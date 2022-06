Victoria Federica se reencuentra con Jorge Bárcenas tras su ruptura y recibe grandes críticas

Victoria Federica (21 años) se convierte en el centro de todas las miradas en cada uno de los eventos a los que acude. Desde hace meses, la hija de la infanta Elena (58) lleva acaparando titulares y siendo la influencer más buscada de los photocalls de los actos de moda. Pero no hace falta que haya fotógrafos de prensa para que la royal se convierta en la estrella de sus citas, ya que lo es incluso en las más privadas.

Así ha ocurrido este sábado. Victoria Federica ha vuelto a acaparar el foco mediático en la boda de Patricia Laffón -hermana de su mejor amiga, Rocío Laffón- y Charles Sans-Arcidet en Sevilla. La hija de Jaime de Marichalar (58) eclipsó a la mismísima novia con un vestido de estilo lencero con tirantes finos y diseñado en color verde oliva con bordados en todo el largo y de corte midi. Se trata de una opción ideal para las altas temperaturas de la capital hispalense. El escote de la pieza en efecto cascada y su espalda con tiras cruzadas le dan el toque sofisticado y muy sensual que la sobrina de los Reyes de España supo defender a la perfección gracias a su altura y su esbelta figura.

La joven no ha desvelado de qué firma es su aplaudido vestido, pero sí ha dado a conocer los productos con los que se ha maquillado para la especial ocasión. Vic -como la llaman quienes mejor la conocen- ha acudido a una profesional en make up, la misma que su amiga Rocío, para estar radiante en la cita nupcial. Se ha maquillado con artículos de la prestigiosa firma Estée Lauder, aunque el acabado final no ha sido del agrado de la gran parte de sus seguidores de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Decenas de usuarios han criticado el artificial bronceado que luce en su rostro: "Se pasaron un poquito con el maquillaje, ¿no?", "Torraíta, torraíta...", "No sé por qué siempre vas con un maquillaje tan oscuro", son algunos de los comentarios que le dejan a la royal en su última publicación de Instagram.

El intenso bronceado de su rostro era aún más evidente debido al estirado moño que lucía y a que los pendientes daban aún más luz a la cara y centraban su mirada en ella. Críticas aparte a su maquillaje, su vestido sí ha enamorado a la gran mayoría y ha vuelto a convertirse en la estrella de la cita.

Pero horas después compartió protagonismo con otra persona: su exnovio, Jorge Bárcenas (24). El Dj fue el encargado de amenizar la boda de sus amigos y se le vio muy motivado a altas horas de la madrugada animando a los invitados, entre los que se encontraba la nieta del rey Juan Carlos (84).

Jorge Bárcenas compartió este sábado por la noche la fiesta que organizó por la boda de Patricia Laffón, a la que no faltó su ex, Victoria Federica. Instagram

Bárcenas concedió sus primeras palabras tras la ruptura a EL ESPAÑOL durante su periplo por Punta Cana. Y entonces aseguró que estaba "muy contento y centrado en su trabajo", y así lo ha demostrado en su compromiso en la fiesta del enlace de este fin de semana. Al conocer la separación de la joven pareja, se apuntó a que el Dj podría no acudir la boda para no coincidir con su exnovia, pero el joven ha demostrado su profesionalidad y ha llevado a cabo su trabajo a pesar de la reciente ruptura con la estrella real del momento, Victoria Federica.

[Más información: Victoria Federica reina en la primera gran fiesta del verano junto a Macarena Gómez y Raquel Sánchez Silva]

Sigue los temas que te interesan