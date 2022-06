Eugenia Osborne celebra la primera comunión de sus hijos mayores: así ha sido la accidentada ceremonia

Eugenia Osborne (36 años) ha estado de celebración este fin de semana. Sus dos hijos mayores, Juan (9) y Sandra (8) -tiene un tercer vástago, Tristán, de solo 6 años- han recibido su primera comunión. La especial ceremonia ha tenido lugar en la finca que Bertín Osborne (67) tiene en Sevilla.

La propia Eugenia ha desvelado la bonita noticia en sus redes sociales: "¡¡¡Hoy ha sido un día súper especial!!! Hemos celebrado la comunión de mis sobrinos Fausto y Valentina y de mis hijos Juan y Sandra. Toda la familia hemos podido compartir con ellos todo nuestro de cariño y alegría". De esta forma, la influencer ha confirmado que se ha tratado de una reunión muy importante porque no solo tomaban su primer sacramento sus hijos, sino también sus queridos sobrinos.

En el mismo texto que ha compartido la joven en su perfil de Instagram ha hecho saber que la ceremonia ha sido accidentada debido a las altas temperaturas: "Ha hecho mucho calor y ha habido algún desmayo, ¡pero ha merecido la pena!", afirma para no preocupar a sus seguidores.

Eugenia ha mostrado públicamente su estilismo para la ocasión, y no ha defraudado. Ha deslumbrado con su look firmado por IQ Collection, de Inés Domecq, una firma made in Spain que posee trajes perfectos para invitadas. En concreto, la coach se ha decantado por el Vestido Chiara azul, un diseño midi blanco con detalles en azul. Espalda al aire y cierre con botones en la parte trasera. Detalle lazada en la cintura. Cuesta 380 euros.

A sus pies ha lucido unos llamativos zapatos de Manolo Blahnik, una de las firmas de calzado favoritas de la psicóloga, pues posee tanto piezas casual como más sofisticadas. En esta ocasión ha optado por un par blanco, con detalles de encaje y toques de color en turquesa y la punta en fucsia. Este tipo de zapatos tienen un precio cercano a los 1.000 euros en las tiendas de la prestigiosa marca del diseñador canario.

Su nueva vida tras la separación

Fue a finales de julio cuando Eugenia Osborne y su ya exmarido, Juan Melgarejo, anunciaron su separación. Caminaron hacia el altar en abril de 2011, en la Iglesia de San Miguel, de Jerez de Frontera. Pocos meses después llegó al mundo su primer hijo, Juan, y en el otoño de 2013 nacieron de manera prematura las mellizas Sandra y Leticia. Con este nacimiento doble la pareja se enfrentó a uno de sus episodios más duros, ya que Leticia no consiguió sobrevivir y falleció a los pocos días de nacer. En 2016 llegaba Tristán, que impregnó de alegría y esperanza todo el hogar.

Pero ahora, tras la ruptura, Eugenia ha comenzado su nueva vida. En octubre de 2021, este periódico se hizo eco en exclusiva de la nueva casa a la que se mudó después de su separación. Tras abandonar el piso de alquiler donde vivía la familia al completo en la calle Alberto de Alcocer, en Madrid, Eugenia se mudó a un chalet adosado en un tranquilo barrio al norte de la capital.

Eugenia Osborne paseando con sus tres hijos por Madrid. Instagram

Su nueva casa es una coqueta edificación de fachada de cemento en color rosáceo y ladrillo visto en la zona superior, puertas en negro y terrazas individuales. Tiene tres plantas distribuidas en 208 metros cuadrados. La vivienda dispone de jardín, patio central y garaje. La estructura del nuevo inmueble de la hija de Bertín consta de una planta baja con recibidor, distribuidor, salón comedor, cocina y baño. Una primera planta, donde se ubican las habitaciones, está compuesta por dos dormitorios, dos escaleras de acceso, un cuarto de baño y pasillo. Y la tercera planta posee una zona diáfana con dos habitaciones más.

