La curiosa forma de vestir de los presentadores de informativos en periodo de elecciones

Los presentadores del espacio de noticias han de ser asépticos y no mostrar ideologías, o al menos esa es la teoría.

Quedan exactamente 30 días para la cita de todos los españoles con las urnas. Un mes para pensar a quién dirigir nuestro voto y dejar en sus manos el timón del país. Por eso, estas semanas, la población está más atenta que nunca a las informaciones políticas y las decisiones y propuestas electorales de cada partido. Todo lo que sale en televisión acerca de ello ayuda a los espectadores a crearse una imagen u otra de los candidatos y su programa, y ahí el modo en el que llegue la información es esencial y un reto de altura para los que realmente exponen el rigor periodístico en las cadenas de televisión: los informativos.

Son el espacio diario donde se muestra la verdad, lo que está pasando en el mundo y lo más relevante del día. No cabe, o no debería, la opinión banal. Por eso los rostros que se asocian a la sección de noticias son serios y con prestigio profesional, porque han de ser neutrales. Y no solo ellos, en periodo electoral su vestuario también se vuelve imparcial.

Para no posicionarse ni a un lado ni al otro del espectro ideológico, y menos aún para favorecer o mostrar su apoyo a un partido u otro, durante los días cercanos a la cita electoral, en este caso el 10 de noviembre, los periodistas más distinguidos de los informativos rechazan vestirse con los colores asociados a alguna formación política. De esta manera, el azul PP, el rojo PSOE, el morado Unidas Podemos, en naranja Ciudadanos o el verde claro de VOX quedan guardados en el armario hasta después del 11 de noviembre.

Se trata de una ley no escrita pero sí consensuada por los directivos de las cadenas y los responsables del departamento de estilismo. Debido a esta forma neutral de actuar, presentadores de la talla de Vicente Vallés (56), Pedro Piqueras (64) o Matías Prats (67) prescindirán de los tonos ideológicos en sus corbatas a lo largo de la última semana antes de ir a votar. De igual modo que los rostros femeninos, como Ángeles Blanco (46), Mónica Carrillo (43) o Isabel Jiménez (37) tampoco presumirán de estos colores en sus looks de informativos.

Con todo ello, lo más probable es que a finales de este mes de octubre los estilismos de los citados profesionales se tiñan de blanco, negro, gris o marrón -tonalidades siempre perfectas para no caer en connotaciones- o elegir el amarillo o rosa y los derivados de estos -ocre, dorado, plateado, granate o fucsia-.

Esta norma, sin embargo, puede permitirse algunas licencias en el resto de rostros de los informativos de menor audiencia o temática más ligada al entretenimiento. En los horarios matinales o los propios periodistas deportivos pueden jugar con estampados o detalles que sí lleven el color identificado con algún partido político.

