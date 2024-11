Andrea, la hija mayor de Jesús Quintero, cumple uno de los sueños de su padre: su nuevo homenaje y quiénes la apoyan

El pasado 3 de octubre, se cumplieron dos años de la muerte de Jesús Quintero. Sin embargo, su recuerdo y legado siguen estando presentes gracias al incesante trabajo de sus hijas. Sobre todo el de Andrea, su primogénita, periodista de profesión y quien lleva el timón de su homenaje perenne. El último, un pódcast con el que, de manera póstuma, cumple uno de los sueños del comunicador.

Andrea Quintero trae de vuelta la mítica de voz de su padre con La Colina del Loco: la radio que inventó Quintero. Según ha explicado la periodista en sus redes, "un documental sonoro" en el que lleva trabajando varias meses y que se ha convertido en su viaje "más emocionante y enriquecedor hasta la fecha".

Andrea Quintero le ha dado visibilidad a su nuevo proyecto en una extensa publicación en su perfil de Instagram en la asegura haber logrado uno de los deseos de Jesús Quintero. "Mi padre siempre soñó con volver a la radio y lo hemos conseguido: durante seis episodios, su voz y sus silencios volverán a sonar en las madrugadas de La Ser con una selección de sus mejores momentos en El loco de la Colina".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Quintero Urrutia (@andreaquinterour)

Los dos primeros episodios se publicaron en la madrugada de este lunes, 11 de noviembre. El tercero salió a la luz este martes, día 12, mientras que los tres restantes se emitirán diariamente hasta el próximo jueves. Desde la cadena recuerdan que fue a principio de la década de los 80 cuando Jesús Quintero irrumpió en la radio de Sevilla, conversando con los personajes más relevantes de la época. Desde políticos, pasando por escritores y hasta artistas. A lo largo de seis capítulos, Andrea recuerda algunas de las entrevistas y reflexiones de su progenitor.

Explica la comunicadora que a través de estos episodios y junto a un gran equipo, en el que figuran, entre otros, el periodista Raúl del Pozo relata quién y qué era El loco de la Colina, cómo funcionaba, qué significó para su padre y qué impacto tuvo en aquella España un programa que se convirtió en un mito de la radio.

En sus redes sociales, Andrea Quintero se muestra agradecida con el equipo que ha hecho posible el proyecto. Para la comunicadora, más que una manera de mantener el legado de su progenitor, una forma de conectar con un lado que ella no pudo conocer. "Me habéis regalado la oportunidad de pasar más de 300 horas más con mi padre, escuchando una versión de él que yo no tuve la oportunidad de conocer y que ha sido tan cercana al Quintero de mis recuerdos como hija. Siempre lo recordaré con una gran emoción", confiesa.

Andrea Quintero en la inauguración del busto de su padre en Huelva. Gtres

Andrea también agradece a destacados periodistas que no han dudado en colaborar con este nuevo proyecto: "Juan Carlos Ortega (que además con muchísimo entusiasmo nos ha ayudado a rescatar algunos fragmentos de audio deteriorados), Carlos Herrera (67), Julia Otero (65) y Ana Blanco (63)". La primogénita del comunicador también envía un mensaje a aquellos que siguieron de cerca la trayectoria de su padre:"Gracias a todos los locos que le acompañasteis 'desde el otro lado' durante toda su carrera y que le seguís recordando con tanto amor. Ojalá disfrutéis de esto tanto como yo".

La hija mayor de Jesús Quintero también ha recibido el respaldo de Vicky Martín Berrocal (51). No resulta extraño, pues la diseñadora además de ser una gran admiradora del comunicador, ha contratado a Andrea en su equipo de A solas con..., el exitoso podcast con el que ha conseguido un Premio Ondas.

"Una fantasía. Jesús Quintero vuelve a la radio. La Ser emite esta madrugada, a la 1:30, la primera entrega del podcast La colina del Loco: la radio que inventó Quintero", promocionó Vicky en la noche del pasado domingo, 10 de noviembre, dirigiendo a sus followers al post previamente compartido por Andrea.

La hija mayor de Jesús Quintero, además de trabajar en este nuevo homenaje a su padre, con el que devuelve su voz a la radio, es guionista del pódcast de Vicky Martín Berrocal desde su segunda temporada. En paralelo, tal y como figura en su cuenta de LinkedIn, también dirige la Fundación Jesús Quintero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Quintero Urrutia (@andreaquinterour)

Entre sus recientes proyectos también cabe destacar Memoria del silencio: El mundo desde la colina, un libro en recuerdo a Jesús Quintero, que abarca su vida y obra. Para ello, Andrea Quintero Urrutia trabajó de la mano de su hermana, Lola. El texto se publicó en septiembre de 2023, cuando estaba a punto de cumplirse un año del fallecimiento del comunicador, e incluye reflexiones inéditas.