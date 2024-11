Hablamos con Zeus Tous sobre su adopción: "Sé de dónde vengo. No nací del vientre de mi madre, pero ella es mi sangre"

Zeus Tous (41 años), el hijo de la recordada artista Sara Montiel, persiste en su sueño de ser cantante, poder dedicarse de pleno a ello. Y en esas está: cantando y labrándose, poco a poco, un futuro. Lleva años batallando con denuedo. En los últimos días ha sacado al mercado su último single, La noche está buena.

Zeus Montiel -artísticamente hace tiempo que se cambió el apellido para honrar a su madre- hará las maletas en breve para viajar a México, donde desea abrirse camino. En estos momentos, Zeus está focalizado en su trabajo y no está enamorado. Dice, en conversación con EL ESPAÑOL, que si llega una mujer que lo deslumbra, no dirá que no.

Pero su timing está en la música, el único romance que le interesa. Por otro lado, Zeus no es un hombre de polémicas y tampoco le gusta hablar en demasía en los medios sobre su vida privada, pero sí hizo un alto hace unos días para hablar de su adopción, a raíz del testimonio de Isa Pantoja (28). Este periódico ahonda en esa cuestión y Tous resuelve: "He tenido una infancia muy feliz y viví mi adopción con normalidad".

Zeus Tous en una imagen promocional de su último 'single'.

Háblenos de su nuevo single.

Como he estado haciendo estos últimos meses y años, le he dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dedicación a mi carrera artística. He ido lanzando temas. Pasó el verano y ahora, en octubre, he sacado esta canción, La noche está buena. Es un poco mi evolución a nivel musical, y también la adaptación al mercado musical. Ojalá, dentro de poco, pueda sacar un disco, aunque ahora se lleva más ir sacando singles.

¿Este último trabajo ha tenido buena acogida?

Este último tema está teniendo muy buena acogida. Es un tema enérgico, es una mezcla entre pop latino, tiene también toques folk, que está como muy en auge ahora. Tiene muchos toques característicos. Todo lo que me dicen es muy bueno y muy positivo. Ya queda muy poco, además, para lanzar lo siguiente. Estoy muy contento y sin parar de trabajar, que de eso se trata.

Está enfrascado en una gira intensa. Ahora se va a México, este mes...

Sí. La semana que viene. Llevaba mucho tiempo teniéndolo en mente, en mi pensamiento. Gracias a Dios, con todo el trabajo que he hecho ya, he encontrado la oportunidad para embarcarme en esta nueva aventura. Estoy muy contento y muy ilusionado. Tengo que abrirme mercado en Centroamérica. Siempre he tenido muy buena referencia de ese público, también por mi madre.

Es un paso importantísimo.

Tengo ganas y tengo mucha ilusión. No sé qué me deparará. Voy allí a presentarme como en sociedad. Quiero que la gente me conozca y me descubra. Y me escuche, sobre todo. Me voy a allí con La noche está buena y con un tema que tiene también toques y guiños hacia México. Voy a estar allí durante tres semanas. Será como una toma de contacto, para ir presentándome.

El hijo de Sara Montiel en una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL.

¿Se plantea vivir fuera?

Dios dirá. La verdad es que me gustaría vivir aquí en España, porque como se vive aquí en ningún sitio. Nunca se sabe en la vida. A veces, uno tiene que irse fuera de España para buscar nuevos retos y para encontrar el reconocimiento.

Hace un tiempo se cambió, a nivel artístico, el apellido Zeus por Montiel. Fue para honrar a su madre.

Sí. Así es. En su momento me lo cambié. Todo el mundo sabe que en la cultura social, en otros países, como en Latinoamérica, llevar el apellido artístico de un padre o de una madre está visto con otros ojos, mucho más positivos que en España. Aquí también, pero sabemos cómo somos y cómo es determinada prensa.

¿Cómo se plantea la Navidad?

No he tenido tiempo, gracias a Dios, de pensar en las navidades. Dedicarse a esto es una inversión en todos los sentidos. No paro, ojalá siga este ritmo, que para mí es frenético pero bonito. Estoy enfocado en seguir trabajando, cuando vuelva de México tengo otras cosas. Esta profesión es así: estrenas una canción y ya tienes que pensar en la siguiente.

Usted, como 'hijo de', no lo ha tenido fácil en esta profesión de la música. Siempre ha sido independiente y ha ido por su cuenta.

Yo no voy a dar lecciones de moral a nadie. A mí me han inculcado unos valores, los he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Y el trabajo y el esfuerzo han estado muy presentes. Me gusta trabajar. No me gusta que me regalen las cosas, evidentemente. Yo agradezco mucho que os tengo a los medios de comunicación siempre ahí, pero es verdad que yo he querido labrarme una carrera de fondo y no ser víctima de un producto.

No ha ido a lo fácil...

Exacto, no he querido el camino fácil. Ni el dinero fácil.

Usted participó en realities, pero se ha dado cuenta de que ése no es su mundo...

Hice Gran Hermano el año pasado y, la verdad, estoy muy contento por ello. Porque me abrió las puertas y me dio a conocer a un público diferente. No es nada malo. También depende de qué cosas hace uno. Yo me metí en ese reality y la gente me conoció tal y como soy. Se puede compatibilizar todo. Si las cosas las haces sin meterte con nadie, de buena fe, no tiene por qué verse mal las cosas. Yo nunca he hablado mal de la gente.

La televisión es una plataforma muy potente.

Ojalá a uno lo puedan visualizar siempre en un escenario, pero hoy en día el márketing está por encima de todo. El que te vendas como imagen hace mucho también. El límite se lo pone uno a sí mismo. El ser 'hijo de' cada uno se lo gestiona como quiere. Tú marcas tu propia línea.

Zeus Tous en una imagen publicada en sus redes sociales.

¿Cómo está su corazón ahora? ¿Enamorado?

No estoy enamorado. Ahora mismo no tengo pensamiento para ello. Estoy centrado en la música. Mi relación es con la música, siempre lo ha sido y siempre lo será. La música está por encima de todo. Si llega el amor, no tengo ningún problema. Pero ahora mismo no quiero que nada me distraiga. El amor no se busca, cuando más buscas algo menos lo encuentras.

Hace unos días, habló de su adopción a raíz de las palabras de Isa Pantoja. Dijo usted que su madre siempre le habló con normalidad de su adopción.

Sí, ella siempre quiso normalizarlo. Antes, el tema de la adopción era más tabú en España, era más complicado y censurable hablar. Mi madre me decía todos los días que era adoptado. Y yo le decía a veces 'qué pesada', porque me repetía la frase de 'no has nacido de mi vientre, pero eres mi hijo'. Al final, te das cuenta de que mi madre lo hacía bien. Me crie con esa frase y con ese hecho.

En el colegio, a veces, los niños son crueles. ¿Le dijeron algo por ser adoptado?

No, yo no he tenido ningún problema en ese aspecto. Yo tuve una infancia muy sana, y rodeado de gente muy buena. Yo lo viví con gran naturalidad. Sé de dónde vengo, y pese a no haber nacido del vientre de mi madre, soy su hijo.

Su hermana Thais nunca quiso salir. Es muy discreta. ¿Cómo se encuentra?

Siempre digo lo mismo. Está bien. Ella sabe de dónde viene y quién es, y que eso acarrea a veces algunas cosas. Tenemos que tener el derecho a vivir como cada uno quiere, y ella lo tiene. Ella vive a su manera, y está bien de salud, que es lo que importa.