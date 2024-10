Andrea, la hija mayor de Jesús Quintero, detrás del gran éxito de Vicky Martín Berrocal: su trabajo y el legado de su padre

El pasado 7 de octubre, Vicky Martín Berrocal (51 años) estrenó la cuarta temporada de A solas con... Vicky Martín Berrocal, un exitoso proyecto que lanzó hace un año y con el que ha conseguido el Premio Ondas a podcast revelación. Isabel Díaz Ayuso (46), Sofía Vergara (52), Victoria Federica de Marichalar (24) o José Luis Martínez-Almeida (49) ya se han sentado en frente a ella en un set que invita al relax y a un encuentro íntimo para abordar temas personales.

La onubense es la cara visible del podcast, pero cuenta con un equipo de profesionales que también son responsables del éxito. En la lista destaca Andrea Quintero Urrutia, hija del recordado Jesús Quintero, a quien Vicky tiene muy presente en cada charla.

Precisamente el pasado martes, 14 de octubre, tras publicarse la conversación que mantuvo con José Luis Martínez-Almeida, Vicky Martín Berrocal escribió unas cariñosas palabras en recuerdo a El loco de la colina. "Decía Jesús Quintero que hacer una buena entrevista es llevar al invitado de una manera gentil a lo que realmente es", comenzaba la también diseñadora.

"Cada semana, cuando me enfrento a este momento, lo tengo presente... Porque todavía recuerdo cuando él me propuso hace 14 años un proyecto así", proseguía Vicky Martín Berrocal. En ese momento, la onubense no dio el paso. Fue el año pasado cuando se atrevió con este formato. "El respeto y el miedo a decepcionarle me frenó, pero aquí estoy, Jesús, intentando hacer bien", confesaba. A propósito del recuerdo a Quintero, la comunicadora también dedicaba unas palabras a su primogénita. "Con tu hija a mi lado. Gracias, Andrea, por formar parte de este proyecto desde la segunda temporada y darme la mano".

Por su parte, la primogénita del locutor, guionista del podcast, respondía en su propio perfil: "Gracias a ti por confiar en mí para dejarnos la piel juntas en cada entrevista". Andrea hacía mención a su equipo de trabajo, también responsable del éxito del programa, y dedicaba unas cariñosas palabras a Vicky, resaltando su profesionalismo. "Tienes un don para la escucha y una verdad en la mirada que se contagia y haces que todo el que se sienta en ese maravilloso sillón hable con el corazón".

La hija mayor de Jesús Quintero añadía: "Pero tienes algo más valioso todavía, una capacidad de esfuerzo y trabajo increíble, y la voluntad incansable de superarte en cada charla. Verte evolucionar es inspirador, formar parte de ello es un orgullo y que él esté tan presente cada día en lo que hacemos... Es simplemente el mejor de los regalos para las dos".

Al igual que para Vicky, para Andrea este no es su único proyecto. La primogénita de El loco de la colina, de hecho, está muy enfocada en mantener el legado de su padre.

A finales de septiembre de 2023, a punto de cumplirse año de la muerte del locutor, Andrea y su hermana, Lola, publicaron un libro en recuerdo a Jesús Quintero, abarcando su vida y obra. Se titula Memoria del silencio: El mundo desde la colina e incluye reflexiones inéditas.

En la web de la editorial, la persona que figura como autor del libro es el propio Jesús Quintero. Sin embargo, Andrea y Lola han tenido el mérito de haberlo editado y, además, haber aportado material del archivo privado de su padre, a quien admiraban sobremanera, tal y como aseguraron a EL ESPAÑOL.

Aunque ambas pretenden mantener viva la memoria de su padre, es Andrea, periodista de profesión, quien lleva el timón del homenaje perenne. A día de hoy, tal y como figura en su cuenta de LinkedIn, dirige la Fundación Jesús Quintero. Así es desde septiembre de 2023, cuando estaba por cumplir un año de la muerte de su padre. El loco de la colina, cabe recordar, perdió la vida el 3 de octubre de 2022.

En su perfil profesional, la primogénita del locutor también se presenta como freelancer de proyectos de comunicación y estrategia digital. Sólo falta añadir su trabajo como guionista del podcast de Vicky Martín Berrocal. Aunque sobre ello sí habla en la biografía de su cuenta de Instagram.