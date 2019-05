Joe, de los Jonas Brothers, una fuente de spoilers de ‘Juego de Tronos’ en Instagram

Su inicio de carrera fue meteórico, nada menos que cuatro fueron los discos de estudio que lanzaron entre 2006 y 2009. Un ritmo tan frenético que llevó a Jonas Brothers a tomarse un respiro en 2013, justo en el momento en el que eran una de las bandas con mayor número de fans a nivel mundial, sobre todo entre la población más joven. Por eso, las expectativas sobre Happiness begins, el álbum que saldrá a la venta el próximo 7 de junio, son bastante elevadas.

Como era de esperar, a este trabajo le seguirá una gira descomunal, con 80 eventos, aunque por el momento España no disfrutará de la banda de Nueva Jersey, por lo que sus seguidores se tendrán que contentar con actos como la visita de este lunes a El Hormiguero.

Los Jonas Brothers decidieron tomarse un respiro en 2013.

Kevin (31 años), Joe (29) y Nick (26) aparecieron en el plató del talk show con el griterío habitual de su público. Fue el mayor de los tres hermanos el primero en tomar la palabra para decirle en un claro español "gracias" a todos los fans que se habían congregado en el espacio donde se realiza El Hormiguero. "Sabemos que hemos tardado un poco en volver, estamos contentos de estar juntos de nuevo", comentó Kevin.

Como no era la primera vez que estaban en el programa de Pablo Motos (53), se emitió un pequeño vídeo de hace once años, cuando los Jonas Brothers también visitaron el espacio de Antena 3. Joe destacó que entonces "Kevin llevabas unas patillas enormes", a lo que Nick lanzó que tendría que volver a dejárselas. Echando la vista atrás, el más pequeño de los Jonas recordó que "era un poco locura, ese viaje en concreto, estábamos haciendo unas firmas en un centro comercial, las fans arrasaron con la policía y nos persiguieron por todo el centro comercial. Fue como una peli de zombis. Ahora todo está más tranquilo", aseveró.

Razones de un hasta luego

Tras ese pequeño momento para la nostalgia, Motos fue directo y preguntó a los hermanos por los motivos de su separación en 2013. Al respecto, Joe reconoció que "fueron bastantes cosas. El año pasado nos sentamos por fin y hablamos de todo, prioridades, diferencias creativas…lo importante es tener en mente que lo importante es la familia y luego la banda".

Joe Jonas hizo 'spoilers' de 'Juego de Tronos' a sus seguidores a través de su Instagram.

Sobre ese momento en el que limaron asperezas, Kevin recuerda que estaban juntos, que fue Nick el que lo planteó y Joe fue el último en decir que sí, luego decidieron filmar un documental, Chasing happiness, que saldrá a la luz en breve, el 4 de junio en Netflix. Sobre él, Nick adelantó que “hay que verlo, hay un momento en el que estamos haciendo una especie de terapia de grupo, bebiendo, y soltamos todo lo que llevábamos dentro”.

Después de analizar su carrera profesional llegó el momento de desentrañar algunas de las intimidades de la banda. Por ejemplo, Joe confesó que le encanta el estilo en el que bailan sus hermanos, aunque matizó que no lo hacen tan bien como él. Nick, por su parte, destacó de Joe sus cejas como aspecto positivo y, con tono de bromo, aseguró que no soporta "el resto de su cara". Este particular juego lo remató Kevin destacando de sus hermanos "el sentido del humor que tienen", excepto cuando se ríen de él.

Lejos de aquella imagen de adolescentes rompecorazones, los miembros de los Jonas Brothers tienen parejas estables, incluso han pasado por el altar. Sus respectivas parejas aparecen en Sucker, el primer single de su nuevo disco, una canción que se ha convertido en la primera del siglo XXI que entra directamente al número 1 del Billboard. Pablo Motos les preguntó si había sido difícil convencer a sus mujeres para que salieran en el videoclip. Nick despejó la incógnita rápidamente: "Fue sorprendentemente fácil convencerlas, vinieron y dijeron que querían salir en el vídeo. Ha quedado genial, están espectaculares".

Una de ellas, la pareja de Joe, es Sophie Turner (23), conocida por encarnar a Sansa Stark en la archiconocida Juego de Tronos: "Las últimas semanas han sido moviditas. Estamos tristes porque se haya acabado, somos muy fans de la serie. Hice un montón de spoilers a la gente porque colgué en Instagram un homenaje al personaje de Sophie". Sobre su relación, el mediano de los Jonas recordó que lo pasaron “muy bien” en su enlace matrimonial, celebrado en Las Vegas.

Posteriormente llegó otro momento para conocer curiosidades de los hermanos de Nueva Jersey, ya que las hormigas les sometieron a un pequeño cuestionario. Así, conocimos que Joe es el que más ropa a los otros miembros de la banda, que Nick rompió una vez la clavícula a Kevin cuando eran pequeños, o que este último tenía un fuerte olor a pies durante la adolescencia.

A pesar de tratarse de invitados internacionales, El Hormiguero no renunció a otras secciones habituales, el truco de magia de Jandro (42) o los experimentos científicos de Marron (39), antes de dar paso a una vibrante exhibición de Walter Franco, especialista en acciones de riesgo en el mundo del cine.

