encontrarse con sus fans. Las imágenes estaban acompañadas de una música, pero ninguna voz enumeraba las citas programadas en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla.

Quizás esto no llamaría la atención de la mayoría de seguidores del programa, pero sí supuso un obstáculo insalvable para el colectivo de personas ciegas. Una de ellas, la joven castellonense Sara Aparici, escribió al programa a través de Twitter para saber a qué ciudad iba cada concursante porque "el vídeo no está adaptado para las personas ciegas y escucho la música pero no puedo leer nada":

Hola! Alguien me puede decir a qué ciudad va cada concursante por favor que el vídeo no está adaptado para las personas ciegas y escucho la música pero no puedo leer nada de lo que pone... gracias! — ★ Sαrα ★ (@sararock22) February 24, 2020

Pocos minutos después, OT contestaba en el mismo hilo especificando toda la información y deseándole un feliz lunes a Sara, pero obviando toda disculpa por el fallo de accesibilidad:

Buenos días Sara, firmas el sábado 29 a las 11 de la mañana:

BARCELONA - Anaju, Gèrard, Hugo y Rafa.

VALENCIA - Flavio, Maialen y Samantha.

MADRID - Bruno, Eva, Jesús y Nia.

SEVILLA (a las 17h) - Ariadna, Eli, Nick, Javy y Anne.

¡Que tengas un feliz lunes! #OTDirecto24F — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 24, 2020

¿El móvil lee tuits?

La tecnología ha supuesto un gran avance en el terreno de la accesibilidad para personas con distintas discapacidades. En el caso de los invidentes, tanto los ordenadores como los móviles disponen de un sistema que lee lo que hay en las pantallas y les ayudan con la navegación, facilitando también la escritura por dictado. Narran los tuits, pero no describen imágenes por defecto.

Estos lectores de pantalla interpretan textos, pero no fotografías o vídeos, así que las personas como Sara necesitan que las tengamos en cuenta y pongamos de nuestra parte. Primeramente, buscando vídeos que tengan una voz en off y, después, activando una opción en nuestra cuenta de Twitter que les facilite la lectura de las imágenes incorporando una descripción.

Para ello, tenemos que entrar en el menú y pulsar la opción de configuración. Una vez que se nos desplieguen los apartados seleccionaremos el de accesibilidad, donde podremos activar "escribir descripciones de imagen". Con esto activado, cada vez que publiquemos una o más fotos, dispondremos de un campo para añadir comentarios descriptivos de cada una.

El escollo del lenguaje inclusivo

Otro de los problemas que encuentran las personas que precisan de lectores de pantalla es el uso de la equis que se ha extendido en los últimos tiempos para evitar plurales en masculino y optar por la inclusividad del lenguaje, como hace habitualmente OT.

Al hilo del tuit de la joven algunos les han indicado también que este tipo de fórmulas son ilegibles para las personas ciegas y llevan a confusión. Ha habido quien les ha propuesto que usen la 'e' en vez de la 'x'; pero la propia Sara les ha aconsejado algo mucho más sencillo y universal:

Perdón que le di a responder sin acabar de escribir... no cuesta nada escribir juntos o todos o cualquier palabra que no suena raro y incluya a todo el género cómo se ha hecho siempre — ★ Sαrα ★ (@sararock22) February 24, 2020

