La decisión de Zeus Tous ante su presunta familia biológica y el día que Sara Montiel fue acusada de "tráfico de niños"

Zeus Tous (40 años), el hijo menor de la inolvidable Sara Montiel, ha visto este pasado miércoles, 29 de noviembre, cómo dos personas -quienes aseguran ser su padre y su hermano biológicos- han manifestado conocer su historia de adopción y desean "conocerlo". Según relata el presunto padre biológico de Tous, "la madre Zeus le entregó porque no podía mantenerlo".

En esa línea, Andrés Franco, así se llama el que sostiene ser el progenitor biológico del hermano de Thais Tous (44), arguye que él "quiso ejercer de padre de Zeus, pero que la madre de éste lo dio en adopción sin que él pudiera evitarlo". Qué duda cabe, unas declaraciones tan sorprendentes como -se entiende- dolorosas para el hijo de la celebérrima Montiel.

Con el afán de conocer su opinión al respecto o su reacción ante esta entrevista, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Zeus Tous, con nulo éxito. Vía WhatsApp, el que ha sido concursante de GH VIP prefiere no hablar, ni para bien ni para mal. Silencio absoluto en torno a esta realidad. Una postura que refrenda un buen amigo suyo, quien desliza que Zeus se mantendrán indiferente y ajeno a estas manifestaciones.

Pepe Tous junto a sus hijos, Zeus y Thais, en una imagen publicada en las redes sociales del cantante.

Tous hijo ha tomado la decisión de obviar la aparición de estas personas: "No va a valorar nada. (...) No es su vida ni su historia". Zeus conoce quién es y de dónde viene y tiene claro que sus padres son Sara Montiel y Pepe Tous. Para conocer todos los detalles de la adopción de Thais y Zeus Tous por parte de la artista, hay que retrotraerse años atrás, cuando vio infructuosos sus empeños de ser madre.

Pródiga en amoríos, hay que subrayar que la vida amorosa de Sara Montiel fue intensa y agitada. Ella misma ha narrado historias de amor o romances fugaces con personalidades tan vastas y exitosas y célebres como Ernest Hemingway, Gary Cooper y James Dean, el dramaturgo Miguel Mihura y hasta el Premio Nobel Severo Ochoa, entre otros.

El primer hombre que consiguió darse el 'sí, quiero' con la incombustible Sara fue el director de cine americano Anthony Mann. El flechazo estalló durante el rodaje del largometraje Dos pasiones y un amor, allá por el año 1957, y ya junto a Mann la eterna Montiel estuvo a punto de materializar su sueño de convertirse en madre primeriza. Se quedó encinta, pero a los ocho meses se malogró.

"He tenido 11 abortos, el último con 51 años. Intenté parir, pero no pude. Casi lo logré en 1959, con una panza de ocho meses, pero me caí en el estudio de mi marido en Los Ángeles, y a las cuatro horas empecé a sangrar. Me hicieron una cesárea, pero el bebé había muerto en la caída", reveló la actriz.

Sara Montiel junto a su hijo, Zeus, en una imagen de cuando éste era pequeño.

Fue un tiempo de sufrimiento y Sara padeció un trauma que no hizo más que acrecentarse cuando se le diagnosticó una inflamación le provocaba el aborto. En 1963, Montiel se divorció de Anthony Mann y, tras varios escarceos, en 1970 llegó el amor de su vida: el empresario mallorquín Pepe Tous.

Con él dio el paso de ampliar la familia a través de la adopción. Antes de esta determinación, fueron muchas las ocasiones en que a Montiel se le atribuyeron hijos. Hace un tiempo, una mexicana llamada María afirmó ser hija de Sara Montiel y del actor mexicano Pedro Infante, también se le adjudicó otro vástago con Juan Plaza y se llegó a decir que ambos tuvieron una hija, que entregaron en adopción.

Extremó que desmintió, categóricamente, Sara Montiel: "Se inventan muchas cosas sobre mí. De haber tenido un hijo, jamás lo hubiera abandonado". Después de tanta desinformación y rumores, en 1979, tras contraer matrimonio, Sara y Pepe adoptaron en Brasil a su primogénita, Thais.

Cuatro años después, hicieron lo propio con José Zeus, en esta ocasión en Alicante. Estas adopciones, conviene recordar, no estuvieron exentas de polémica, pues la actriz fue acusada de "presunto tráfico de niños". Tal fue el escándalo mayúsculo que Montiel declaró ante la Justicia.

"Fue muy difícil y complicado, tenemos en curso tres demandas, una criminal y dos civiles. Pero aunque mi hijo venga de una cloaca, nadie tiene derecho a decirlo ni a descubrirlo", manifestó Sara. Con el tiempo, el escándalo fue amainando y ambos hermanos crecieron bajo los focos y la apabullante fama de sus progenitores. Zeus se inclinó, a nivel profesional, por su vocación de cantante.

En plena lucha por labrarse un nombre, el vástago de Sara se ha decantado por la proyección pública y hace tan sólo unos días abandonó el concurso GH VIP. Frente a la determinación de Zeus por vivir de los escenarios se encuentra un hermético y vasto silencio en lo que respecta a su hermana, Thais.

Los hermanos Tous, Zeus y Thais, en una fotografía tomada en 2017, en Madrid. Gtres

"Mi hermana está genial, muy bien. Lo que pasa es que a la gente todavía le cuesta entender que no quiera salir... como si fuera algo anómalo. Los seres humanos tenemos derecho a nuestra intimidad y a vivir. Es lo poco que nos queda hoy en día y lo que hay que mantener. Mi hermana sabe quién es y de dónde vive", aseguró Zeus a este medio en 2021.

En efecto, Thais vive apartada de los focos. En realidad, nunca estuvo próxima a ellos. "Ella es la que con más orgullo habla de su madre. Lo que pasa es que cada uno decide tomar sus decisiones", matizó Zeus. Hoy, EL ESPAÑOL ha podido recabar alguna información sobre su vida, aunque bien es cierto que su entorno más próximo la blinda y protege.

Tras un tiempo a caballo entre Inglaterra, Estados Unidos y España, Thais reside en Madrid. Así lo confirma este medio a través de dos fuentes de total solvencia. Lleva una vida de lo más corriente, frecuenta los mismos lugares y es una mujer de marcadas rutinas en su día a día.

Cabe recordar que fue la primera de la familia que, desde adolescente, tuvo claro que su vocación estaba en las antípodas del espectáculo y el papel couché.

Se licenció en Derecho en el prestigioso ICADE, y tras terminar decidió supervisar las finanzas y los contratos de su madre. De este modo, Thais se ha encargado de mantener vivo el legado de su madre. También su hermano Zeus está muy implicado en la materia, pero la formación académica de Thais es un grado.

