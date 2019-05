Sara Carbonero recibe el alta hospitalaria: "Ahora toca ponerse fuerte y seguir"

Sara Carbonero (35 años) ha recibido el alta hospitalaria y ya está en su casa descansando. La periodista se encontraba ingresada en la Clínica Ruber Internacional de Madrid después de que la semana pasada le extirparan un tumor maligno del ovario.

La presentadora ha sido la encargada de dar a conocer la buena noticia a través de una publicación en sus redes sociales, donde muestra los ramos de flores que ha recibido estos días, y agradece las muestras de cariño.

"Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón", ha escrito en la publicación.

La publicación no ha tardado en llenarse de multitud de comentarios de amigos de la presentadora que celebran las buenas noticias. Destacan especialmente los mensajes de algunos de sus compañeros de trabajo, como David Cantero (58) que le ha puesto varios iconos de besos, o Mónica Carrillo (42), que ha comentado con varios corazones.

A estos le han seguido mensajes de alegría por su alta hospitalaria de otros famosos. Toñi Moreno (45) ha escrito: "Eres lo mejor del mundo", mientras que Carme Chaparro (46) le ha comentado: "Eres muy fuerte, Sara. Y no estás sola. Mucho ánimo"; y Jesús Vázquez (53) le ha dicho: "¡Que te mejores rápido, compañera!".

Una semana ingresada

Sara Carbonero anunció el pasado martes a través de sus redes sociales que había sido intervenida de un tumor maligno en el ovario. En dicha publicación, la periodista relataba: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto (el infarto que sufrió hace poco Iker Casillas, su marido), la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".

Aseguraba, además, que "todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", añadió Carbonero en su momento.

Durante todo este tiempo, Sara ha estado acompañada de sus padres, su hermana y su marido, quien tan solo hace tres semanas sufría un repentino infarto de miocardio mientras entrenaba con su equipo de fútbol, el Porto FC. También ha querido estar a su lado su amiga y compañera, Isabel Jiménez (36).

Esta no era la primera vez que la periodista tenía que hacer frente a un susto como este. En octubre de 2018, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la periodista reveló también a través de Instagram que le detectaron un bulto en uno de sus pechos. Por fortuna, en ese momento fue benigno: "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión".

Una visita al médico que quedó como un mero susto pero que le sirvió para reflexionar sobre su vida: "Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno. No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama".

