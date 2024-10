Qué fue de Raquel Bollo, la colaboradora que peor acabó con 'Sálvame' y ganó 160.000 euros tras acusarla de robar

La televisión ha dejado tras de sí un sinfín de rostros conocidos que han formado parte del día a día de los espectadores. Cada cadena confía en sus personajes para informar o hacer pasar un buen rato a aquellos que conectan con el canal. El universo de Telecinco es el que más ha aprovechado al máximo a todos estas personas que se sentaban en sus platós de televisión e incluso se atrevían a probar suerte en algún que otro reality show.

Y, más concretamente, todo lo que tenía que ver con el universo Sálvame. Sus casi 15 años de emisión elevaron al estrellato a todo aquel que pasaba por el programa. Pese al cese de la actividad, la mayoría de sus participantes han regresado con más fuerza que nunca en Ni que fuéramos shhh... Otros, por el contrario, han desaparecido para siempre de la escena pública.

Ese es el caso de Raquel Bollo (48 años). La diseñadora pasó de ser uno de los personajes más habituales en la sobremesa de Telecinco a desaparecer de antena y no volver a pisar un plató de televisión, aunque no se ha apartado de la escena pública.

Chiquetete y Raquel Bollo, en 2001. Gtres

El nombre de Raquel Bollo comenzó a aparecer por primera vez en el papel couché cuando se hizo pública su relación con Chiquetete. Se conocieron en el verano de 1993, cuando él ejercía de relaciones públicas en el teatro Lido y ella trabajaba de bailarina. Dos años después, en 1995, se dieron el 'sí, quiero'. Por aquel entonces nada se conocía de una joven desconocida 27 años menor que el cantante, pero a partir de entonces su nombre y su cara acapararon cada vez más importancia.

Gracias a la relación consanguínea de Chiquetete con Isabel Pantoja (68), eran primos, Raquel se hizo íntima amiga de la tonadillera. Fruto de este matrimonio civil nacieron sus dos hijos en común, Manuel (29) y Alma (24). Pero su historia de amor acabó de la peor manera posible: ella sufrió malos tratos y firmaron su divorcio en 2003.

Raquel Bollo, que había dejado todo por Chiquetete cuando tan solo era una niña, no era consciente de la guerra que protagonizaría años más tarde. Antes de confirmarse la noticia de su separación, ya habían comenzado los rumores de los supuestos malos tratos. Una situación que sobrepasó al cantante y por lo que terminó en un centro médico tras sufrir un infarto. En aquel momento, la diseñadora aseguraba que todo había sido por culpa del agobio de la prensa y negó rotundamente que hubiese sufrido malos tratos, algo que después tendría que defender.

Raquel Bollo y sus dos hijos, Manuel y Alma. Gtres

La colaboradora de televisión narró episodios muy delicados durante el matrimonio. Uno de los más difíciles fue cuando le amenazó con matarla. En otra ocasión, relató la vez en la que perdió un hijo: "Me dejó sola después de pegarme, tuvieron que venir unos primos suyos a recogerme y me llevaron a un ginecólogo de pago. Durante dos semanas intentaron retener el feto con inyecciones, pero seguía sangrando y al final lo perdí".

Chiquetete se querelló contra Raquel por calumnias hacia su persona. Además, pidió 700.000 euros de indemnización, dos años de prisión y otros dos de inhabilitación mediática. Un movimiento que respondía a otra denuncia de Raquel Bollo por impago de la pensión de sus dos hijos tras su divorcio. Un juez dio la razón a la colaboradora, condenó a cuatro meses al cantante, además de 48.000 euros de manutención y 140.000 de costas del juicio.

Raquel Bollo se convirtió en un rostro habitual de los programas de Telecinco y llegó incluso a participar en Supervivientes, Gran Hermano VIP 4 y Acorralados. Sus hijos también empezaron a protagonizar horas de televisión y siempre se mostraron del lado de su madre en toda la guerra judicial contra Chiquetete.

La sevillana también generó muchas horas de contenido por sus constantes disputas contra Carmen Gahona (68), pareja sentimental de su exmarido, y contra Aguasantas Vilches, expareja de su hijo Manuel.

En 2020, decidió abandonar Sálvame y poco a poco también irían disminuyendo sus apariciones televisivas. Solo reaparecería para apoyar a sus dos hijos en sus aventuras televisivas en Honduras. Pero desde hace un tiempo, Raquel no ha vuelto a aparecer en Mediaset.

Lo cierto es que ahora ha sabido reinventarse. La sevillana acumula en sus redes sociales más de 600.000 seguidores y está demostrando ser una gran influencer. Es en esta plataforma donde comparte propuestas de looks que pueden imitar sus seguidoras. Comparte todo tipo de contenido relacionado con la moda y la belleza. La andaluza se vale de su personalidad y su estilo para generar ingresos con los que poder continuar con su trabajo. Además, también colabora con firmas que le envían sus productos para que los promocione.

Pero no solo se dedica al mundo digital. Raquel Bollo mantiene su faceta como empresaria. Regenta una tienda de ropa de mujer en Sevilla: RB Raquel Bollo. No solo vende ropa, sino que también se encarga de diseñar las prendas. De hecho, estos modelos han llegado a desfilar en SIMOF, pasarela de referencia para los amantes de la moda flamenca.

Todo esto lo compagina con su faceta como abuela, que se encarga de compartir por redes sociales. Manuel tiene una hija que acaba de cumplir los cuatro años y Alma tiene dos. "Cuando me preguntan: '¿Cómo te llaman tus nietos?' Mi respuesta es clara, abuela con todas sus letras. No me hace sentir mayor, me hace sentir la mujer más afortunada y bendecida con el regalo más bello que pueda existir", escribió en sus redes junto a una imagen de su nieto recién nacido.

Fue el pasado mes de abril cuando se conoció la última de las resoluciones en las que estaba implicada. La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, fue condenada a pagarle 160.000 euros por vulnerar su derecho al honor. Esta demanda, que se interpuso en mayo de 2022, llegó después de que el programa le imputara conductas como el robo de un Rolex, el destrozo de inmuebles y otras circustancias que carecían de veracidad.

Cabe recordar una de las escenas que marcaron la historia de Telecinco. A finales de mayo de 2023, Sálvame vivió uno de los momentos más tensos de su larga emisión. La presencia de Rocío Cortes, hija de Chiquetete, en el plató hizo que la diseñadora entrata en cólera y estallase en los pasillos de Mediaset. "Sois unos sinvergüenzas todos. 15 años dando aquí el callo... Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente... Sinvergüenzas, que no habéis cerrado ese capítulo de mi vida".