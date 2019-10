Yurena, desolada: "Me arrepiento de no haber estado con mi madre en sus últimos momentos"

"Mi madre se ha llevado mi vida". Con declaraciones tan contundentes y sentidas como esta, la artista Yurena ha desvelado este sábado cómo se siente tras la muerte de su madre, Margarita Seisdedos, este martes a los 91 años de edad.

La polémica cantante se ha sentado en Sábado Deluxe para homenajear a la que ha sido su mayor apoyo. "Cuando me vine a Madrid dejó a su marido y su vida para venir conmigo", ha relatado, asegurando que es uno de los actos más grandes que recuerda de su madre hacia ella.

Margairta Seisdedos fue una madre coraje que no dudó en defender a su hija, incluso si eso conllevaba tener que golpear con el bolso a los periodistas. Por eso, Yurena ha explicado que se arrepiente de no haber estado con ella en sus últimos momentos. "Tenía que grabar un spot promocional. He dejado muchos trabajos por estar al lado de mi madre, pero ese no podía dejarlo", ha afirmado.

Yurena ha asegurado que se siente desolada tras la muerte de su madre.

"Cuando a las 22:30 me llamó mi padre para decirme: 'Mamá ha muerto', me quedé desolada. No tenía que haber ido a hacer ese spot y tenía que haber estado junto a mi madre en estos momentos. ¿Y si abrió los ojos y no me vio? Me siento muy culpable por eso", ha asegurado Yurena visiblemente afectada.

"Han pasado cinco días y hay momentos en los que no me puedo creer que no esté a mi lado. Llevaba seis años con alzheimer, no reconocía a nadie. Yo veía que se iba deteriorando. Ha sido la mejor mamá del mundo, se ha dejado la piel por mi", ha dicho emocionada.

"Estoy que no puedo comer, no sé qué hacer con mi vida", ha continuado, "pero hay algo que me da mucha fuerza y creo que es el lugar para agradecer a tantístimas miles de personas que con sus comentarios públicos y privados, a través de diversas redes sociales, me han dado tanto cariño y han dicho palabras tan bonitas hacia mi mamá y hacia mí. Gracias, porque me habéis ayudado mucho", ha explicado. "Me he dado cuenta de que tantísima gente quería a mi mamá".

La artista también ha aprovechado para agradecer, especialmente, el mensaje que recibió de parte de Isabel Pantoja (63). "Tenemos los mismos estilistas, y ella le ha mandado un audio a ellos para que me lo pongan. No tengo el gusto de conocerla en persona, pero es un mensaje que me hizo llorar. Me emocionó tanto...", ha asegurado Yurena con la voz entrecortada. "No he tenido nunca el placer de coincidir con ella. Pero, de verdad, el gesto que ella ha tenido sin conocerme me parece tan encomiable, tan bonito...".

Sin embargo, hay otros que no han podido darle el pésame, como Alaska (56), Mario Vaquerizo (45). "Alguien que me ha sorprendido mucho, y sí es verdad que me ha afectado es Alaska y Mario Vaquerizo, que además trabajó como promocionero mio durante muchísimo tiempo", ha explicado la cantante. "No es una crítica, pero sí es cierto que me ha sorprendido".

