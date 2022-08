Qué fue de Felisuco, el compañero de Emma García que trabajó en un club de fútbol tras dejar la tele

Decir que Félix Álvarez (56 años), más conocido en los medios de comunicación como Felisuco, es un hombre polifacético es quedarse muy corto. Felisuco es alguien inquieto que ha hecho de todo y por su orden.

Tan pronto se apasiona por la informática como vende coches; se deja seducir por la televisión y la prensa del corazón, y lo deja todo para ser vicepresidente de un club de fútbol y político. Nada se le resiste y, como prueba, su vasto currículo, que no puede ser más versátil. Natural de Santander, Félix nació en El Barrio Pesquero y estudió E.G.B en el colegio de los Salesianos.

Años más tarde, se especializó en Empresariales en la Universidad de Cantabria. Eso sí, sólo duró un año porque se dio cuenta de que lo suyo era otra cosa. Probó suerte como profesor de informática, hostelero -regentó un bar durante un tiempo- y vendedor de coches en su juventud. Pero su vida cambió radicalmente en 1995: la televisión llamó a su puerta y le gustó y se quedó.

Participó, y ganó, en un concurso de chistes, Ingenio y locura, que emitía por entonces Antena 3 y presentaba Bertín Osborne (67). Un año después, lo llamó un director para participar en De los buenos, el mejor. Más tarde, cuando su nombre comenzó a coger empaque, colaboró en el espacio Canta, canta, en Canal Nou, junto a María Abradelo (52).

El éxito en su Cantabria querida no tardaría en llegar. Presentó en Telecabarga La estela de la cultura y colaboró con el cronista deportivo de la cadena COPE en Cantabria, Walter García, en El rincón de Walter. No sería hasta 1998 cuando una cadena privada nacional le dio su gran oportunidad.

Lo convencieron para ponerse al frente del programa de humor El Informal, junto a Patricia Conde (42), Javier Capitán (60), Florentino Fernández (49), Inma del Moral (48) y Miki Nadal (54). Tras esto, en 2002 llegaría el programa en el que se dio a conocer al gran público, y con el que demostró sobradamente su versatilidad: A tu lado, donde se inició con maestría en el mundo del corazón. Felisuco copresentó este programa mano a mano con Emma García (49).

Felisuco en un evento teatral en enero de 2018, en Madrid. Gtres

En su línea televisiva, Félix Álvarez continuó triunfando y enlazando programas y proyectos hasta el 2014. Espacios como ¡Mira quién baila!, Channel nº4, o Los irrepetibles contaron con su saber hacer, compaginados con espectáculos teatrales y cortometrajes. Sin embargo, el 31 de enero de 2014 su vida dio un vuelco de 180 grados para nunca más volver a ser la misma.

Ese día fue nombrado vicepresidente del Real Racing Club de Santander tras la destitución del anterior consejo de administración. Qué duda cabe de que se trató de un curioso giro de guión en su trayectoria vital. El cargo le duró poco, pues el 25 de febrero de 2014 presentó su dimisión. Eso sí, pese a esto, su lazo y vínculo con el mundo audiovisual comenzó a debilitarse hasta desvanecerse.

Máxime si tenemos en cuenta que en mayo de 2016 la política trastocó, para bien, su mundo. Anunció, de forma totalmente sorpresiva, que se proponía como número uno en la lista al Congreso por Cantabria que presentó Ciudadanos en las Elecciones generales de España de 2016, tras su afiliación al partido unos meses antes. En estas elecciones obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados.

En aquellos días, aseguró que "era un ciudadano cabreado en el sofá y di un paso adelante", y decidió afiliarse "a Ciudadanos y las cosas se han precipitado". Añadió que no se le había pasado por la cabeza ser diputado, se lo ofrecieron y reconoce que le "sedujo la idea". "De joven voté PSOE, los vientos de los años liman las aristas", y señaló que encontró "la centralidad que buscaba en Ciudadanos".

Durante una entrevista en EL ESPAÑOL en julio de 2016, Felisuco sostuvo lo que sigue, a modo de reflexión: "Mi recorrido vital es muy complejo y muy variado. Siempre he dicho que ha sido el azar el que me ha ido llevando a los diferentes sitios. (...) Así que cuando me preguntan que si yo manejo mi vida, pues respondo que no y que además no quiero manejarla porque la propia vida me lleva a sitios que me están resultando muy interesantes y muy enriquecedores". En 2019, Félix presentó su dimisión como responsable de la formación en la comunidad autónoma tras sus "desavenencias" con el resto de la dirección.

Felisuco durante la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, en julio de 2016. Gtres

En lo que respecta a su vida privada, Félix Álvarez tiene dos hijas, fruto de distintas relaciones, llamadas Carla y Daniela. El año pasado, Felisuco acudió como invitado al espacio de TVE MasterChef Celebrity 6 y descubrió un detalle desconocido de su vida personal y familiar. Allí, Félix desveló su profunda amistad con Miki Nadal y contó una divertida anécdota.

Miki es como un hermano para Félix Álvarez, y en su día éste pasó por un momento complicado de su vida y Miki le ayudó de una manera que define como es. "Estábamos en unas fiestas de Santander y yo me encontraba un poco mal y me llevaron a la UCI. Luego Miki cogió a mi mujer para llevarla a casa. Con el ascensor lleno de gente, Miki le pasó el brazo por encima y le dijo: "Tú tranquila, si tenemos suerte la palma, te quedas con la casa de Madrid, la casa de la playa, y podemos vivir nuestro amor sin escondernos'. Y claro, la gente del ascensor flipaba. De los buenos momentos sabe hacerlos mucho más largos y de los malos momentos saber hacer que sean menos duros y más fáciles de llevar", contó Felisuco.

Miki le devolvió sus bonitas palabras también con halagos, pero a su manera: "Es un tío que quiere a sus amigos, a su familia y a su tierra. Lo tiene todo. Este va a ser el próximo presidente de Cantabria, claro que sí". Más tarde, ambos recordaron con nostalgia sus noches más locas: "Que fiestas nos hemos pegado juntos, Madrid fue nuestra". Y Miki apostilló: "Deberían de ser muy buenas porque no me acuerdo".

