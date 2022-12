Ana Cristina Portillo, la 'otra hija' de Bertín Osborne, lanza su primera colección de moda: los detalles

Discreta, elegante y sofisticada. Estos tres adjetivos se podrían aplicar perfectamente a Ana Cristina Portillo Domecq (28 años), la hija de la desaparecida Sandra Domecq, pero también a su primera colección de moda. Tras un gran esfuerzo, la hermana pequeña de Alejandra (44), Eugenia (36) y Claudia Osborne (33), ha anunciado en sus redes sociales que ya se puede adquirir la primera prenda diseñada por ella.

Se trata de una camisa única y original de la que está muy orgullosa, pues es el fruto de meses de trabajo. "Y se acabó una semana muy intensa, ¡pero feliz con los resultados! Después de tanto trabajo, por fin ha llegado la primera tirada de camisas con mis estampados", ha desvelado en la que sin duda es una de las publicaciones más especiales de sus redes sociales.

Además ha mostrado uno de los dos modelos, que no ha podido tener mayor aceptación. Se trata de una blusa de corte clásico, de color verde y con un original estampado en el que se pueden apreciar las figuras de diferentes aves. Está confeccionada en 100% seda y su fabricación es totalmente artesanal, lo que hace que sea un artículo muy especial.

El precio es de 260 euros cada unidad, gastos de envío no incluidos. Portillo las hace en dos estampados, en verde y otra en verde y azul. Las hay de varias tallas, pero está teniendo tal éxito que están agotadas en la gran mayoría de ellas. Para conocer cuáles siguen disponibles y hacer una compra hay que contactar con la joven diseñadora a través de sus redes sociales.

"Me encanta", le ha asegurado su hermana Claudia, mientras que Ana Boyer, se ha dedicado a poner emojis con corazones. También han comentado Tomás Páramo (26) y su hermana, Lucía, que se han quedado fascinados.

Ana Cristina Portillo con tres de los diseños creado por ella misma. Instagram

Al ser una pieza tan llamativa, la mejor manera de combinarla es con un pantalón que no le robe protagonismo. La propia Ana demuestra cómo y es que ella, para mostrarla al mundo, la lleva con un sencillo pantalón vaquerido de color claro y un cinturón negro.

Esta es la primera vez que los diseños de la joven se pueden comprar por el público general. Sus primeras creaciones, unos vestidos realizados con estampados creados a partir de sus dibujos, únicamente los han lucido sus hermanas y ella misma. "El vestido que llevé estaba diseñado por mi hermana Ana Cristina, tanto el diseño del estampado como el patrón en sí. He de decir que me salvó la vida porque últimamente me cuesta mucho encontrar algo que me guste y este vestido era perfecto. Y además hecho con amor", escribía Claudia hace unos meses, mostrando el bonito look.

Este lanzamiento es el mejor punto final a un 2022 en el que Ana ha vivido muchas primeras veces. No solo por ver a sus hermanas vestidas con sus diseños y haber lanzado esta exitosa camisa, también porque en septiembre realizó una exposición en la galería Espacio Mados de Madrid en la que mostró los tejidos creados por ella. Una aventura en el mundo de la moda que promete continuar el próximo año.

