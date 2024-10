El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca da el salto a la vida pública: TV y más 'photocalls' de la mano de su escudera

Juan del Val Roca (22 años), el primogénito de Juan del Val (54) y Nuria Roca (52), parece seguir los pasos de sus padres. Si bien nunca se había cerrado a esta posibilidad, ha sido este año cuando ha decidido dar el salto definitivo a la vida pública. Primero, como invitado a un programa de televisión. Ahora, con mayor presencia en los photocalls.

Según conoce EL ESPAÑOL y de seguir con el programa previsto, este mismo martes, 29 de octubre, el hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca acudirá a una gala en la que se darán cita importantes celebridades del panorama nacional e internacional. En la lista figuran nombres como Chiara Ferragni (37), Victoria Federica de Marichalar (24), María Pombo (30) o Diego Simeone (54).

Juan del Val Roca es uno de los invitados a los premios Vanitatis Mujeres y Hombres del Año, que tendrán lugar en un conocido club de Madrid. Así, el joven publicista volverá a posar ante las cámaras, frente a un photocall.

Bere Lobatón y Juan del Val Roca en el 80º aniversario de '¡HOLA!' Gtres

Hace apenas dos meses vivió una experiencia similar en la celebración del 80º aniversario de la revista ¡HOLA! Juan del Val Roca fue uno de los invitados a la gran fiesta que organizó la cabecera rosa en Madrid para conmemorar su octava década. El primogénito de los colaboradores de El Hormiguero dio la sorpresa en el photocall, pues hasta este año no solía frecuentar este tipo de actos. Sus padres, de hecho, no estuvieron presentes.

Cinco meses antes, Juan del Val Roca también posó frente a la prensa y los reporteros gráficos, pero como invitado a la premiere de la película Inmaculada.

En ambos photocalls estuvo acompañado por Berenice Lobatón, comunicadora e hija de Paco Lobatón. Ella, de hecho, se ha convertido en su principal escudera en este salto a la vida pública. La joven, incluso, acudirá al acto previsto para este martes.

Con Bere Lobatón, como se le conoce cariñosamente, Juan del Val Roca también se atrevió a aparecer por primera vez en televisión. Lo hizo el pasado marzo, en el programa de estreno de Generación T, espacio dedicado al sector taurino que se emitió en One Toro TV y en el que también participaron Bertín Osborne (69), Andrés Roca Rey (28) y los organizadores de Gilca Sound.

Bere Lobatón y Juan del Val Roca en la 'premiere' de la película 'Inmaculada'. Gtres

Aunque era su primera vez frente a la pequeña pantalla, la aparición de Juan del Val Roca en el programa presentado por Bere Lobatón no resultaba extraña. Además de ser amigo de la comunicadora, el hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca es un aficionado a los toros, gusto por el que ha recibido un sinfín de críticas en sus redes sociales.

"Somos una familia de taurinos y orgullosos", aseguró el joven en su cuenta de TikTok en verano de 2022 tras recibir una ola de comentarios negativos por mostrar su fervor por el toro embolado, una modalidad de los festejos populares de la temporada estival en la que la res corre por una trama urbana, que suele ser una calle estrecha, llevando dos bolas prendidas con fuego sobre sus astas. Entonces, a Juan del Val Roca no parecían importarle las críticas. Pero el pasado marzo, en su primera toma de contacto con la televisión, confesó que en ocasiones puede ser duro recibir este tipo de mensajes.

"A mí, de vez en cuando, cuando subo una foto, me llegan muchos comentarios malos. No me imagino la de comentarios que te llegan a ti también", comentó Juan a Roca Rey. Aunque ya había hablado de su afición en las redes sociales, era la primera vez que dejaba al descubierto su opinión frente las cámaras.

A este comentario, el torero respondió: "Me gusta centrarme en mí y si tengo que escuchar algo, que sea de la gente de mi entorno. Cuando empiezas a leer una cosa y otra, al final te pierdes. Hay tantas ideas y opiniones que ya no sabes cuál es la correcta".

El diestro enfatizó su argumento añadiendo como consejo: "Y realmente la correcta es la que tú llevas dentro. Y para hacer la correcta lo que tienes que hacer es escucharte. Y para escucharte lo que tienes que hacer es no escuchar a los demás". A su reflexión, Juan del Val Roca respondió con una sonrisa tímida y aseguró: "Voy a seguir tu consejo a partir de ahora".

Si bien ha sido este 2024 cuando el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val ha dado el salto a la vida pública, ya manifestó su interés por este tipo de proyectos en una entrevista que precisamente le hizo su amiga Bere en diciembre de 2020. En aquella conversación, en la que estuvo junto a su madre, confesó: "De momento quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará".

El momento parece haber llegado. Después de culminar sus estudios en publicidad y marketing, tras su debut televisivo y su comentada asistencia a una gran fiesta la capital, este martes, 29 de octubre, Juan del Val Roca acudirá como invitado a un nuevo photocall lleno de estrellas.