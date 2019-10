Los mejores momentos en televisión de Margarita Seisdedos, madre de Yurena

Este martes la madre de la cantante Yurena (49 años), Margarita Seisdedos, fallecía a los 93 años de edad tras una larga enfermedad. Ha sido su propia hija la que, rota de dolor, lo ha comunicado en su red social: "Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mí mamá, desde que nací hasta tu último aliento".

Lo cierto es que la madre de la artista llevaba años batallando contra el Alzheimer desde que fue diagnosticada en 2013. Desde ese año, la matriarca vivía retirada de la televisión y, de hecho, fue durante la reciente participación de Yurena en el espacio Gran Hermano DÚO donde expresó su honda pena por el empeoramiento de salud de su madre, y ante el hecho de que no la pudiera defender en los platós como hacía antaño. Cabe puntualizar que la relación entre madre e hija era más que estrecha, pues vivían juntas y hubo una época en que no se separaban para sus periplos televisivos.

Y es que, desde que la originaria Tamara debutara en el mundo de la música fue su madre quien más la defendió con uñas y dientes en los platós, pero también en plena calle o donde le pillara. Para la memoria colectiva y la hemeroteca televisiva quedarán grabados varios momentos épicos de Margarita Seisdedos como, por ejemplo, cuando pegó varios bolsazos, fuera de sí, a una persona, llamada Arlequín y presumiblemente admirador de su hija, al increparlas con un centro de plantas en plena acera. "Vete a tomar por... La policía está a punto de llegar", fueron las palabras de una madre abnegada. Puntualizar que no era la primera vez que este intruso las acosaba en la vía pública.

No solo eso, este hombre, Arlequín, y siempre según el testimonio de Yurena, le grabó un vídeo de alto contenido erótico haciéndole creer que era un casting. Esa no es la única vez que esa madre dio la cara por su hija. Otro momento sublime. Crónicas Marcianas. Alessandro Lequio (59) define la música de su hija como una "mierda" y Margarita, ni corta ni perezosa, no duda en levantarse de su asiento, darle una coz a la silla y embestir al conde italiano a guantazos. Ahí no se queda su desmedida defensa; intenta agredir en la cara a la fallecida periodista Carmen Hornillos.

Poco a poco, y gracias a estas salidas de tono, se creó una leyenda: la del ladrillo en el bolso de Margarita. Como siempre atizaba con él, hubo quien aseguró que se llegaba a meter un ladrillo para infligir más daño. Obviamente, este extremo nunca se confirmó y, de hecho, lo negó la propia Yurena en más de una ocasión.

No solo Telecinco ha sido el escenario escogido durante años por Seisdedos para salir al paso en contra de atacantes de su hija, sino que en Antena 3 también debutó, y dejando huella. En el programa ¿Dónde estás corazón? también plantó cara a Chelo García Cortés (67) cuando aseveró que las únicas que "vendían humo" eran Yurena y su madre. Ahí, irrumpió en plató Margarita: "Tú a nosotras no nos hablas así porque te pego, ¿eh?".

Ojo, que Margarita, además de defender el honor y la valía de su hija como artista fulgurante, también se atrevió a cantar a dúo con ella. Fue en el extinto Tómbola y madre e hija demostraron que su nivel musical, como pareja al menos, dejaba un poco que desear.

Sin embargo, los últimos años de Margarita Seisdedos no fueron para nada divertidos ni cómicos ni siquiera televisivos. Retirada de los medios por su dura enfermedad, Margarita ha estado arropada en todo momento por su familia y, muy en concreto, por su hija Yurena, quien en los últimos meses no se ha separado de ella. Completamente hundida, la cantante había llegado a cancelar todos sus compromisos profesionales para atender las necesidades de Margarita.

