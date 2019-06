Roberto Carlos y Julio Baptista se atreven con el famoso baile de 'El Hormiguero'

Con la final de la Champions League del pasado sábado, se puede decir que la temporada futbolística de clubes ha tocado a su fin. Sin embargo, la agenda aún reserva algunos partidos en este mes de junio, aunque pocos destilan la solidaridad que el Corazón Classic Match, un evento benéfico organizado por la Fundación Real Madrid que medirá el 23 de junio en el Santiago Bernabéu al equipo de leyendas del Real Madrid con sus homólogos del Chelsea.

Será un buen momento para que los más pequeños se acerquen a Chamartín para disfrutar de un espectáculo en el que el resultado es lo de menos. A su vez, los adultos pueden rememorar las jugadas de cracks del pasado como Roberto Carlos (46 años) y Julio César Baptista (37), quienes presentaron este jueves el evento en El Hormiguero.

El buen ambiente hizo que los dos invitados se atrevieran, nada más entrar al plató, con la coreografía habitual del talk show. Al habitual elenco del programa se sumaron dos bailarinas muy especiales, las hijas de los dos futbolistas. Una de ellas, Isabela Baptista se atrevió incluso con una coreografía de Jason Derulo (29). “Te he visto con mucho flow bailando, te sabías mejor la coreografía que Roberto Carlos”, halagó Pablo Motos (53) a Baptista justo antes de dar paso a un bloque publicitario que, en esta ocasión, se producía sin haber comenzado siquiera la entrevista habitual.

Después de un brindis a tres bandas, comenzó la charla hablando del estado físico del presentador de El Hormiguero, quien, por cierto, ya camina sin muletas. Roberto Carlos destacó que sólo le lesionó una vez en su carrera: “Fue una rotura fibrilar cuando jugaba con el Fenerbahçe, hacía mucho frío. Mi trabajo era de área a área, Julio, por la calidad que tenía, jugaba más por el medio y tenía más opciones de lesionarse”. Esa teoría la confirmó el propio Baptista: “Los altos tenemos más posibilidades de tener una lesión de rodilla”.

Poco tardaron los dos brasileños en vacilarse el uno al otro. El primer motivo de broma fue la edad. Si Roberto Carlos matizaba que “se habla de leyendas y parece que somos muy viejos”, su compatriota le contestaba que “bueno, tú un poco viejo sí que eres”. El lateral no se cortó y le devolvió la jugada a Baptista: “Parece que tienes más de 37 años”.

Entre broma y broma, los dos invitados tuvieron tiempo para regalar varios obsequios a Pablo Motos en relación al Corazón Classic Match. “Te has traído una bolsa, como si vinieras del pueblo, ¿has traído embutido?”, comentó el presentador a Roberto Carlos, quien dio una buena noticia al público: “Cuando acabe el programa regalaremos entradas para el Tour del Bernabéu, que cumple 20 años”.

Recuerdos

Hablando de un partido de jugadores retirados, Pablo Motos quiso saber qué futbolista se conserva peor. Roberto Carlos recogió el guante y estuvo un tanto diplomático: “Hace mucho que no veo a los jugadores del Chelsea. Es divertido hacer un partido de este nivel. El año pasado hubo 75.000 aficionados”. Precisamente hablando de aquel antecedente, Baptista recordó que “el partido que jugamos el año pasado con el Arsenal, los primeros 25 minutos fueron duros”. El otro invitado aseguró que “cuando te pones la camiseta del Real Madrid siempre tienes que darlo todo”.

A pesar de las risas, también hubo hueco para un momento emotivo. La esposa de Baptista, Silvia Nistal tenía preparada una sorpresa en forma de vídeo, donde Ronaldo Nazario, Santi Cazorla, Denilson, Kaká, Roberto Carlos y Joaquín mandaron mensajes cariñosos al que fuera su compañero en diferentes equipos. Ese paréntesis sirvió a Motos para vacilar a Roberto Carlos: “No he visto a nadie grabarse peor en el móvil que a ti”. El exfutbolista respondió de manera curiosa: “En casa veo mucho fútbol y me tomo mientras un whisky con Red Bull y no me di cuenta de que estaba temblando. Cuando Mariana me deja, me da bronca, pero me gusta ver el fútbol relajado”.

Actualmente, Baptista está sacándose el carné de entrenador, mientras Roberto Carlos ejerce de embajador del Real Madrid: “Después de que el club me pusiera como embajador conocí el mundo. Viajo muchísimo. Mi trabajo consiste en leer la historia del club, me lo estudio en el vuelo y hablo de ello. Yo trabajo más ahora que cuando jugaba”, bromeó el que fuera campeón del mundo en 2002.

Por su parte, Baptista explicó que había decidido recientemente retirarse y que ahora está estudiando para ser técnico. “Está siendo muy intenso, el curso es de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde. Estamos muchos jugadores, como Raúl, Xabi Alonso o Cambiasso”, explicó.

Pablo Motos no perdió la oportunidad de hablar con los dos invitados sobre algunos aspectos del fútbol, como el respeto a la figura de un entrenador y cómo influye su pasado o no como jugador. “Lo respetas igual, lo que pasa que cuando ha jugado a alto nivel, el respeto es un poco mayor, porque ha vivido las mismas cosas que tú”, aseguró Baptista, antes de que Roberto Carlos sacara su vena más diplomática: “Yo nunca he tenido problemas con entrenadores, si han ganado mucho o poco, si estaban en los clubes que yo estaba es porque valían mucho”.

Tampoco se cortaron a la hora de valorar y explicar la complicada temporada que ha tenido el Real Madrid. Para Baptista, “hay momentos de transiciones, y esto ocurre. Tras tres Champions seguidas, los jugadores acusan el cansancio físico y psicológico”. Roberto Carlos se mostró optimista y tras recordar que “perdimos toda la temporada en una semana; son cosas del fútbol”, vaticinó que “el año que viene estaremos en la final de Estambul”.

La entrevista llegó a su fin con las vivencias de los dos exjugadores como padres. En este sentido, Roberto Carlos se explayó un poco más: “Lo mejor son momentos como el que viví ayer. Estuve en una convención de la FIFA, llegué a casa a las 7 de la tarde, las chicas me recibieron cantando y bailando. Fue estupendo. Intento darles la educación que hicieron mis padres conmigo. Mi madre era genial”.