Ana Cristina Portillo, la otra 'hija' de Bertín Osborne que se lanza al mundo artístico: los detalles

Este está siendo el año en el que Ana Cristina Portillo Domecq (28 años) está brillando más que nunca. Ser la más pequeña de las hijas de la desaparecida Sandra Domecq la hizo estar siempre a la sombra de sus hermanas mayores, Alejandra (44), Eugenia (36) y Claudia (33), que se han encargado de protegerla y acompañarla en cada paso de su camino.

Las tres hijas que tuvieron en común Sandra y Bertín Osborne (67) han estado siempre muy pendientes de la pequeña de la familia, fruto de la relación entre la jerezana y el empresario Fernando Portillo, que solo tenía diez años cuando su madre murió. De ahí que ellas hayan sido las primeras en apoyar y promocionar su gran proyecto profesional.

Hace algo más de un año, Ana Cristina llevó a la tela algunas de sus acuarelas y dibujos, creando vestidos únicos y cargados de personalidad. Si bien ella misma fue la primera en lucirlos, causando una gran sensación, también han confiado en ella sus hermanas Claudia y Eugenia, que el pasado mes de mayo se pusieron uno de estos trajes para una boda.

"El vestido que llevé estaba diseñado por mi hermana Ana Cristina, tanto el diseño del estampado como el patrón en sí. He de decir que me salvó la vida porque últimamente me cuesta mucho encontrar algo que me guste y este vestido era perfecto. Y además hecho con amor", escribía Claudia enseñando la pieza en cuestión.

Los mensajes de alabanza no tardaron en llegar y muy pronto las redes sociales de Portillo se llenaron de mensajes de admiradores aplaudiendo su talento. Pero también de curiosos que se preguntaban cuándo se podrían comprar alguna de sus creaciones, un deseo que cada vez está un poco más cerca.

Pero antes de lanzarse de lleno al mundo de la venta de moda, Ana Cristina tiene un proyecto mucho más inmediato: la exposición de sus diseños. El próximo 5 de septiembre la joven llevará sus creaciones a la galería Espacio Mados de Madrid, donde hasta el día 15 se podrán contemplar algunos de sus trabajos.

La exposición llevará el nombre de Entretelas y estará centrada en, como indica su propio nombre, esas acuarelas y dibujos que la hija de Sandra Domecq ha llevado hasta los tejidos y posteriormente ha transformado en bonitos vestidos. Lo que se podrá ver es el paso previo al diseño, es decir, el producto en bruto.

Un plan que le hace mucha ilusión y en el que tiene puestos todos sus esfuerzos actuales, tal y como ha desvelado ella misma a través de sus redes sociales. Pero también un proyecto propio del que no ha querido dar muchos detalles y que ocupa gran parte de sus horas. "Espero que poco a poco lo vayáis conociendo", ha dicho a sus seguidores.

De momento, lanzar su propia colección no es algo que tenga como objetivo. "Estoy viendo aún cómo enfocarlo. Estoy más centrada en diseñar las telas que la ropa, aunque no descarto sacar alguna cosita para que mis telas vean la luz. Pero poco a poco... ¡Primero la exposición en septiembre!", ha contado.

Recuerdo doloroso

En medio de la emoción de su evolución personal y profesional, Ana Cristina Portillo ha vivido un momento amargo. Este 13 de agosto la joven, junto a sus hermanas, recordaba a su madre, fallecida el mismo día del año 2004, a los 51 años, a causa de un cáncer.

Un día que tanto ella como sus hermanas tienen grabado y en el que siempre sacan unos instantes para recordarla y dedicarle un mensaje cargado de cariño. "13 de agosto. Un día en el que celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado. Gracias por seguir reuniéndonos, gracias por tanto amor. Da igual los años que pasen, te echo muchísimo de menos", escribía junto a un retrato de su madre.

