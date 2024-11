Álvaro de Luna, sobre su exposición tras la ruptura con Laura Escanes: "No lo he sabido gestionar. Es difícil adaptarse"

Álvaro de Luna (30 años) saltó a la fama en 2019 tras concursar en La Voz y llegar hasta la final del programa, sin alzarse con la victoria. Pese a no ganar, su nombre empezó a hacerse un hueco en la industria musical junto a su grupo musical, Sinsinati. Después comenzaría su andadura en solitario, donde los éxitos no han cesado.

Siempre discreto con su vida personal, su relación con la influencer Laura Escanes (28) le llevó a ocupar también titulares de los medios especializados de corazón. Una posición en la que demostró no sentirse del todo cómodo y que siempre esquivó.

Un año después de hacerse público su noviazgo, la pareja separó sus caminos. Desde entonces, las indirectas en forma de canción y mensajes en redes sociales han formado parte del día a día de ambos protagonistas. EL ESPAÑOL ha podido hablar con el artista en la alfombra roja de Los40 Music Awards, donde se ha mostrado muy cercano y no ha esquivado ninguna pregunta.

Álvaro de Luna en el 'photocall' de Los40 Music Awards Gtres

Es una noche marcada por la solidaridad, la música y el apoyo a todos los afectados por la DANA en Valencia y Toledo. ¿Cómo se encuentra ante toda esta situación?

He empatizado muchísimo con lo que ha pasado. Es una noche muy linda la de hoy, y en la que obviamente disfrutaremos, pero no sé, como que me encuentro un poco frenado. No tengo como muchas ganas de celebrar, pero porque la gente de Valencia está pasando un momento superdelicado y creo que es importante darles respalda y no solamente ahora. Cuando pase el tiempo no se nos tiene que olvidar que siguen ahí, que hay mucha gente que tiene que rehacer de nuevo toda su vida y que han perdido absolutamente todo. Creo que nos va a hacer mejores como personas.

Y que importante es que los rostros conocidos utilicen su altavoz para dar visibilidad a la causa.

Teniendo el altavoz que tenemos, creo que es algo obligado hacerlo. Tenemos mucha visibilidad y podemos hacer que nuestras palabras tengan mayor eco y creo que es muy importante hacerlo claro y usarlo.

Se ha criticado también el uso que se le ha hecho por parte de algunos influencers a ese altavoz.

Yo estoy compartiendo ahora mismo absolutamente todo lo de Valencia porque he pensado que no tenía sentido hablar de otra cosa que no fuera eso. En algún momento retomaré la normalidad y seguiré subiendo cosas de mi trabajo. Pero, evidentemente, no caerá en el olvido lo que está pasando y ayudaré en la medida de lo posible.

Alvaro de Luna durante Los40 Music Awards. Jorge Paris Los40 Music Awards

¿Cómo se gestiona el tema de las redes sociales? No debe ser fácil recibir mensajes de odio y críticas de personas anónimas.

He aprendido a gestionarlo bastante bien. Solamente me tomo a pecho o puedo darle valor a algo que yo considero que puede ser de una forma constructiva. Lo que es destructivo a mí no me afecta. No es algo que me mine o que me duela. Normalmente, toda la gente que critica o te dice algo no te conoce absolutamente de nada y no tiene ni idea de nada. Creo que es absurdo.

¿Y es fácil hacer frente al peso de la fama?

Te diría que, para mí, en algún punto, ha sido un poco hasta condena. Quiero hacer música, quiero disfrutar de lo que hago... pero, evidentemente, para que tu música tenga éxito tienes que ser conocido. Al final es un círculo que a mí muchas veces me ha pesado. He querido hacer algo con total normalidad y no he podido porque a lo mejor me han reconocido. Lo que iba a ser algo natural, deja de serlo porque se vuelve un poco más incómodo.

También pesa la falta de privacidad.

Claro. Intento hacer todo con muchísima normalidad, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que me encantaría hacer y no puedo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de call me alvarito (@alvarodeluna)

Este último año no ha sido fácil para usted tras la mediática ruptura con Laura Escanes. El foco ha pasado de estar en su música a que solo se hable de su vida privada.

Eso es lo que más me ha afectado durante todo este año en cuanto al tema de las redes sociales y por la presión por parte de los medios de comunicación. No sé. Creo que yo tampoco lo he sabido gestionar bien y, bueno, cuando no sabes gestionar este tipo de cosas y no estás acostumbrado a que se hable de tu vida privada, es jodido. Es muy complicado adaptarse.

Ahora está renovado con cambio de look incluido para iniciar una nueva etapa. ¿Qué proyecto tiene?

Hemos estado grabando el disco. Estoy muy emocionado con el nuevo camino que estoy llevando. Hay que prepararlo todo para el WiZink del 10 de mayo. Tenemos muchísimas ganas y también estoy deseando poder pirarme de vacaciones, que me apetece.