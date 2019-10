La enfermedad crónica de Paula Vázquez que le produce dolor, picor e inflamación en el rostro

Paula Vázquez (44 años) ha sido la última presentadora en poner nombre y apellidos a la enfermedad crónica que padece desde hace años. Después de que el cantante Dani Martín (42) hablase abiertamente de la rosácea, la gallega decidió publicar una fotografía en sus redes sociales donde se solidarizaba con la dolencia del exintegrante de El Canto del Loco.

En la imagen aparece Vázquez con el rostro completamente enrojecido debido a esta enfermedad que según ella misma le causa dolor, picazón y le inflama el rostro. En palabras de la propia Paula Vázquez: "Se llama #Rosácea lo que tengo en la piel. Sumándome a la iniciativa de Dani Martín. Quizás encontremos un remedio. Para él no es ningún inconveniente. Sin embargo a mí sí que me molesta. Aunque aprendo a vivir con ella. La rosácea es una enfermedad crónica de la piel que afecta solo al rostro, en especial a las mejillas, la frente, la barbilla, la nariz y ojos. Es como tener acné pero a partir de los 40 en mi caso. Nunca antes había tenido granitos", comienza relatando Vázquez.

Y continúa: "Hace dos años me lo diagnosticaron. Para entonces tenía un brote muy importante. La cara inflamada, roja, dolía, una especie de picazón, y de repente los ojos. Rojos secos, duelen mucho. Hasta marea. Está relacionado con el estrés. Yo solo consigo bajarlo relajándome, baños de espuma, paseos. Música. Y a veces ni eso. Suele comenzar en los mofletes, se quedan rojas como un borrachito. Por cierto imposible beber alcohol teniendo rosácea. A mí un tinto de verano me destroza la cara o el sol. Los cambios de temperatura, olvídate de entrar en una sauna".

Para concluir, Paula Vázquez pide ayuda y consejo a sus más de 97.000 seguidores en Instagram: "¿Y tú tienes Rosácea? ¿Nos aconsejas algún tratamiento si te ha funcionado? Por cierto, ahora mismo no la tengo. Las fotos son de hace unos meses. Ella es así va y viene". No solo han sido Paula Vázquez y Dani Martín quienes no han titubeado a la hora de hablar de los problemas que puede causar la rosácea. Fuera de España, royals y celebrities como Sofía Vergara (47), Cameron Diaz (47) o el príncipe Harry de Inglaterra (35) también se han visto afectados por esta dolencia de la piel que a día de hoy no tiene cura.

[Más información: La enfermedad de J. J. Santos: la poliomielitis que padeció con un año y lo dejó cojo de por vida]