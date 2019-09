Críticas en las redes a Miguel Ángel Silvestre por su defensa de Pablo Ibar en El Hormiguero

De aquel papel como ‘El Duque’ en Sin tetas no hay paraíso a meterse en la piel de un preso condenado a muerte. No cabe duda de que la carrera de Miguel Ángel Silvestre (37) ha cambiado mucho en la última década, incluso a la hora de las propuestas profesionales que le llegan. La trayectoria que ha ido firmando en este tiempo le ha servido para que ya no solo le lleguen papeles de villanos, sino también otros de un registro bien diferente, como queda patente en En el corredor de la muerte, la serie de Movistar+ que narra la vida de Pablo Ibar (47), el español condenado a la pena capital en Estados Unidos.

Esa fue la razón principal que llevó al castellonense a visitar este martes el plató de El Hormiguero, para ser entrevistado por Pablo Motos (54). En el talk show de Antena 3, Silvestre aseguró que le va “muy bien”, además de mostrar su alegría por el hecho de que sus sobrinos pudieran conocer al presentador de este programa: “Son muy fans tuyos y me preguntaban que si conozco a Pablo Motos. Para ellos ha sido como un gol de oro”.

Tras la presentación llegó el momento de hablar de la serie. Según el actor, “básicamente es la historia de Pablo Ibar, un español condenado a muerte en Miami por un triple asesinato que no cometió. Ahora está condenado a cadena perpetua. Es un caso que habla del mal funcionamiento de la justicia y de la manipulación que hubo para que este hombre esté sufriendo esa gran injusticia”.

Sobre el argumento de En el corredor de la muerte, Silvestre se mostró tajante: “No soy vidente, no sé lo que pasó exactamente. He hablado con Nacho Carretero, periodista que ha seguido el caso, he visto vídeos y confío plenamente en la inocencia de Pablo Ibar. Además no creo en la pena de muerte, algo indispensable para embarcarme en este proyecto, debíamos estar todos en el mismo proyecto. Incluso un miembro del jurado ha reconocido que sufrió presiones para declararle culpable”.

Ajeno a estos comentarios, el actor explicó durante la entrevista que una de las razones que le llevaron a creer en la inocencia de Pablo Ibar es que “el ADN del preso no coincidió con el hallado en la escena del triple crimen, así como una foto extraída de espaldas en las que se encuentran notables diferencias entre las orejas del asesino y las del condenado”.

Para meterse plenamente en el papel y tener la mayor información posible, Miguel Ángel Silvestre estaba decidido a hablar con la familia: “Era un tema muy sensible porque estaban en pleno juicio. Mi madre me dijo que me iba a meter en un lugar delicado. Durante la serie hemos tenido muy presentes a la familia. El otro día, durante la rueda de prensa de presentación, me dijeron que iba a venir Cándido Ibar, me invadieron muchas emociones. Yo tuve un padre muy generoso y Cándido es un padre modelo en este sentido. Le tengo mucha admiración, de algún modo lleva también 25 años preso”.

Uno de los requisitos para interpretar este papel fue el acento cubano, para lo cual el castellonense tuvo que viajar a ese país para compartir tiempo con la actriz que iba a ejercer de su madre en la ficción, lo cual dio pie a varias anécdotas: “Ella me decía que hablara a todo el mundo como si fuera cubano. Por ejemplo, me subía al taxi y trataba de hablar de ese modo. A mi familia también le hablaba en cubano, incluso a mis sobrinos. Tomé esa decisión, teníamos muy poco tiempo”.

El momento más gracioso del programa llegó con la entrada en el plató de Yibing Cao. La colaboradora fue a saludar a Miguel Ángel Silvestre, con el que no se puso de acuerdo a la hora de decidir si se estrechaban las manos o se daban dos besos. “Es la primera cobra que le hacen a Miguel Ángel Silvestre”, bromeaban Trancas y Barrancas.