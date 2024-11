Qué fue de Bruno Squarcia, el actor que hizo del profesor Jaime en la mítica serie 'Al salir de clase'

Italia y España son dos países que han ido de la mano en muchas ocasiones. Además de parecerse en cultura, gastronomía y estilo de vida, italianos y españoles comparten una historia muy similar, por lo que son muchos los ciudadanos que emigran de uno de los países al otro.

Esto es exactamente lo que le pasó a Bruno Squarcia (61 años). Nacido en Albacete en el año 1963, el actor procede una familia italiana y pasó parte de su infancia en la localidad italiana de Acquapendente, a 20 kilómetros de la Toscana, pueblo del que era natural su padre. Cuando éste cambió de trabajo, toda la familia se trasladó hasta Valencia, ciudad por la que siente verdadera pasión.

Ya en la capital de la Comunidad Valenciana, comenzó sus estudios en el Colegio del Pilar de esta ciudad, una institución marianista católica y religiosa. Sin embargo, rápidamente encontraría en la actuación su verdadera pasión y en el año 1989, con 26 años, decidió trasladarse hasta Madrid para estudiar Arte Dramático, donde comenzaría formar parte de importantes proyectos en el mundo de la interpretación.

A pesar de que Bruno puso rumbo a la capital española con el fin de cumplir su sueño, lo cierto es que no fue -ni mucho menos- un camino de rosas. Durante sus primeros meses en la capital tuvo que vivir en una pensión, pues su padre le dijo "que tenía que buscarse la vida".

Por este motivo, tuvo que trabajar en la noche como relaciones públicas, lo que le ayudó a pagarse los estudios y la habitación. Más tarde, pasó a alquilar una habitación en casa de una señora, hasta finalmente poder permitirse una vivienda en solitario.

Tras un inicio en la gran ciudad un tanto convulso, Bruno Squarcia logró posicionarse como uno de los actores más reconocidos de finales de la década de los 90, gracias a su participación de distintas series de televisión muy reconocidas por el gran público.

Su salto a la fama llegó a través de la pequeña pantalla en el año 1998. Fue su papel como el profesor Jaime en la serie Al salir de clase de Telecinco lo que hizo que Squarcia estuviera en boca de todos en aquellos años. Además, años más tarde, en 2007, se incorporó a la serie Yo soy Bea, en el papel de Alejo y de forma esporádica aparecía en algunos capítulos de la tercera y cuarta temporada de El internado.

Una época que, tal y como él mismo afirmó en una entrevista para ABC hace unos meses, fue muy especial. "Tengo unos recuerdos maravillosos. Marcó una época, porque lo que había después de comer eran los famosos culebrones, y Al salir de clase rompió con eso, con la entrada de juventud, la entrada de alegría, de colorido. Le tengo un cariño especialísimo, fue uno de los puntos clave", apostilló Bruno en el citado medio.

Más allá de la interpretación, Bruno Squarcia había probado antes suerte en el mundo del deporte y formó parte de la plantilla del equipo de baloncesto Valencia Basket, dada su próxima altura a los 2 metros. No obstante, su andadura apenas duró unos meses porque al parecer el actor estaba ya centrado en encontrar un espacio en el arte dramático.

Pero, parece ser que, como bien dice el refrán, "lo bueno dura poco" y Bruno Squarcia tuvo que buscar en el mundo de la hostelería una salida profesional asegurada. En el año 2005 tomó la decisión de abrir un restaurante llamado Ouh babbo!, situado en el céntrico barrio de Ópera y donde es posible disfrutar de una gastronomía italiana de lo más cuidada, a la vez que el actor pone en práctica sus estudios de canto lírico. Y es que, mientras los comensales degustan los exquisitos platos del país de la pasta, Squarcia creara un ambiente al más puro estilo de la Toscana con su música italiana en directo.

Justo enfrente del restaurante, Bruno también regenta Brunetti Madrid, un establecimiento novedoso, pues es una tienda-bar donde se puede comprar gastronomía y bebida italiana, además de camisas y pañuelos procedentes de Italia.

A tenor de si compagina o no su faceta como actor con el importante papel que desempeña en ambos establecimientos, Bruno Squarcia reconoció en una entrevista para Más Noticias la dificultad que tiene ser actor en España. "No le doy más importancia a una que la otra, para mí son mis dos pasiones, por eso intento compatibilizarlas y, realmente, la mayoría del tiempo estoy aquí, en mi restaurante. Digamos que no soy un actor que montó un restaurante, sino que desde mis inicios y paralelamente, he tenido más profesiones. Trabajo de actor cuando lo que me ofrecen me interesa a nivel artístico, en los que los personajes tengan un peso específico, sean grandes o pequeños, y me da más igual el tema económico".

En cuanto a su vida más íntima, el actor siempre ha preferido optar por un perfil hermético en todas las entrevistas que ha concedido. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Squarzia ha presumido de llevar más de 25 años junto a su mujer, con quien tiene a su pequeño Beltrán, al que ha llevado en alguna ocasión a su restaurante.