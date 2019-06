Los presentadores de Informativos Telecinco, los únicos que se visten 'a medias'

Los informativos de televisión han vivido un enorme salto generacional en los últimos tiempos. Sus presentadores han pasado de ser meros 'bustos parlantes', hablando a cámara sentados en una mesa, a formar parte de un plató dinámico en el que se da mucha cabida al movimiento y a levantarse del asiento para presentar.

Esta forma de dar las noticias la ha adaptado con mucha holgura Atresmedia, tanto en los informativos de La Sexta como en Antena 3, mientras que otras cadenas se resisten en mayor o menor medida a levantar del asiento a sus presentadores. Pero hay algo que los espectadores se preguntan, ¿qué pasa con la ropa de los presentadores que están todo el tiempo sentados? JALEOS ha investigado con el objetivo de responder a esta cuestión.

Isabel Jiménez

El de Telecinco es el único informativo en el que sus rostros visibles no se visten nunca de pies a cabeza. Como la cámara no les enfoca las piernas, sólo se visten con ropa formal de cintura para arriba, y hay fotos que lo demuestran. La propia Isabel Jiménez (36 años), copresentadora de Informativos Telecinco, ha compartido en más de una ocasión instantáneas de su look, momentos antes de entrar en directo en televisión. En el tronco, un llamativo vestido; en las piernas, unos leggins deportivos y unas zapatillas.

Aunque Isabel ha sido la más transparente a la hora de compartir este pequeño secreto profesional, no es en absoluto la única que se pone cómoda en directo. Según asegura a este periódico una fuente cercana a los informativos de Mediaset, durante los meses de verano se ha llegado a ver "a un presentador de Informativos Telecinco con americana, camisa, corbata... bañador y chanclas, porque hacía mucho calor".

Su compañero de mesa, el periodista David Cantero, ha contado en alguna ocasión que no eran ciertos los rumores que apuntaban a que presentaba el informativo en calzoncillos, aunque sí en pantalones cortos.

David Cantero

Lejos de estas curiosidades, el vestuario de los presentadores de televisión da trabajo a mucha gente. Los vestidos que utilizan, sobre todo las mujeres, que precisan ser muy distintos de un día para otro, pueden formar parte del vestuario de la productora o cadena, y cuando se quiere ir más allá, se alquilan o prestan. Por regla general, los diseñadores y diseñadoras que contribuyen con las televisiones ceden sus prendas a cambio de publicidad o, en caso de no ser así, se llega a acuerdos económicos. Y, por supuesto, los presentadores no pueden quedarse con las prendas que lucen, al menos no sin el deseo explícito de quien las cede.

