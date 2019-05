Manuela Velasco y su paso por terapia de pareja: "Nos aconsejaron que nos separáramos"

La semana tiene un claro tinte cinematográfico en El Hormiguero. Después de la visita de Unax Ugalde (40 años) y Kira Miró (39) este martes, apenas 24 horas después les llegaba el turno a otros dos actores, Manuela Velasco (43) y Salva Reina (41), protagonistas de Antes de la quema, una película calificada como narco-comedia, rodada en Cádiz y dirigida por Fernando Colomo, que se estrenará el próximo viernes 7 de junio.

Para romper el hielo, Salva Reina hizo gala de su habitual humor, preguntándole a Pablo Motos (53) si esa era la silla donde se había sentado Nick Jonas el pasado lunes. “Está mi sobrina loca con esto”, destacó antes de que Motos le comentara que “ahí se sentará mañana Daddy Yankee, una cosa por la otra”.

Desde ese primer instante, se percibió claramente la buena sintonía entre los dos invitados, quienes recordaron que se conocieron brevemente en una edición anterior del Festival de Málaga, durante una entrevista para una emisora de radio, aunque realmente no habían compartido reparto. A pesar de ello, esta primera toma de contacto profesional ha ido muy bien: “Para mí ha sido una suerte, trabajar con Manuela es espectacular, es una gran compañera y actriz”, alabó Reina. Manuela Velasco cogió el testigo y aseguró que el sentimiento es “mutuo, absolutamente. Me parece realmente que Salva es el alma de la película en todos los sentidos, ha sido el alma del equipo, del rodaje, le quiere todo Cádiz”.

En este sentido, Salva Reina ‘jugaba’ en casa durante el rodaje, algo que también tuvo su parte negativa: “Rodamos cuatro días en carnavales reales. Ponían la cámara muy lejos, pero la plaza está abarrotada, pasaba por allí y la gente me pedía que me hiciera fotos. Cuando cortaba tenía que ir a pedirles perdón, me decían que era muy desaborío, que en la tele parezco más gracioso”, bromeó el actor.

Por su parte, Manuela Velasco fue la encargada de explicar la trama del film: “Me encanta la definición de Colomo de género fluido. Es inclasificable. Simplemente sucede. Una banda, aliada con un narco del Estrecho, decide robar el mayor alijo de droga en Andalucía el día que se celebra la final del Carnaval, pensando en que todo el mundo iba a estar en ello”. Todo ello con una historia de amor entre los personajes que interpretan Velasco y Reina: “Básicamente lo que hemos hecho Salva y yo es enrollarnos todo el rato”, comentó con guasa la actriz.

El origen de todo

Curiosamente, fue el director Fernando Colomo el que les permitió conocerse: “Nos conocimos en su casa, él estaba viendo el tenis. Jugaba Nadal y tuvimos que esperar a que acabara el partido. Encajamos muy bien, comenzó a grabar todo lo que hacíamos y decíamos”, recordó Salva Reina.

Volviendo a la ficción, Manuela Velasco desentraña que en la película “hay una tensión resuelta entre estos dos personajes. Yo soy como la tipa dura, la conductora que viene a dar el palo. Él es un sinluces, un don nadie. Me encanta él porque dentro de ese mundo sórdido encuentro a alguien bueno”. Hablando de relaciones de pareja, Reina bromeó con que “la gente que es diferente puede funcionar, de la misma especie…Los polos opuestos, cuando hay rencillas, luego hay reconciliaciones”.

Casi sin saberlo, el actor canario dejó en bandeja a Pablo Motos una pregunta para Manuela Velasco respecto a una historia muy personal: la visita a una terapia junto a su pareja. “Lo recomiendo muchísimo, porque te das cuenta de que una misma historia tiene tantos diferentes puntos de vista como personas hay. No te obligan a entrar en la pelea, sino que te obligan a escuchar a la otra persona y ver cómo lo ha vivido ella. En mi caso, cuando salimos de la terapia no fue para discutir, a pesar de que mi terapeuta nos aconsejó separarnos. También pudo haber algo de estrategia en eso”.

Tras esa confesión, los aspectos que contó Salva Reina de su biografía quedaron un poco en segundo plano, a pesar de sus intentos por darle gracia al asunto: “Nací en Canarias, soy de Málaga e interpreto a uno de Cádiz”. Sobre qué diferencias hay entre los acentos de las diferentes provincias andaluzas, el actor destacó que “el gaditano tiene como un canturreo especial, y el malagueño es más grave, que abre las vocales, dicho con todo el respeto”.

Para acabar de ‘vender’ la película Antes de la quema, Manuela Velasco destacó el papel de otro miembro del reparto, justo tras ver el tráiler: “Está tremenda Maggie Civantos, que ganó el premio a mejor actriz secundaria en el Festival de Málaga”.