De 'El Hormiguero' a Las Vegas: el mago Jandro recibe el premio más internacional de su carrera

Jandro, el conocido mago de El Hormiguero, ha hecho historia. Acaba de recibir el premio más importante de su carrera a nivel internacional, el codiciado trofeo Fool Us. Para ello, tuvo que hacer el petate hace unos meses y cruzar el charco. En concreto, con destino al programa que protagonizan en Las Vegas los prestigiosos ilusionistas Penn y Teller. Ellos cuentan con el show más longevo de la televisión, Fool Us, emitido por la cadena americana The CW. Sin duda, un sueño personal y profesional para todo mago que se precie. De El Hormiguero a Las Vegas.

Allende los mares, de momento, ya lo llaman The Spanish Sensation. Cuenta Jandro en conversación con JALEOS que le "hacía ilusión" y "era como un sueño" conocer a estas magnas figuras: "Soy muy fan de Peen, me gusta su estilo de toda la vida". Qué mejor manera de conocerlos que concursando, resuelve. Y allí que se fue. Eso sí, sin la menor esperanza de ganar: "En mi mente no estaba ganar, pero conecté bien con los presentadores y con el público". Cabe decir que magos de todo el mundo viajan a Las Vegas para intentar engañar a estas eminencias de la magia.

El programa -cuya mecánica es sencilla; tras la actuación del mago visitante, Penn y Teller deliberan para intentar desenmascarar el truco- "se grabó la primera semana de marzo y se emitió en julio", como explica Jandro, todo ilusionado, a este periódico. Él solo quería vivir la experiencia, pero todo salió a la perfección. Nada más aparecer en el plató, el público empezó a reírse y se volvieron locos cuando Jandro hizo aparecer un bate de béisbol para que Penn Jillette -de dos metros de altura-, reventara la caja donde Jandro tenía metido el brazo.

Toda una odisea, y el milagro propuesto por Jandro funcionó. Lo sorprendente de su show es que los magos "no llegaron a debatir". Tras acabar su actuación le dieron directamente el trofeo. "Fue una sensación rara, como que no iba conmigo. En ese momento, no te lo puedes creer", argumenta el ilusionista.

El éxito fue tal que Jandro volverá en unos meses a Las Vegas para actuar junto a Penn y Teller en su show de magia en Las Vegas: "Me ha salido una cosa muy interesante en Estados Unidos a raíz de esto". Narra, como anécdota, que le impactó sobremanera tener que firmar el contrato de confidencialidad para su participación en Fool Us: "No he firmado tantas hojas en mi vida, ¡ni siquiera para la hipoteca! Creía que me detendría el FBI". Claro está, ha merecido la pena ese "jet lag" que asegura padecer.

Eso sí, esos ilusionantes proyectos deberán esperar un tiempo. Aquí en España tiene trabajo para rato. Continuará con su participación en El Hormiguero y con su mágica gira Descabellado que arrancará en Valencia el 21 de septiembre. Es su show más grande, divertido y espectacular con números inéditos nunca hechos antes en televisión.

[Más información: El accidentado y “lamentable” debut de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero']