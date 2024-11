Juan del Val Roca y Berenice Lobatón, una relación más allá de los focos: "Somos amigos desde niños y eso es bonito"

Los rostros más populares de nuestro país, que durante años han estado copando horas de televisión y titulares, ya están empezando a dejar paso a una nueva generación con muchas ganas de cambiar las cosas y escribir su propia historia.

Ese es el caso de Juan del Val Roca (22 años), primogénito de Juan del Val (54) y Nuria Roca (52), y Berenice Lobatón (21), hija de Paco Lobatón (72). Ambos han dado el salto al mundo de la fama por todo lo alto en los últimos meses. Cada vez es más habitual verles en importantes photocalls donde no dudan en posar ante las cámaras y responder a los medios allí presentes.

EL ESPAÑOL estuvo presente en una gran noche donde, como ya viene siendo habitual, acudieron juntos y no dudaron en posar también en compañía. Se mostraron muy cercanos y con ganas de hablar ante los medios allí presentes.

Bere Lobatón y Juan del Val Roca en la 'premiere' de la película 'Inmaculada'. Gtres

¿Cómo se encuentran?

Juan del Val Roca. La verdad es que muy emocionados y contentos de estar aquí.

Berenice Lobatón. Estoy doblemente emocionada por estar hoy aquí. Es mi casa ahora mismo porque trabajo aquí. Así que estoy supercontenta.

¿Cómo llevan el tema de la fama? Al final han crecido entre focos y con padres conocidos.

J.V. Creo que ella lo lleva mejor que yo. Soy muy tímido y me cuesta mucho ponerme ahí enfrente de gente, ser natural, hablar o hacer cosas... Ella se sube a un escenario a presentar y lo clava.

B.L. Lo llevo con muchísima naturalidad. Es verdad que Juan es más tímido, pero siempre acaba viniendo y acaba disfrutando. No va a lo sitios diciendo: "Soy tal...".

¿Qué pasos quieren dar en el mundo de la comunicación y la fama?

B.L. He estado haciendo el programa de One Toro TV, que lo estaba disfrutando muchísimo. Estoy escribiendo ahora en Vanitatis y la verdad que me he dado cuenta de que me encanta escribir. Estoy abierta a probar cosas nuevas y poco a poco ir descubriendo nuevos mundos. Por ejemplo, he descubierto la tauromaquia. Voy cogiendo las oportunidades que me van dando. De momento mi programa de One Toro TV no está teniendo continuidad, pero espero poder volver para 2025.

J.V. No lo sé. No tengo ni idea. Me queda un año de márketing, estoy acabando el doble grado y estoy viendo un poco a dónde me lleva la vida. Me voy a dejar fluir y que sea lo que Dios quiera.

Juan del Val Roca y Berenice Lobatón en el 'photocall' de los premios 'Vanitatis'. Gtres

¿Qué consejos les dan sus padres?

J.V. Hacer lo que te guste, lo que te sientas cómodo y que da igual lo que opine la gente. Al final, si no estás haciendo algo que no te gusta, ¿para qué vas a hacerlo?

B.L. Y hacerlo sin presión, sin miedo a tener una etiqueta de hija de. A veces me hacen comentarios malos y me agobia mucho por mi padre, porque me causa mucho respeto la figura que es y me sabe mal por él. Siempre me dice que no tengo que pensar en eso, que tengo que dejarme guiar por mí, que al final el mundo de la comunicación es muy bonito. Significa contar historias donde lo importante no soy yo, sino las historias que se reflejan a través de lo que tú cuentas. Me dice que el periodista nunca es el importante ni el foco de atención, sino las personas a las que entrevistas. Ese consejo lo he tomado y ya me he relajado.

Al ser una nueva generación con nuevas ideas y nuevos planteamientos, también le daréis consejos a ellos, ¿no?

J.V. La verdad es que sí. Estoy muy metido en el mundo de las redes y leo los comentarios, lo veo todo desde fuera. Les guío un poco sobre que temas tratar en programas o les digo que quiten algo que es muy aburrido. Les digo: "Son cosas que a mi generación no les gusta o les parecen mal". Ellos ven un poco esa parte de la sociedad a través de mí.

B.L. Es verdad que a mí generacionalmente no me coge tanto porque mi padre es más mayor, entonces no le doy muchos consejos de redes. Más que consejos, comporta otras ideas con él. Ahora que va a salir en Netflix el documental 900 días sin Anabel le he estado acompañando en las grabaciones. Estuvimos hablando, viendo el guion juntos. Me gusta mucho que ambos compartimos mutuamente y él siempre que hace algo me lo dice. Le intento ayudar en todo lo que puedo.

Bere Lobatón y Juan del Val Roca en el 80º aniversario de '¡HOLA!' Gtres

¿Os cuesta lo de llevar la etiqueta de 'hijo/a de'?

J.V. Entiendo que a ella más, porque está más expuesta, tiene mucha gente mirándola ahora con el programa de los toros. Es verdad que alguna vez sí que recibo algún comentario por redes, pero al no estar en el foco no tanto.

Siempre se dejan ver juntos en eventos, tenéis una relación muy bonita.

B.L. La verdad es que el otro día estuve en un pódcast con su hermano Pau y decía que era la primera vez que estaba en un programa de ese tipo. La primera vez que yo estuve en un plató de televisión en directo fue con su madre; la primera entrevista que hice en mi revista fue con ellos y con su madre; la primera vez que Juan estuvo en la tele fue conmigo. Nos vamos apoyando, somos amigos desde niños y eso es muy bonito, la verdad. Tenemos muchas cosas en común.