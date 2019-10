El diseñador Eduardo Ladrón de Guevara se pasa a la tele: así será su debut autonómico

A Estando Contigo las cosas le van bien y no lo disimula. No hay necesidad y su trabajo le cuesta. Desde que en 2015 la cadena autonómica de Castilla-La Mancha renovara su estrategia de programación, con una imagen corporativa tan renovada como ambiciosa -no existen las fronteras-, rebautizando el canal principal como Castilla-La Mancha Media, aires frescos aterrizaron para quedarse en la pequeña pantalla autonómica. Tocaba hacer ímprobos esfuerzos, con escasos medios, para pisarle los talones a los hercúleos canales nacionales.

Un año después, en 2016, llegaría el que se convertiría en uno de los espacios buque insignia de la cadena, Estando Contigo. Y con su audiencia continúan estando cada día, haciendo compañía. Desde el rigor y la humildad. No es habladuría ni pomposidad; ahí están sus audiencias para avalar el éxito que los acompaña día a día. No en vano, en este mes de octubre el programa ha cosechado, hasta la fecha, un 9,2 por ciento de cuota de pantalla. Sea como fuere, tiempos de vinos y rosas, de celebración moderada, pero jubilosa. Y en medio de esa algarabía en forma de audímetro, llega una nueva sección al espacio matutino, ese que le planta cara a la mismísima Susanna Griso (50). Según ha podido conocer JALEOS en exclusiva, Estando Contigo estrena sección, La aguja y el dedal.

Eduardo Ladrón de Guevara en una imagen cedida en exclusiva.

Un apartado dedicado a la costura, a eso tan de siempre como el patrón y la confección, y quien se pondrá al frente del mismo es un modista de abolengo, uno de los grandes diseñadores de nuestro tiempo que aterriza en la televisión por primera vez: Eduardo Ladrón de Guevara (76). Eduardo lleva, ahí es nada, 40 años dedicado a su profesión creando vestidos únicos y vistiendo a la alta sociedad española. Por su atelier ha desfilado desde la Realeza como la Infanta Pilar (83) hasta Miriam Ungría (56), entre otras. En su cartera, como no podía ser de otro modo, también está el couché: Paloma Cuevas (47), Estrella Morente (39), Patricia Rato o Alicia Koplowitz (65) son algunas de sus clientes habituales.

Este diseñador conquense de Alta Costura contará con una sección fija semanal todos los martes. "Un espacio donde el diseñador abordará todos los temas relacionados con el mundo de la moda, desde lo más básico, como la confección de un patrón o hacer un ojal, hasta customizar vestidos pasados de moda para darles un toque actual y elegante", explica, orgulloso y emocionado a partes iguales, Vicente Serrano, el director del programa. En su voz se atisba no solo el nervio del que entiende de un estreno, sino también la humildad de aquel que es consciente de donde está y lo que puede ofrecer.

No es para menos su satisfacción; la cadena autonómica cuenta con un presupuesto modesto y disponer de un fichaje de las características de Ladrón de Guevara no es baladí, se jacta, con un discreto pero certero pundonor, Serrano. Se continúa detallando a este periódico: "No se olvidará de las tendencias de moda ni de los trucos para lucir siempre espectacular. Además, abrirá un buzón de preguntas para que los espectadores le pidan asesoramiento a la hora de ponerse manos a la obra como costureras".

Para los seguidores, ahí va: se estrenará el próximo martes 29 de octubre y la expectación es máxima. Se remacha a este medio que han sido muchos los candidatos que se contemplaron para capitanear semejante espacio, La aguja y el dedal, pero ninguno como él. Y es que, Ladrón de Guevara, se apostilla, y pese a su grandeza, no puso escollo económico alguno en la negociación. En cambio, otros profesionales se negaron a debutar por desacuerdos económicos.

Ver esta publicación en Instagram Inspirándome #taller #modamujer #ladrondeguevara #followme @ladrondeguevarashop Una publicación compartida de Eduardo Ladron de Guevara (@ladrondeguevarashop) el 28 Dic, 2015 a las 3:25 PST

Todos los detalles de 'Estando Contigo'

Se trata de un programa presentado por Julia Rubio (40) y Alfonso Hevia (50) que se emite de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y ha cumplido ya más de 300 episodios tras cuatro temporadas en antena. Aunque en sus inicios mantuvo unos discretos datos de audiencia, poco a poco fue subiendo sus cifras hasta llegar a conseguir, en octubre de 2018, un impresionante 21,2% de share, superando en 1,2 puntos al Espejo Público de Antena 3, su principal rival en la región. La cifra, la más alta de la cadena en esa franja en los últimos ocho años, llevó a la cadena a decidir apostar por el espacio también para la noche de los sábados, estrenando la versión Noche del programa el mismo fin de semana del récord.

Una de las secciones más exitosas del programa es la sección del corazón.

Normalmente, el programa se mueve en una horquilla entre el 7 y el 12 por ciento de audiencia. Sin embargo, hay una sección que supera con creces esa media. Se trata de la crónica social, que se extiende durante la última media hora de Estando Contigo, alcanzando picos llegan a superar el 20% de share y que lo convierten en líder de su franja. Una de las bazas de esa sección son sus colaboradores. Y es que el espacio cuenta con rostros muy conocidos de la televisión nacional, destacando especialmente los personajes habituales de la crónica social como Paloma Barrientos, Saúl Ortiz, Jesús Manuel Ruiz, Kiti Gordillo, Mónica Vergara o Aurelio Manzano.

