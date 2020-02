Los mejores 'memes' del coronavirus: así se mofa España de la última crisis sanitaria

M. C.

La semana que despedimos ha sido, sin lugar a dudas, la más intensa de las que llevamos hasta el momento en lo que al coronavirus se refiere. La confirmación de más casos en nuestro país y el exceso informativo han conseguido lo que las autoridades, precisamente, trataban de evitar: que buena parte de la población viviese en estado de pánico por la enfermedad.

De hecho, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han puesto en marcha algunas medidas para combatir la desinformación y el miedo, como lanzar avisos en las redes sociales. Así, si en el buscador de Twitter escribimos "coronavirus" el primero de los mensajes que nos aparecerá será este:

Si pinchamos en el enlace podremos leer directamente la última información actualizada sobre el brote ofrecida por fuentes oficiales del Ministerio. Puede parece exagerado, pero no lo es tanto si recordamos que no ha habido ni un solo día de esta semana en el que las tendencias de las redes no mostrasen algo relacionado con el virus:

Científicos: Es importante que no cunda el pánico con el coronavirus.



Twitter España: pic.twitter.com/3DKH5mjEcb — Dabi (@BigDabi) February 24, 2020

Sin embargo, antes del inusual mensaje ministerial, las redes ya habían hecho mucho por calmar los ánimos y sacudirse el miedo blandiendo el arma más poderosa de todas: el sentido del humor. Y es que si hay algo que une a todos los españoles es, precisamente, la facilidad para reírse de todo:

?￰゚ヌᄍ El coronavirus paraliza el norte de Italia.



?￰゚ヌᄋ Los países vecinos de Irán cierran fronteras por el coronavirus.



?￰゚ヌᄋ Corea del Sur en alerta Máxima por el coronavirus.



?￰゚ヌᄈ Se levanta en Wuhan un hospital en 10 días.



?￰゚ヌᄌ ... pic.twitter.com/mt0vwiXsXb — Juan Carlos Fuentes (@juanqui_mlg) February 24, 2020

El mundo: VAMOS A MORIR TODOS



España: pic.twitter.com/j6WONKRTSg — La Tontalpueblo (@tontalpueblo) February 24, 2020

Eso sí, antes de entrar en materia, no sería justo olvidarnos de la cuenta que más rédito humorístico ha sacado en estos días, a la que le hemos dedicado este otro artículo:

?￰゚ヌᄌ La OMS advierte sobre Pandemia.

?￰゚ヌᄋ La OMS advierte sobre Pandemia.

?￰゚ヌᄍ La OMS advierte sobre Pandemia.

?￰゚ヌᄃ La OMS advierte sobre Pandemia.

?￰゚ヌᆰ La OMS advierte sobre Pandemia.

?￰゚ヌᄍ La OMS advierte sobre Pandemia.

?￰゚ヌᄌ : pic.twitter.com/SvDti4mafp — ¡¡Bicho!! (@Killianquerque) February 25, 2020

Una pandemia de chistes

Con la confirmación de los casos en diversos puntos de nuestra geografía la sensación de inseguridad se fue apoderando de la gente y comprar una mascarilla pasó a convertirse en un deporte de riesgo:

España yendo a las farmacias a por mascarillas hoy #CoronavirusESP pic.twitter.com/1W08kEt0iZ — Cristina (@Cristina220194) February 26, 2020

Me han pasado esto y sí pic.twitter.com/Jm2wMoExdi — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) February 25, 2020

Así que no nos extraña que cada cual se las haya ido apañando como ha podido:

Vivimos en un mundo maravilloso. pic.twitter.com/z1CAg9HMis — Super Falete ?￰゚ヌᄉ (@SuperFalete) February 26, 2020

Un no parar pic.twitter.com/ND6ckMvaPR — miguel dieguez ? (@dieguez_miguel) February 26, 2020

El silencio de los corderos - Coronavirus Edition. pic.twitter.com/vcm20334Px — unmundolibre (@unmundolibre) February 27, 2020

También era complicado obtener otro tipo de protección...

Ya han comenzado a repartirse los primeros trajes anticontaminación entre la población.#CoronavirusESP pic.twitter.com/x8VR5CiEiE — Aquel Coche (@Aquel_Coche) February 26, 2020

Ahora que el coronavirus ya ha llegado a Madrid es hora de ir preparando el outfit.#coronavirusesp pic.twitter.com/3pg1Oix1RI — ?PeriKínJong-Un☭ (@SovietSB) February 26, 2020

...pero pronto el pánico empezó a descender al conocer los protocolos que se estaban poniendo en marcha:

Podemos estar tranquilos! Comienzan las obras del nuevo hospital especializado en el #CoronavirusESP en 10 días le tenemos! pic.twitter.com/ET82NAG7ei — JavierDv (@antifeka3) February 25, 2020

No obstante, los medios de comunicación nos hemos llevado algún que otro tirón de oreja:

- SOY FERRERAS HOY EN AL ROJO VIVO UN EXPERTO DE LA OMS NOS HABLARÁ DEL CORONAVIRUS

- vamos a morir todos

- COMPAÑEROS, ¿CONFIRMAMOS OTRO MUERTO DEL CORONAVIRUS?

