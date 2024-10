José Luis Martínez-Almeida habla como nunca de Teresa Urquijo: "Lo tiene todo. Es mi refugio en la vida"

José Luis Martínez-Almeida (49 años) es el último invitado de A solas con... Vicky Martín Berrocal. Ha sido este martes, 15 de octubre, cuando se ha publicado la charla de la presentadora con el alcalde de Madrid, quien habla como nunca, en un ambiente distendido, de su lado más personal. Al comienzo de la conversación prometen que no tocarán temas políticos y que el podcast se centrará en la vida íntima del edil de la capital.

El político del Partido Popular asegura que está "inmensamente feliz". Tanto con su rol de alcalde como en lo que respecta a su lado privado. José Luis Martínez-Almeida hace especial referencia a su matrimonio con Teresa Urquijo (28), con quien se dio el 'sí, quiero' el pasado 6 de abril.

"Para mí Teresa lo tiene todo", asegura el alcalde de Madrid cuando Vicky Martín Berrocal (51) le pregunta por su relación. "Es mi refugio en la vida", añade José Luis Martínez-Almeida. En esta línea, la onubense le interroga por su papel de esposo y el político responde: "Trato de ser el mejor marido posible, estar a la altura".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Como pareja, una de sus claves es compartir "tiempo juntos de calidad", teniendo en cuenta que sus compromisos sociales y políticos, así como la intensa agenda laboral de su esposa puede dificultar su rutina como marido y mujer.

"Yo me casé con Teresa para toda la vida", enfatiza Almeida durante la conversación. El político cree que en el amor eterno, pues tiene como ejemplo la experiencia de sus padres, a quienes también dedica unas emotivas palabras a lo largo de la charla con Vicky Martín Berrocal.

La paternidad es otro de los temas que aborda la comunicadora. "¿Te gustaría ser padre ya?", pregunta la onubense. El alcalde, en tono de humor, responde: "No puedo esperar mucho. A ver si voy a ser padre-abuelo". José Luis Martínez-Almeida asegura que le encantaría ser padre y que, seguramente, le habría gustado serlo con más tiempo. "Por una cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos", ha añadido el político, que el próximo 2025 llegará a los 50 años.

Sobre si perdonaría una infidelidad, responde: "El primer instinto que me sale es no". Sin embargo, el edil de Madrid reconoce que "hay que ponerse en la situación".

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el pasado sábado, 29 de junio, en Valencia.

Tal y como prometieron al comienzo de la conversación, la política no ha tenido lugar en la charla. Además del amor, el alcalde, respondiendo a las preguntas de Vicky Martín Berrocal, ha hablado de sus vivencias en el colegio, de sus gustos, o de su rutina deportiva y nutricional para mantener una vida sana.

José Luis Martínez-Almeida confiesa que lo peor que le ha pasado en la vida ha sido la muerte de sus padres y, por otro lado, revela que "nunca" ha hecho terapia. "Cuando he tenido problemas me he rodeado de amigos", ha comentado.

La primera borrachera, el primer beso o su primera novia son otras de las interrogantes a la que responde Martínez-Almeida, sincero y cercano. Sus manías o alguna asignatura pendiente también tienen cabida en la charla. Para terminar, el alcalde de la capital asegura que está feliz con su vida y que no se cambiaría por nada ni nadie. Además, agradece a Vicky Martín Berrocal por la invitación y por querer exponer su vida, más allá del trabajo: "Al margen de la política, somos personas".