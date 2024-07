Almeida desvela qué hace siempre que va al Palacio Real y por lo que Teresa Urquijo se desespera: "Eres un maniático"

El 6 de abril del año 2024 estará para siempre marcado en rojo en el calendario personal de José Luis Martínez-Almeida (49 años), el alcalde de Madrid, y de su esposa Teresa Urquijo y Moreno (27). Aquella mañana de primavera, la pareja se juraba amor eterno ante los ojos de Dios en la Iglesia de San Francisco de Borja, en la exclusiva calle Serrano de la capital, esquina con Maldonado.

Tres meses después, la vida de Almeida ha cambiado. Según sus palabras, la vida de casado le ha cambiado "a mejor". Así lo ha declarado en una entrevista en Cope, donde ha hablado de Teresa Urquijo, de su familia, de sus hermanos y de los dos años y nueve meses que tardó en aprobar la oposición para ser abogado del Estado.

"Cambia la vida de casado. Es inevitable. Me ha cambiado a mejor. Me ha cambiado porque cuando uno alcanza la edad que yo tengo, 49 años, es complicado adaptarse a una nueva vida. Habría que preguntarle también a ella", declaraba Almeida con sinceridad y cercanía al periodista.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida saliendo de la parroquia San Francisco de Borja tras celebrar su boda, el 6 de abril. ESTUDIO PLATAFORMA / Europa Press

"Me he casado por convicción, por mis convicciones, por mis principios en la vida", prosigue el edil. "¿Tradición por educación? Sí, por lo que he visto en mi casa. He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos, ser seis hermanos, tener una familia con sus dimes y diretes, como todas las familias, pero es un privilegio. Esa tradición la he hecho mía. La he interiorizado. No la he aceptado sin más. Es acorde a mi forma de entender la vida", matizaba al ser preguntado por el matrimonio y su concepto de familia.

"La gente se casa cada vez menos y se divorcia cada vez más", dice el alcalde con su estado civil prácticamente de estreno. "Me he casado con la convicción de que es para toda la vida. Estoy dispuesto a saltar todos los obstáculos que nos pongan por delante para conseguirlo. Teniendo en cuenta que aquí la valiente ha sido ella, Teresa. Casarse con un personaje público viviendo en la sociedad de hoy en día...", reflexiona Almeida.

Teresa Urquijo, en una boda en Sevilla, vestida de Byan. E. E.

José Luis Martínez-Almeida estudió toda la vida en el colegio Retamar, del Opus Dei, ubicado en Pozuelo de Alarcón, donde sólo compartió pupitres con otros chicos al tratarse de un colegio segregado por sexos. "No tendré ningún problema en mandarle [a mi hijo] a Retamar. Me da igual. Tengo el derecho fundamental, y así lo recoge la Constitución en el Artículo 27, de educar a mi hijo según mis convicciones, y la educación segregada no es peor. Hay algunos, como los británicos, que mantienen que es mejor. Los padres tienen la libertad de elegir la educación", añade el alcalde.

En un momento de la entrevista, en un tono mucho más distendido, Almeida revela cómo estudiaba y las manías que adquirió en su época de opositor y que todavía hoy mantiene. "La mesa tenía que tenerla tan ordenada, todavía cuando llego a un sitio a comer, por muy colocados que estén los cubiertos, yo los vuelvo a colocar. Sin que me escuchen, cuando voy a comidas a Palacio Real hago lo mismo. No puedo evitar tocar todo, Teresa no lo entiende y se desespera. También se desespera con la puntualidad. Me lo dijo el otro día: 'eres un maniático'", confesaba entre risas.