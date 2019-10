Toñi Moreno, galardonada con el Premio Iris del Jurado 2019

La presentadora Toñi Moreno (46 años), la cadena La Sexta o la serie La víctima nº 8, son algunos de los galardonados de los Premios Iris 2019, que concede la Academia de TV, como ha informado la institución en un comunicado. Toñi Moreno, que se encuentra en su momento más dulce en plena gestación, recibirá uno de los Premios del Jurado "por su profesionalidad y cercanía en su trabajo delante de la cámara, por traspasar la pantalla y conectar de forma especial con la audiencia en los diversos formatos que ha conducido en la televisión nacional y autonómica a lo largo de su trayectoria".

Otro será para La Sexta "por ser un canal de referencia informativa gracias a su compromiso con la actualidad y el directo y por su apuesta por el entretenimiento y la divulgación a través de un lenguaje innovador". Los reconocimientos del jurado incluyen además al programa Prodigios, de TVE, por "aunar en un talent show para jóvenes el entretenimiento televisivo y las disciplinas artísticas clásicas" en "una clara apuesta por la cultura y la música", y a Los investigadores, de CMMedia, por "ser un formato innovador y transmedia que apuesta por el público infantil y promueve la cultura, la ciencia y el conocimiento".

Toñi Moreno posando en su programa 'Aquellos maravillosos años' de Telemadrid. Gtres

En el caso de la serie La víctima nº 8, recibirá el Premio a Mejor Dirección de Ficción Antonio Mercero para Marc Cistaré, Alejandro Bazzano (56) y David Azcano (48). Los Iris han querido distinguir "la creatividad y calidad visual de una ficción producida por Telemadrid, ETB y Mediapro que ha traspasado nuestras fronteras a través de Netflix".

Los Premios Iris del Jurado nacieron en 2016 para reconocer, entre los diferentes oficios de la televisión, a programas y profesionales que han destacado en la temporada televisiva. Los galardones se entregarán durante la gala de los XXI Premios Iris, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

Una cita en la que Matías Prats (67) recogerá el Premio Jesús Hermida a la trayectoria, mientras que María Rey (52) de 120 minutos (Telemadrid) y El viaje (Aragón TV), recibirán los Iris Autonómicos. Y se anunciarán los ganadores en las categorías de mejor actor, actriz, dirección, ficción, guion, informativo, presentador/a de programas, producción, programa, programa infantil, programa producido en España para un canal temático y realización.

Un galardón en un momento agridulce

Toñi Moreno durante uno de sus programas en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Mediaset

Pese a la leve mejoría inicial que experimentó el programa Mujeres y Hombres y Viceversa con el aterrice de Toñi, las cifras de los 'viceversos' no remontan tras casi un año con ella al frente. Ni siquiera les ha valido rescatar a viejas glorias del programa como Efrén Reyero, cuya final ostenta el récord de la historia del programa con 3,2 millones de personas -por aquel entonces se emitía en las tardes de Telecinco-.

El último intento desesperado del programa de citas por sobrevivir en la parrilla de Cuatro ha sido subirse al carro del éxito de Gran Hermano VIP. Como ya hiciera con Supervivientes 2019, el espacio ha restado protagonismo a las tramas internas de tronistas y pretendientes para comentar -con entregas emitidas en directo- la última hora sobre el reality show que está arrasando una edición más.

Aun y todo, este intento no ha ayudado todo lo que se esperaba. Si bien el pasado viernes 4 de octubre, 275.000 personas eran testigos en directo de la reacción de Sofía Suescun al ver, en primicia, la imágenes de Kiko Jiménez (27) y Estela Grande (23) juntos en la cama, el drama de la de Pamplona no logró superar la cifra de audiencia del 27 de septiembre, cuando la final del tronista Miguel mantuvo expectantes a 300.000 espectadores, cosechando su segundo mejor dato del mes. A las discretas cifras hay que sumar otra preocupación: la estrategia de apostar por GH VIP está suscitando críticas entre los fieles del programa. Sin duda, no corren buenos tiempos para Toñi en la cadena hermana de Telecinco.

