La vida de soltera de Thais Tous, hija de Sara Montiel, en Madrid: barrio acomodado, sin hijos y el museo de su madre, paralizado

El 8 de abril de 2013 pereció una de las actrices y cantantes españolas más admiradas e internacionales: María Antonia Abad Fernández, conocida mediáticamente como Sara Montiel. La artista perdió la vida a los 85 años y dejó a dos vástagos, Zeus Tous (41 años) y Thais Tous (46), totalmente desarbolados y sin su guía y referente.

Zeus y Tous volvían a vivir ese terrible y desangelado momento en que se debe decir adiós a un progenitor, pues el padre de ambos, el empresario mallorquín Pepe Tous falleció el 25 de agosto de 1992. Hoy, ambos hermanos, totalmente huérfanos, han enfocado su existencia de una forma totalmente dispar.

Eso sí, con un punto en común y en paralelo: preservar y cuidar su legado. Sabido es que Zeus Tous ha luchado, y sigue en la batalla, por ser un gran cantante y triunfar en el mundo de la música. También se ha enrolado en un reality de televisión. Su proyección pública, pues, es un hecho. Zeus ha ejercido de famoso.

Thais Tous en una de las escasísimas fotografías públicas que hay de ella. Gtres

Siempre en el marco de su profesión como cantante; nunca ha figurado en la prensa como 'hijo de' ni ha aireado enfrentamientos familiares a cambio de un rédito económico. En la antípoda de Zeus está su hermana: Thais optó por la discreción y el anonimato, por el recogimiento público.

En su última interviú con este diario, fechada el pasado 1 de noviembre, Zeus deslizó de su hermana: "Está bien. Ella sabe de dónde viene y quién es, y que eso acarrea a veces algunas cosas. Tenemos que tener el derecho a vivir como cada uno quiere, y ella lo tiene. Ella vive a su manera, y está bien de salud, que es lo que importa".

Pero ¿cómo es la vida de Thais? Vive apartada de los focos. "Ella es la que con más orgullo habla de su madre. Lo que pasa es que cada uno decide tomar sus decisiones", matizó Zeus en 2021 en este medio. Hace un tiempo, este periódico pudo conocer que tras un tiempo a caballo entre Inglaterra, Estados Unidos y España, Thais reside en Madrid.

Lleva una vida de lo más corriente, frecuenta los mismos lugares y es una mujer de marcadas rutinas en su día a día. EL ESPAÑOL está en disposición de afirmar, a través de una fuente de sobrada credibilidad, que Thais "no está casada, y no tiene proyecto de nada de eso. Vive por la zona de Nuñez de Balboa".

Thais Tous junto a su hermano, Zeus, saliendo de los juzgados en 2017. Gtres

Se reflexiona acto seguido: "Ella siempre ha querido vivir la vida tal y como ella la ve y la entiende. Tampoco ha tenido hijos". La relación entre los hermanos es "la normal, con cariño, se tienen el uno al otro", aclara quien puede hacerlo. La opinión y valoración y el consejo de Thais es capital para Zeus; ella tiene gran ascendencia sobre su hermano.

Pese a lo reservadas que son las fuentes que se consultan, describen a Thais como una mujer "fuerte", "con buena posición". En otro orden de cosas, Thais fue la primera de la familia que, desde adolescente, tuvo claro que su vocación estaba en las antípodas del espectáculo y el papel couché.

Académicamente, se licenció en Derecho en el prestigioso ICADE, y tras terminar decidió supervisar las finanzas y los contratos de su madre. De este modo, Thais se ha encargado de mantener vivo el legado de Saritísima. También su hermano Zeus está muy implicado en la materia, pero la formación académica de Thais es un grado.

A EL ESPAÑOL llegó en octubre de 2023 una información relevante: Zeus y Thais estaban organizando un proyecto homenaje muy especial para su madre: inaugurar un museo en Madrid, que iba a albergar vestidos de Montiel y material de sus películas -y que se complementaría al que actualmente tiene la artista en uno de los molinos de su Campo de Criptana natal-.

El propio Zeus lo confirmó a este diario. Estaban ilusionados y contactaron con el entorno más cercano de su madre para recaudar joyas de la artista. "Están mirando sitios, han estado valorando", se informó a este medio, sobre la sede. "Hay mucha discreción, pero sí te puedo decir que cuenta con un presupuesto bastante elevado. Lo están pensando todo a capricho", se añadió.

No obstante, todo ha quedado paralizado. Suspendido sine die. Zeus lo explica a EL ESPAÑOL: "Está aparcado de momento. Paralizado. Es verdad que en su día lo dije, pero me aventuré demasiado. Lo queremos hacer, no dentro de mucho, pero no quiero ya dar fechas. Luego pasa lo que pasa... dije en su día que iba a ser más pronto que tarde y al final, pues, resulta que todavía no se ha dado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zeus Montiel (@zeusmontiel_)

La última vez que Thais aparecía ante los medios de comunicación fue en noviembre de 2017, en la Audiencia Provincial de Madrid, el día que tuvo lugar el juicio contra el administrador de los bienes de la artista, Francisco Fernández. Un proceso que la propia Sara Montiel abrió en vida denunciándole en 2010, y que su hija se encargaría de continuarlo años más tarde.

Fue casi su hermano, su confidente, un segundo padre para sus hijos Thais y Zeus. Sin embargo, Francisco Fernández Peñalver, quien fuera administrador de las empresas de Sara Montiel, no habría dudado en meter la mano en el cajón de sus empresas, según defiende la Fiscalía, para estafarla.