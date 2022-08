Los dolorosos mensajes de las hijas de Sandra Domecq, ex de Bertín Osborne, en el 18º aniversario de su muerte

Este sábado ha sido, un año más, un día muy marcado en el calendario vital de las hijas de Bertín Osborne (67 años). Cada 13 de agosto desde hace 18 años recuerdan la muerte de su adorada madre, Sandra Domecq. Fue la primera mujer del cantante y es la madre de sus hijas mayores. Falleció en 2004, a los 51 años, víctima de un cáncer, concretamente de leucemia. En ese momento el matrimonio ya estaba separado, pero siempre mantuvieron una unión estupenda y consolidaron su solidez familiar.

El sentimiento de añoranza por la ausencia de Domecq sigue muy presente en sus hijas, por eso, cada 13 de agosto no dudan en dedicarle un mensaje a su madre. Eugenia Osborne (36), quien tenía a su madre como ejemplo a seguir y por la que estudió Psicología tras su dura muerte, ha compartido unas desgarradoras palabras que reflejan la sensación interna que vive cada vez que llega esta fecha. "Mamá ya pasaron 18 años... Y la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días", ha escrito su hija mediana.

Más escueta ha sido su hermana mayor, Alejandra Osborne (44), pero dejando claro lo que siente por su progenitora. "Para ti mamá, siempre, ¡todo mi amor!", ha escrito su primogénita. Sin embargo, también ha redactado unos hashtag que dicen mucho más: "Amor incondicional, amor eterno, el amor es lo único que se multiplica cuando se reparte".

La hija pequeña que tuvo con Bertín, Claudia Osborne (33), ha sido la más extensa de las hermanas a la hora de dedicarle unas palabras a su madre en el 18º aniversario de su triste fallecimiento.

"Hoy es día 13 de Agosto y, como siempre, no puedo evitar recordarla… Este año es algo diferente, recuerdo a mi madre mientras sostengo a mi primera hija en mis brazos. Pensar que, quizá, mi hija ya conoce a su abuela, y que puede que mi madre haya estado acompañando a mi hija durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada. Hay algo que me dice que parte de la esencia de ella reside ahora en Micaela, y no hay nada que me emocione más y me dé más paz en este día que sentirla a través de ella. Qué mágica es la maternidad y la unión que viaja de generación en generación. Hoy es tu día mamá, te adoro para siempre", ha escrito con emoción Claudia que estrena maternidad este 2022.

Pero no solo las hijas de Osborne se han acordado de este señalado día. La hija más pequeña de Sandra Domecq, que nació fruto de su relación el empresario Fernando Portillo, Ana Cristina Portillo Domecq (28), lleva a cabo la misma rutina que sus hermanas cada verano por estas fechas.

"13 de Agosto. Un día en el que celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado. Gracias por seguir reuniéndonos, gracias por tanto amor. Da igual los años que pasen, te echo muchísimo de menos", ha escrito junto a un retrato a pintura de su madre.