- un señor de 384 años acaba de caer de un 28º piso

- PONED EL MUERTÓMETRO QUE TENGO LA POLLA COMO UN BOTE DE PRINGLES — Chucki (@chuckiclampy) February 26, 2020

NO CAIGAS EN EL ALARMISMO Y SIGUE EN DIRECTO LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS EN NUESTRA WEB LAGUADAÑA PUNTO NET. — Mercutio (@Mercutio_M) February 23, 2020

Menos mal que llegó el héroe Lorenzo Milá:

Que cunda el puto pánico. pic.twitter.com/abunXHvng1 — Usuario Arroba (@Mongolear) February 26, 2020

Eso sí, de las burlas no se han librado tampoco los políticos...

...ni la Casa Real...

—Papá, ¿el coronavirus se llama así por ti o por mamá?

—Cómete la sopa, Leonor.

—Por la abuela.

—LETIZIA POR FAVOR. pic.twitter.com/OJk22huOYI — España Bizarra (@espanabizarra) February 27, 2020

La primera víctima del CoronaVirus en España. pic.twitter.com/63XsZEl7xA — Javier Durán (@tortondo) February 26, 2020

...ni el mismísimo Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias:

No se crean que solo los sanos se han dedicado a hacer memes, también los sospechosos de tener coronavirus se lo han tomado con sorna, como este chaval de Murcia:

Mientras, el resto de España se ha preocupado, por ejemplo, en ponerle rostro a la amenaza:

Si llaman al timbre y por la mirilla ves esto no abras. pic.twitter.com/W2S3ETZRF4 — Super Falete ?￰゚ヌᄉ (@SuperFalete) February 26, 2020

En dar consejos:

Lo de lavarse las manos después de mear también lo podéis hacer aunque no haya una Pandemia. — XChewie (@XChewie) February 25, 2020

Entonces, ¿carne mechada ya sí podemos comer? — LaBitter (@LadyBitterKas) February 24, 2020

dar la mano ?

- mano pringosa

- tocas a gente (WTF XD)

- pillas el coronavirus



saludo vulcano ?

- eliminas contacto físico no deseado

- deseas larga vida y prosperidad

- actitud de comandante

- demuestras habilidades cognitivas y motoras — Olalá de fua (@olaladefua) February 26, 2020

Muy fan de @A3Noticias con el "Coronavirus".

"La homeopatía que nunca sirve para nada tampoco sirve ahora". pic.twitter.com/9Xt57nvGfq — Jorge ?¬レᆰ? (@jperyim) February 25, 2020

En imaginar los futuros escenarios:

El coronavirus se expande por Italia. Salvini, asustado, huye del país en una balsa. El Open Arms lo recoge en el mar y lo traslada a un puerto seguro, Libia. — Kim Jong-un (@norcoreano) February 24, 2020

Pasan los meses y todo el mundo empieza a morir del coronavirus y cuando parece que no queda nadie empiezan a salir los concursantes de todos los reallitys del mundo que estaban aislados y se encargan ellos solitos de repoblar el mundo pero no hay nadie para grabarlo :( — Sori (@soysori) February 27, 2020

El coronavirus se autorregulará solo gracias a la mano invisible del libre mercado. Ya basta de intervencionismo estatal en la competitividad entre pandemias. Di sí al liberalismo infeccioso. — Gema MJ (@gmaemejota) February 26, 2020

-Eh, chicos, ha venido el primo del pueblo a vernos

- Hola, soy José Fernando, vuestro primo del pueblo

- UN MOMENTO, PERO SI NOSOTROS YA ESTAMOS EN EL PUEBLO, Y NO CONOCEMOS A NINGÚN JOSÉ FERNANDO

- ¡ES EL CORONAVIRUS!

*José Fernando bufa como un gato y salta por la ventana* — Fleibur. (@Dr_Fleibur) February 26, 2020

En pedir daños y perjuicios para el pangolín:

Y en dejar constancia de que son más duros que el resto:

He vivido en dos siglos, dos milenios, con tres papas, un cambio de moneda, una crisis, 12 PC fútbol, las vacas locas, la hostia de Ciudadanos, la gripe aviar, la SARS, la carne mechá, la muerte de Excalibur, el gas Sarín, el Coronavirus y dos tías Viv del Príncipe de Bel Air. — Jonh mamón (@Jonh_mamon) February 26, 2020

La gente normal:

Pensando en cómo el coronavirus cambiaría su rutina trabajando en casa y sin salir.

Los autónomos: pic.twitter.com/vE9NF94kg4 — Carmen Pacheco (@carmen_pacheco) February 24, 2020

Entre los memes más clásicos no ha faltado la tradicional predicción de los Simpsons...

Los Simpson me dan miedo.

Este episodio se emitió hace 27 años en 1993 ? #CoronaVirus #CoronavirusChino pic.twitter.com/9NGl0YV5uS — Luciano Valentino Moretti (@LucianoVMoretti) February 2, 2020

...a los que, sorpresivamente, se les han unido Astérix y Obélix:

Lo del #coronavirus #coronavirusEspana ya lo predijeron Asterix y Obelix en 2017..., y empezando por Italia..., casualidad...?, no lo creo... pic.twitter.com/bfqF4xaQFN — Bobelsilencioso (@Bobelsilent) February 25, 2020

Pero no todo han sido bromas. Los expertos —no nos referimos a Fran Rivera y Cayetano Martínez de Irujo— también han dejado sus teorías en las redes y, de todas ellas, nos hemos quedado con la siguiente:

- Mamá, he pillado el coronavirus.

- Eso es por ir descalzo. — K̷a̷s̷ ̷d̷e̷ ̷p̷i̷ñ̷a̷ (@KasdePina) February 24, 2020

¿O es que acaso algún epidemiólogo se vería capaz de llevarle la contraria a una madre?

