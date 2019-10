La enfermedad de Ares Teixidó por la que podría quedarse ciega

Vuélveme loca, Cazamariposas XXL o Zapeando. La imagen de Ares Teixidó (32 años) se ha hecho especialmente popular en los últimos años por sus apariciones en diferentes programas de televisión. Sin embargo, si había alguien que no conociera a la presentadora ilerdense ese anonimato pasó a un segundo plano tras el romance que mantuvo David Bustamente (37).

Más allá de ese affaire con el artista cántabro, Teixidó ha ido labrándose una reputación en la pequeña pantalla, ya sea como reportera, presentadora o incluso comentarista, un rol que ha asumido en algunas ediciones de Gran Hermano VIP. A pesar de ello, algunas de sus últimas apariciones en medios poco o nada han tenido que ver con esa función, sino en el papel de entrevistada. La razón, la enfermedad que le diagnosticaron recientemente: la diabetes.

Todo comenzó en 2018, precisamente unos meses después de que se supiera que la relación con Bustamante había tocado a su fin. En su cuenta de Instagram, donde actualmente cuenta nada menos que con más de 160.000 seguidores, publicó una fotografía que servía para presentar la nueva temporada de Infiltrados, un espacio de toque humorístico que se emite en la cadena Gol. En la instantánea se la podía ver con un modelo que dejaba al aire parte de su figura.

Ares Teixidó en una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

Los comentarios sobre su silueta no se hicieron esperar. Fueron muchos followers los que destacaron la evidente pérdida de peso de Teixidó, una situación que algunos achacaron a la ruptura sentimental, lo que llevó a la propia presentadora a desvelar públicamente su problema de salud: "Me habéis preguntado mucho por los síntomas de la enfermedad. Realmente, yo pido una analítica por mi pérdida de peso. En el último año he perdido un total de 10 kilos, que es una barbaridad. La pérdida de peso es uno de los síntomas de la diabetes y sentí mucha culpa porque durante mucho tiempo lo justifiqué. Por primera vez en mucho tiempo hacía mucho deporte y comía bien, pero quién me iba a decir a mí que estaba enferma”.

Cuidados

En otro post de Instagram, Ares Teixidó explicaba que "cada día estoy mejor, es un lujazo levantarme por las mañanas y sentirme bien, que no sabía lo que era desde hacía meses. Evidentemente es gracias a mis dosis de insulina".

La diabetes es una enfermedad mucho más común de lo que se cree. Algunos estudios cifran en uno de cada 11 adultos el porcentaje de afectados por un problema de salud caracterizado por los altos niveles de glucosa en sangre, una presencia que, en el caso de prolongarse durante mucho tiempo, puede afectar a la visión, el sistema renal e incluso al sistema nervioso.

En este sentido, hay que destacar que existen dos tipos de diabetes. El uno, en el que el cuerpo no produce insulina, y el dos, en el que el sistema usa dicha insulina de forma incorrecta.

